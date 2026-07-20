/அதிக மின்கட்டணம்! தவறு செய்யும் மின்சார வாரிய ஊழியர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை எச்சரிக்கை

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகத்தில் (TNPDCL) கணக்கீடு மற்றும் மதிப்பீடு செய்வதில் நிலவும் தொடர் குளறுபடிகள் காரணமாக வீட்டு மின் நுகர்வோருக்கு அதிகப்படியான மின்கட்டணம் விதிக்கப்படுவதாக புகார்கள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளன. இந்நிலையில், பணிகளில் அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்கள் மீது கடும் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று திருநெல்வேலி மண்டல மின் பகிர்மானம் தலைமைப் பொறியாளர் எச்சரித்துள்ளார்.
மின் வாரியத்தின் நிதிப் பிரிவு இயக்குநர் அளித்துள்ள தகவலின்படி, சில பிரிவுகளில் தொடர்ந்து நடைபெற்று வரும் அசாாதாரணமான பில்லிங் முறைகள் பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மீட்டர் வாசிப்பு, மீட்டரின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பில்லிங் நடைமுறைகளில் ஏற்படும் குறைபாடுகளால், சாமானிய நுகர்வோருக்குத் தவறான மற்றும் அளவுக்கு அதிகமான மின்கட்டணம் விதிக்கப்படுகிறது. இதனால் நுகர்வோர் பெரும் சிரமத்திற்கும், நிதி இழப்பிற்கும் ஆளாகி வருகின்றனர்.
வட்டார ஆய்வறிக்கைகள் மற்றும் நுகர்வோர் அளித்த புகார்களின் அடிப்படையில் கீழ்க்கண்ட முக்கியக் குறைபாடுகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளன:
முறையான கள ஆய்வு இல்லாமை: உதவி கணக்கு அலுவலர் (AAO), பிரிவு அலுவலர்கள் (AO) மற்றும் மதிப்பீட்டுப் பிரிவு ஊழியர்கள் (RS/AS/ATO) உள்ளிட்ட அதிகாரிகள், மதிப்பீட்டின் அடிப்படையில் நேரில் சென்று மேற்கொள்ள வேண்டிய கள ஆய்வுகளை (Field Verification) முறையாகச் செய்வதில்லை.
மேல்மட்ட ஆய்வுகள் நடப்பதில்லை: மின் பகிர்மான வட்ட (EDC) அளவில் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய ஆய்வுகள் மற்றும் கண்காணிப்புகள் சரிவர நடைபெறுவதில்லை.
பழுதடைந்த மீட்டர்கள் கண்டுகொள்ளப்படுவதில்லை: பழுதடைந்த மீட்டர்களின் மின் அளவுகளில் ஏற்படும் பிரச்சனைகளை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து சரி செய்யாமல், அதை அப்படியே பிரிவு அலுவலகத்திற்குப் பொறுப்பு ஒப்படைத்து விட்டு அலட்சியமாக செயல்படுவது.
தலைமை அலுவலகம் தொடர்ந்து வழிகாட்டுதல்களை வழங்கி வந்தபோதிலும், ஊழியர்களின் இத்தகைய தவறுகளால் நுகர்வோர் அதிருப்தியடைவது வருத்தத்திற்குரியது என்று சுற்றறிக்கையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இனி இத்தகைய தவறுகள் நடக்காமல் இருக்கப் பின்வரும் தொடர் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது:
திடீர் ஆய்வுகள்: மின்சார வாரிய அதிகாரிகள் தங்களது கடமைகளைச் சரியாகச் செய்யாததே இத்தனை பிரச்சனைகளுக்கும் காரணம். எனவே இனி அனைத்துப் பிரிவுகளிலும் காலமுறைப்படி திடீர் ஆய்வுகளும், விரிவான சோதனை நடவடிக்கைகளும் (Mass Raid) கட்டாயம் நடத்தப்பட வேண்டும்.
கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை: தலைமை அலுவலகம் (CMD/TNPDCL) அளித்துள்ள அறிவுறுத்தலின்படி, பணிகளில் அலட்சியம் காட்டும் அதிகாரிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் மீது ஒழுங்கு நடவடிக்கை உட்பட்ட கடுமையான நடவடிக்கைகள் உடனடியாக எடுக்கப்படும்.
துல்லியமான மதிப்பீடு: மதிப்பீட்டுப் பணியாளர்கள் நுகர்வோரின் மின் அளவீடுகளை மிகக் கவனத்துடன் பரிசீலிக்க வேண்டும். அவர்களின் ஆய்வுச் செயல்திறன் தொடர்ந்து பதிவு செய்யப்பட்டு கண்காணிக்கப்படும்.
வட்டார அளவிலான பொறுப்பு நிர்ணயம்: வட்டங்கள், கோட்டங்கள் மற்றும் துணைக் கோட்டங்கள் ஆகியவற்றில் ஆய்வுப் பொறுப்பில் இருக்கும் அதிகாரிகளுக்கு, அந்தந்தப் பணிகள் தொடர்பான தெளிவான பொறுப்புணர்வும் பொறுப்பும் நிர்ணயிக்கப்படும்.
தவறான பதிவுகளை முற்றிலும் தவிர்த்து, விரைவான மற்றும் பிழையற்ற மதிப்பீட்டுப் பணிகளை உடனடியாக உறுதி செய்யுமாறும், மின் நுகர்வோரின் நம்பிக்கையையும் திருப்தியையும் நிலைநிறுத்துமாறும் நெல்லை மண்டல தலைமைப் பொறியாளர் அனைத்துக் கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளுக்கும் சுற்றறிக்கை மூலம் கண்டிப்புடன் உத்தரவிட்டுள்ளார்.