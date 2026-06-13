/50 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் + 2 ஆண்டு சிறை - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தினம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஜூன் 12-ஆம் தேதி உலக அளவில் அனுசரிக்கப்பட்டு வருகிறது. குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின விழிப்புணர்வுக் கூட்டம் தொழிலாளர் துறையின் சார்பாக 12.06.2026 சென்னை உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அனுசரிக்கப்ட்டது. இதனையொட்டி மாநில அளவிலான குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின விழிப்புணர்வுக் கூட்டம், சென்னை, செனாய் நகர், அம்மா அரங்கத்தில் தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் முகமது பர்வேஸ் தலைமையில் நடைபெற்றது.
முன்னதாக, குழந்தைத் தொழிலாளர் முறைக்கு எதிரான கையெழுத்து இயக்கம் மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்களால் துவக்கி வைக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து குழந்தைத் தொழிலாளர் முறைக்கு எதிரான உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது.
மாண்புமிகு அமைச்சர் அவர்கள் பேசும் போது, குழந்தைகளை பணிக்கு செல்வதிலிருந்து விடுவித்து, அவர்களுக்கு தரமான கல்வியை வழங்கி, அவர்களது எதிர்காலத்தை உறுதிசெய்திட வேண்டுமென்று இவ்வரசு விரும்புகிறது என தெரிவித்தார்.
மேலும், அனைத்து நிறுவனங்களிலும் திடீர் ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, குழந்தைகளை வேலைக்கு அமர்த்துவோர் மீது தொழிலாளர் துறை மற்றும் தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககம் மூலம் மிகக்கடுமையான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. குழந்தைகள் சுதந்திரமாக செயல்பட வேண்டும் என்றும், அதற்கு இவ்வரசு அனைத்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருகிறது என்றும், குழந்தைகள் துணிச்சலுடன் செயல்பட வேண்டும் எனவும் "கல்வி குழந்தைகளின் பிறப்புரிமை அதை உறுதி செய்வது நமது கடமை" என்றும் தெரிவித்தார். மேலும், குழந்தைத் தொழிலாளர் இல்லாத தமிழ்நாட்டினை அனைவரும் ஒன்றுபட்டு செயல்படுவோம் எனத் தெரிவித்தார்.
இந்நிகழ்ச்சியில் குழந்தைத் தொழிலாளர் முறை அகற்றுதலில் சிறப்பாக பணிபுரிந்த தொழிலாளர் துறை, தொழிலக பாதுகாப்பு மற்றும் சுகாதார இயக்ககம், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர் மற்றும் கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளர் ஆகியோருக்கு மாண்புமிகு தொழிலாளர் நலன் மற்றும் திறன் மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் அவர்களால் விருதுகள் மற்றும் பாராட்டுச் சன்றிதழ்கள் வழங்கப்பட்டன. மேலும், அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டது.
இதேபோல் தருமபுரி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திலும் மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் தலைமையில் தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின உறுதிமொழி எடுக்கப்பட்டது. பின்னர், குழந்தை தொழிலாளர் முறை எதிர்ப்பு தின விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கத்தினை தொடங்கி வைத்து, விழிப்புணர்வு பேரணியினை கொடியசைத்து தொடங்கி வைத்தார்கள்.
தருமபுரி மாவட்டத்தின் அனைத்து பகுதியில் குழந்தைகளை எவரேனும் பணிக்கு அமர்த்தினால் கட்டணமில்லா தொலைப்பேசி -1098 என்ற எண்ணிற்கோ அல்லது www.pencll.gov.in என்ற இணையதள முகவரிக்கு புகார் தெரிவிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் தெரிவித்தார். "இந்திய அரசியலமைப்பு விதிகளின்படி கல்வி பெறுவது குழந்தைகளின் அடிப்படை உரிமை என்பதால் 14 வயதுக்குட்பட்ட குழந்தைகளை ஒருபோதும் எந்தவித பணிகளிலும் ஈடுபடுத்த மாட்டேன் எனவும், அவர்கள் பள்ளிக்கு செல்வதை ஊக்குவிப்பேன் எனவும், குழந்தைத் தொழிலாளர் முறையினை முற்றிலுமாக அகற்றிட சமுதாயத்தில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவேன் என்றும், தமிழ்நாட்டை குழந்தை தொழிலாளர் அற்ற மாநிலமாக மாற்றுவதற்கு என்னால் இயன்றவரை பாடுபடுவேன் எனவும் உளமார உறுதி கூறுகிறேன்." என்ற உறுதிமொழியினை ஆட்சியர் வாசிக்க அரசுத்துறை அலுவலர்கள் மற்றும் பள்ளி மாணவ, மாணவியர்கள் பின்தொடர்ந்து வாசித்து உறுதிமொழியினை ஏற்றுக்கொண்டனர்.
குழந்தைத் தொழிலாளர் (தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம் 1986, 01.09.2016 முதல் குழந்தை மற்றும் வளரிளம் பருவ தொழிலாளர் (தடுத்தல் மற்றும் முறைப்படுத்துதல்) சட்டம் என திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இச்சட்டத்தில் 14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகளை எவ்வித பணியிலும் ஈடுபடுத்துவதும், 15 முதல் 18 வயதிற்குட்பட்ட வளரிளம் பருவத்தினரை அபாயகரமான தொழில்களில் ஈடுபடுத்துவதும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. குழந்தைகளை வேலைக்கு அமர்த்தினால் ரூ.20,000/- முதல் ரூ.50,000/- வரை அபராதம் மற்றும் ஆறு மாதம் முதல் இரண்டாண்டு வரை சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படும்.
குழந்தைகள் எதிர்கால இந்தியாவின் தூண்கள் அவர்களுக்கு கல்வி அளிப்பது நமது கடமை. கல்வி உரிமை சட்டத்தின் கீழ் 14 வயதிற்குட்பட்ட குழந்தைகள் அனைவரும் கட்டாயம் கல்வி கற்க வேண்டும். குழந்தைத் தொழிலாளர்களை அனைத்து பணிகளிலும், வளரிளம் பருவத்தினரை அபாயகரமான பணிகளிலும் பணிபுரிவது கண்டறியப்பட்டால் www.pencil.gov.in என்ற இணையதளத்திலும், கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் 1098 எண்களிலும் புகார் அளிக்கலாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் சரவணன் தெரிவித்தார்கள்.