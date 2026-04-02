English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
எல்பிஜி கட்டணம் வசூலிப்பு : ஹோட்டல்கள் மீது புகார் அளிக்கலாம் - தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu Government : ஹோட்டல்களில் எல்பிஜி கட்டணம் வசூலித்தால் புகார் அளிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு பொதுமக்களுக்கு அறிவுறுத்தியுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 2, 2026, 09:42 PM IST
Trending Photos

சென்னையில் மெட்ரோ, பேருந்து இலவசம்... இந்த 7 நாள்கள் மட்டும் - பயன்படுத்துவது எப்படி?
camera icon8
CSK
2026 முதல் மூன்று மாதத்தில்..ஹிட் அடித்த 4 படங்கள்! எல்லாமே சின்ன பட்ஜெட்..
தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை
camera icon7
Hit Movies
IPL: ஒரே அணிக்கு அதிக போட்டிகள்... டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்?
தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை
camera icon9
Gold price
தங்கம் விலையில் 18 ஆண்டுகளில் இல்லாத அதிரடி மாற்றம்! 2008 முதல் 2026 வரை
IPL: ஒரே அணிக்கு அதிக போட்டிகள்... டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்?
camera icon8
IPL
IPL: ஒரே அணிக்கு அதிக போட்டிகள்... டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்?
Tamil Nadu Government : அமெரிகா - ஈரான் போர் காரணமாக நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள எல்ஜிபி தட்டுப்பாட்டைப் பயன்படுத்தி, ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்களில் கட்டணப் பட்டியல்களில் எல்.பி.ஜி கட்டணம்", "எரிவாயு கூடுதல் கட்டணம் போன்ற கூடுதல் கட்டணங்களை வசூலிப்பதாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதற்கு மத்திய அரசே கடும் எச்சரிக்கை விடுத்திருந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை கொடுத்துள்ளது. இது நியாயமற்ற வர்த்தக நடைமுறை என்றும், கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது வெளிப்படைத் தன்மை இல்லாததற்கு வழிவகுப்பதோடு, நுகர்வோர் மீது நியாயமற்ற கூடுதல் செலவுகள் சுமத்துவதாக உள்ளது என கூறியுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

தமிழ்நாடு அரசு அறிவுறுத்தல்

நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2019-ன் கீழ், நுகர்வோர் சேவைக் கட்டணங்கள் மீதான தற்போதுள்ள வழிகாட்டுதல்களைத் தவிர்ப்பதற்காக, நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் பிரிவு 10-ன்கீழ் இது போன்ற கட்டணங்களை உணவு நிறுவனங்கள் தாங்களாகவே விதிக்கக்கூடாது என்றும், கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது சேவைக்கட்டணம் அல்லது கூடுதல் கட்டணங்கள் வகையைச் சார்ந்தவை என்றும், கூடுதலாக பெறப்படும் கட்டணங்கள் 04.07.2022 தேதியிட்ட மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் (CCPA) வழிகாட்டுதல்களை மீறுவதாக அமையும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. மேலும், கூடுதல் கட்டணம் வசூலிப்பது தொடர்பாக மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையம் பின் வருமாறு தெளிவுரைகள் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

1. எந்தவொரு ஹோட்டலோ அல்லது உணவகமோ, ரசீதில் (Bill) இயல்பாகவோ அல்லது தானாகவோ" LPG கட்டணங்கள்", "எரிவாயு கட்டணங்கள் அல்லது அதுபோன்ற கட்டணங்களை விதிக்கக்கூடாது.

2. உணவுபட்டியலில் உள்ள (அங்கீகரிக்கப்பட்ட கட்டணங்கள் தவிர்த்து பிற அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டணங்கள் வசூலிக்கக்கூடாது). விலையே இறுதி விலையாகும்.

3. நுகர்வோரிடம் எந்தவொரு கூடுதல் கட்டணத்தை செலுத்தும் படி தவறாக வழிநடத்தப்படவோ அல்லது கட்டாயப்படுத்தப்படவோ கூடாது.

கூடுதல் கட்டணங்கள் வசூலிக்கப்படும் நேர்வுகளில் நுகர்வோர் மேற்கொள்ளப்படவேண்டிய நடைமுறைகள்

1. கட்டணப்பட்டியலிலிருந்து கூடுதலாக பெறப்படும் கட்டணத்தை நீக்குமாறு ஹோட்டல் அல்லது உணவகத்திடம் கோரிக்கை வைக்கலாம்.

2. தேசிய நுகர்வோர் உதவி மையத்தின் (NCH) தொலைபேசி எண் 1915 மூலமாகவோ அல்லது தேசிய நுகர்வோர் உதவி மையத்தின் மொபைல் செயலி மூலமாகவோ புகார் பதிவு செய்யலாம்.

3. நுகர்வோர் ஆணையத்தின் இ ஜாக்ரிதி இணைய தளம் மூலம் புகார் அளிக்கலாம்.

4. மாவட்ட ஆட்சியர் (அ) மத்திய நுகர்வோர் பாதுகாப்பு ஆணையத்திடம் நேரடியாக புகார் அளிக்கலாம்.

செங்கல்பட்டு மாவட்டத்தில் இத்தகைய நடைமுறைகளை பின்பற்றுமாறும், ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் முறையற்ற அல்லது அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டணங்களை விதித்தால் நுகர்வோர் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2019-ன் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்று செங்கல்பட்டு, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மாலதி ஹெலன், ஐஏஎஸ் தெரிவித்துள்ளார்.

திருச்சி

திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தலைமையில் எரிவாயு நுகர்வு தொடர்பாக பொதுத்துறை எண்ணெய் நிறுவன அதிகாரிகள், அரசுத்துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் ஆகியோருடன் திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் தற்போதைய எரிவாயு இருப்பு குறித்து ஆலோசனைக் கூட்டம் இன்று 30.03.2026 நடைபெற்றது.

சமையல் எரிவாயு உருளைகளை பதுக்கவோ மற்றும் கள்ளச்சந்தையில் விற்பனை செய்யவோ கூடாது. மீறினால் அரசு விதிகளுக்குட்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும். இது தொடர்பான புகார்களை 9443461010, 9498190651 மற்றும் 9498158550 என்ற குடிமைபொருள் வழங்கல் மற்றும் குற்றப்புலனாய்வு காவல்துறை, திருச்சிராப்பள்ளி அலகு, அலுவலக எண்ணிற்கு புகார் அளிக்கலாம்.

மேலும், எரிவாயு சிலிண்டர் முன்பதிவு, எரிவாயு சிலிண்டர் வழங்குவதில் தாமதம் போன்ற எரிவாயு சிலிண்டர் தொடர்பான புகார்களுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக கட்டுப்பாட்டு அறை தொலைபேசி எண் 0431-2411474-ஐ அலுவலக நேரத்தில் தொடர்பு கொண்டு தீர்வு காணலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தெரிவித்தார்.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentLPG chargesTamil Nadu HotelsTN govt warningTamil nadu latest news

Trending News