English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தீபாவளி இனிப்பு விற்பனை செய்பவர்களுக்கு ரூ.5000 அபராதம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

தீபாவளி இனிப்பு விற்பனை செய்பவர்களுக்கு ரூ.5000 அபராதம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : தீபாவளி இனிப்பு விற்பனை செய்பவர்கள் விதிமுறை கடைபிடிக்காவிட்டால் ரூ.5000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 17, 2025, 01:05 PM IST
  • தீபாவளி இனிப்பு விற்பனை எச்சரிக்கை
  • விதிமுறைகள் முறையாக கடைபிடிக்கவும்
  • ரூ.5000 அபராதம் விதிக்கப்படும்

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார மாநிலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
Richest States
இந்தியாவின் டாப் 7 பணக்கார மாநிலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தமிழ்நாட்டுக்கு எந்த இடம்?
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!
camera icon12
Rasi Palan
இன்றைய ராசிபலன் வெள்ளி - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம் தேடி வரும்..!!
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
camera icon7
Sanju Samson
சஞ்சு சாம்சனுக்காக கோடிகளை கொட்டும் இந்த அணி... மினி ஏலத்தில் ட்விஸ்ட் வருமா?
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Guru Peyarchi
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
தீபாவளி இனிப்பு விற்பனை செய்பவர்களுக்கு ரூ.5000 அபராதம் - தமிழ்நாடு அரசு எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : இது தொடர்பாக நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தீபாவளி மற்றும் கிருஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு இனிப்பு காரவகைகளை சுகாதாரமற்ற முறையில் தயாரித்து விற்பனை செய்தால் உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணய சட்டத்தின் படி கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்  என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார். தீபாவளி மற்றும் கிருஸ்துமஸ் பண்டிகை நாட்களில் மக்களின் அன்றாட தேவைகளில் அவசியமானதாக விளங்கும் இனிப்பு, காரவகை உணவு பொருட்களின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பினை உணவு வணிகர்கள் உறுதி செய்திட வேண்டும். தவறும் பட்சத்தில் கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

Add Zee News as a Preferred Source

மேற்கண்ட பண்டிகை நாட்களில் தற்காலிக இனிப்பு மற்றும் காரவகை தயாரிப்பாளர்கள் மற்றும் விற்பனையாளர்களும் கட்டாயம் உணவு பாதுகாப்பு துறையில் உரிமம் அல்லது பதிவு சான்றிதழ் பெற்ற பின்னரே பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும். தற்காலிக உணவு வணிகர்கள் மட்டும் அல்லாது அனைத்து வகையான உணவு வணிகர்களும் உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரங்கள் சட்டம் 2006-ன் கீழ் தங்களது வணிகத்தினை பதிவு செய்து உரிமம் பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும்.

இனிப்பு, காரவகைகள் மற்றும் பேக்கரி பொருட்கள் தயாரிப்பாளர்கள் FSSAI உரிமம் பெற்ற தரமான மூலப்பொருட்களை கொண்டு சுகாதாரமான முறையில் தயாரித்து பாதுகாப்பான உணவு பொருட்களை மக்களுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும். கலப்பட பொருட்களை பயன்படுத்த கூடாது, இனிப்பு வகைகளுக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை விட கூடுதலாக நிறமி சேர்க்க கூடாது. ஒருமுறை பயன்படுத்திய எண்ணெயை மறுபடியும் சூடுபடுத்தி உணவு பொருட்கள் தயாரிக்க கூடாது. தடைசெய்யப்பட்ட ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்த கூடிய பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்படுத்த கூடாது, அவ்வாறு பயன்படுத்துவது கண்டறியப்பட்டால் ரூ.5000/- அபராதம் விதிக்கப்படும்.

சூடான உணவு பொருட்களை பிளாஸ்டிக் பேப்பர் கவரில் பொட்டலமிட கூடாது. பால் பொருள்களில் தயாரிக்கப்படும் இனிப்பு வகைகளை மற்ற இனிப்பு வகைகளுடன் கலந்து வைத்திருக்க கூடாது, பால் பொருட்களை எத்தனை நாட்களுள் உபயோகிக்க வேண்டும் என்பதை லேபிலில் அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும். உணவு பொருட்களுக்கான விவர சீட்டில் உணவு பொருளின் பெயர், தயாரிப்பு தேதி, பேக்கிங் செய்த தேதி, காலாவதியாகும் நாள், சைவ மற்றும் அசைவ குறியீடு ஆகியவற்றை அவசியம் குறிப்பிட வேண்டும். உணவு பொருள் தயாரிக்கும் பணியில் ஈடுபடுவோர் கண்டிப்பாக பயிற்சி, மருத்துவச்சான்று பெற்றிருக்க வேண்டும். உணவு பொருள் தயாரிப்பாளர்கள், விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பரிமாறுபவர்கள் கையுறையும், தலையுறையும் கட்டாயமாக அணிந்து பணிமேற்கொள்ள வேண்டும்.

உணவு பொருட்களை ஈக்கள், பூச்சிகள் மற்றும் கிருமி தொற்று இல்லாத கண்ணாடி பேழையில் வைத்து தூசு மற்றும் மாசு படாதவாறு மூடி வைத்து சுகாதாரமான முறையில் பொதுமக்களுக்கு விற்பனை செய்ய வேண்டும். மேற்கண்ட விதிமுறைகளை பின்பற்றாமல் இனிப்பு, காரவகைகள் மற்றும் பேக்கிரி உணவு பொருட்களை தயாரித்து விற்பனை செய்யும் உணவு வணிகர்களுக்கு உணவு பாதுகாப்பு தர நிர்ணய சட்டத்தின் படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். மேலும் உடனடியாக அபராதம் விதிக்கப்படும். 

சுகாதாரமான நல்ல முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட உணவு பொருட்களை மட்டுமே பொதுமக்கள் வாங்கி பயன்படுத்த வேண்டும். இது தொடர்பாக புகார்கள் எதுவும் இருந்தால் 94440 42322 என்ற மாநில உணவு பாதுகாப்பு துறை ஆணையர் அலுவலக வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கும், மேலும் கூகுள் பிளேஸ்டோரிலிருந்து உணவு பாதுகாப்புத் துறையின் tnfoodsafety consumer App என்ற செயலியினை பதிவிறக்கம் செய்து புகார் தெரிவிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசு! யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | உரிமைத் தொகை: புதிய பயனாளர்களுக்கு இந்த தேதி முதல் ரூ.1000 வரும் - உதயநிதி அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Tamil Nadu governmentDiwali sweetsWarningFood safety rulesDiwali Latest Update

Trending News