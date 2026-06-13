Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் + 2 ஆண்டு சிறை - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த எச்சரிக்கை

50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் + 2 ஆண்டு சிறை - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : குழந்தை தொழிலாளர்களை பணிக்கு அமர்த்தும் கடை உரிமையாளர்களுக்கு 50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் மற்றும் 2 ஆண்டுகள் சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு கடுமையாக எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 13, 2026, 06:56 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 06:56 AM IST
50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் + 2 ஆண்டு சிறை - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த எச்சரிக்கை

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
IND vs AFG : விராட் கோலி இடத்தில் விளையாடப்போவது யார்? - பிளேயிங் 11 கணிப்பு
ind vs afg8:29 PM IST
2
Thoothukudi Sterlite shooting7:21 PM IST
3
Sengottaiyan5:36 PM IST
4
Ganja5:34 PM IST
5
Minister Aadhav ArjunaJun 12