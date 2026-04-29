ரசாயன மாம்பழங்கள் - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் கோடைக்காலம் தொடங்கிவிட்டாலே மாம்பழங்களின் வரத்து அதிகரிக்கத் தொடங்கும். மக்கள் அதிகம் விரும்பும் இந்த மாம்பழங்களை லாப நோக்கத்திற்காகச் சில வியாபாரிகள் ரசாயனங்களைப் பயன்படுத்திச் செயற்கையாகப் பழுக்க வைக்கின்றனர். இதனைத் தடுக்கும் பொருட்டு, தமிழக உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை ச்சரிக்கைகளை விடுத்துள்ளது. மேலும், அதிரடி சோதனைகளை மாநிலம் முழுவதும் நடத்தப்படும் என்றும் எச்சரித்துள்ளது.
உணவுப் பாதுகாப்புத்துறை எச்சரிக்கை
தமிழ்நாட்டில் ரசாயனம் மூலம் மாம்பழங்களைப் பழுக்க வைத்து விற்பனை செய்யும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு 5 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்படும். இதுமட்டுமன்றி, அவர்களின் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை உரிமம் FSSAI License ரத்து செய்யப்படும் என்றும் தமிழக அரசு எச்சரித்துள்ளது. பொதுவாக, மாம்பழங்கள் இயற்கையாகப் பழுக்க சில நாட்கள் எடுக்கும். ஆனால், கால்சியம் கார்பைடு போன்ற ஆபத்தான ரசாயனங்களைப் பயன்படுத்தும்போது, சில மணிநேரங்களிலேயே காய் பழுத்த பழத்தைப் போன்ற தோற்றத்தைப் பெற்றுவிடும்.
ரசாயனங்களின் ஆபத்துகள்
வியாபாரிகள் பெரும்பாலும் கால்சியம் கார்பைடு கற்களைப் பயன்படுத்துகின்றனர். இது ஈரப்பதத்துடன் சேரும்போது அசிட்டிலீன் வாயுவை வெளியிடுகிறது. இது பழத்தை விரைவாகப் பழுக்க வைக்கிறது. இதில் ஆர்சனிக் மற்றும் பாஸ்பரஸ் போன்ற நச்சுக்கள் உள்ளன. இவற்றை உண்பதால் வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, தலைசுற்றல் மற்றும் நீண்ட கால அடிப்படையில் புற்றுநோய் ஏற்படும் அபாயம் உள்ளது. ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்ட பழங்கள் வெளிப்புறம் மட்டும் மஞ்சள் நிறமாக இருக்கும், ஆனால் உள்ளே புளிப்பாகவோ அல்லது சுவையற்றோ இருக்கும்.
இயற்கை vs செயற்கை: எப்படி அடையாளம் காண்பது?
நுகர்வோராகிய நாம் வாங்கும் பழங்கள் பாதுகாப்பானவைதானா என்பதைச் சில எளிய முறைகள் மூலம் கண்டறியலாம்:
நிறம்: இயற்கையாகப் பழுத்த பழம் சீரான மஞ்சள் நிறத்தில் இருக்காது; ஆங்காங்கே பச்சை மற்றும் மஞ்சள் நிறங்கள் கலந்து இருக்கும். செயற்கையாகப் பழுத்த பழம் கவர்ச்சிகரமான எலுமிச்சை மஞ்சள் நிறத்தில் சீராக இருக்கும்.
மணம்: காம்புப் பகுதியில் நுகர்ந்து பார்த்தால் மாம்பழத்தின் இயற்கையான மணம் வீசினால் அது தரமானது. ரசாயனம் கலந்திருந்தால் ஒருவித நெடி அல்லது மணமற்றுக் காணப்படும்.
சாறு: இயற்கையான பழத்தை வெட்டும்போது சாறு அதிகமாக வரும். செயற்கையான பழம் பார்ப்பதற்குத் திண்மமாக இருந்தாலும், உள்ளே சதைப்பகுதி காய்ந்தது போல இருக்கும்.
பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தல்
1. அதிக கவர்ச்சியாக இருக்கும் பழங்களைத் தவிர்ப்பது நல்லது.
2. பழங்களை வாங்கியவுடன் அப்படியே சாப்பிடாமல், குறைந்தது ஒரு மணிநேரம் தண்ணீரில் ஊறவைத்து, நன்கு கழுவிய பின் பயன்படுத்த வேண்டும்.
3. சந்தேகத்திற்கிடமான முறையில் ரசாயனம் பயன்படுத்தப்படுவது தெரிந்தால், உடனடியாக அருகிலுள்ள உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை அதிகாரிகளுக்குப் புகார் அளிக்க வேண்டும்.
உணவு என்பது உயிர் காக்கும் மருந்து போன்றது. அதில் லாபத்திற்காக நஞ்சு கலப்பது மன்னிக்க முடியாத குற்றம். தமிழக அரசின் இந்த எச்சரிக்கை, வியாபாரிகளிடையே ஒரு விழிப்புணர்வையும் பயத்தையும் ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. நாம் விழிப்புணர்வுடன் செயல்படுவதன் மூலம் இத்தகைய ஆரோக்கியமற்ற மாம்பழங்களை சாப்பிட்டு, அதனால் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் இருந்து பாதுகாப்பாக இருக்க முடியும்.
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
1. செயற்கை முறையில் பழங்களைப் பழுக்க வைக்க என்ன ரசாயனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது?
பெரும்பாலும் கால்சியம் கார்பைடு (Calcium Carbide) என்ற ரசாயனம் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது சட்டப்படி தடை செய்யப்பட்ட ஒன்றாகும்.
2. செயற்கையாகப் பழுக்க வைக்கப்பட்ட மாம்பழங்களைச் சாப்பிட்டால் என்ன பாதிப்புகள் ஏற்படும்?
வாந்தி, வயிற்றுப்போக்கு, நெஞ்செரிச்சல் மற்றும் தலைசுற்றல் போன்றவை உடனடியாக ஏற்படும். தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வந்தால் கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரகம் தொடர்பான பாதிப்புகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது.
3. ஒரு மாம்பழம் ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்டதா என்பதை எப்படி எளிதாகக் கண்டறியலாம்?
பழத்தை ஒரு பாத்திரத்தில் உள்ள தண்ணீரில் போட்டால், அது அடியில் மூழ்கினால் இயற்கையாகப் பழுத்தது; மாறாகத் தண்ணீரில் மிதந்தால் அது ரசாயனம் மூலம் பழுக்க வைக்கப்பட்டது என்று அர்த்தம்.
4. விதிகளுக்குப் புறம்பாகச் செயல்படும் வியாபாரிகள் மீது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்?
தமிழக அரசின் உத்தரவுப்படி, அவர்களுக்கு ரூ.5,000 அபராதம் விதிக்கப்படுவதோடு, அவர்களின் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை உரிமம் (License) ரத்து செய்யப்படும்.
5. பழங்களை வாங்கிய பின் எவ்வாறு பயன்படுத்த வேண்டும்?
பழங்களை வாங்கியவுடன் அப்படியே சாப்பிடக் கூடாது. குறைந்தது ஒரு மணிநேரம் சுத்தமான தண்ணீரில் ஊறவைத்து, தோலில் உள்ள ரசாயனப் படிமங்களை நீக்கிய பிறகே சாப்பிட வேண்டும்.
