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அதிக மின்கட்டணம்! தவறு செய்யும் மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எச்சரிக்கை

Tamil Nadu government: அதிக மின் கட்டணம் தொடர்பாக வரும் புகார்களில் தவறு கண்டுபிடிக்கப்பட்டால் மின்வாரிய ஊழியர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தமிழநாடு அரசு எச்சரித்துள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 20, 2026, 08:31 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 08:31 AM IST
அதிக மின்கட்டணம்! தவறு செய்யும் மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எச்சரிக்கை
Image Credit: Tamil Nadu Government EB Bill UpdateSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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