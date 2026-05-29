/பள்ளிக்கு மாணவர்கள் பைக் ஓட்டிச் சென்றால் பறிமுதல் செய்ய உத்தரவு

Tamil Nadu Government : பள்ளிகளுக்கு மாணவர்கள் பைக் ஓட்டிச் சென்றால் அதனை பறிமுதல் செய்ய தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. முழு விவரம் இங்கே...
Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் பள்ளி மாணவர்கள் இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டிப் பள்ளிக்கு வருவது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. இதனால் ஏற்படும் விபத்துகளையும், பாதுகாப்பு விதிமீறல்களையும் தடுக்கும் பொருட்டு, பள்ளிக் கல்வித் துறை ஒரு புதிய அதிரடி உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. அதன்படி, பள்ளி மாணவர்கள் பைக் ஓட்டிப் பள்ளிக்கு வந்தால், அந்த வாகனங்கள் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்யப்படும் என்று எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளி மாணவர்கள் மோட்டார் வாகனங்களைப் பயன்படுத்துவது குறித்துத் தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்குமாறு, போக்குவரத்து மற்றும் சாலைப் பாதுகாப்பு ஆணையரகம் கடிதம் மூலம் பள்ளிக் கல்வித் துறைக்கு வலியுறுத்தியுள்ளது. அதன் அடிப்படையில், பள்ளிக் கல்வி இயக்குநர் எஸ். கண்ணப்பன் அவர்கள், தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து மாவட்ட முதன்மைக் கல்வி அலுவலர்களுக்கும் ஒரு முக்கியச் சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளார். இந்தச் சுற்றறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ள அறிவுரைகளைத் தலைமை ஆசிரியர்கள் மூலம் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்களிடையே சாலைப் பாதுகாப்பு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் சாலைப் பாதுகாப்பு மன்றம் கட்டாயமாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். இந்த மன்றத்திற்கு அந்தந்தப் பள்ளியின் உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் தலைவராக இருந்து செயல்பட வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அவர்கள் மாணவர்களின் வாகனப் பயன்பாட்டைக் கண்காணிப்பதிலும், விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதிலும் முக்கியப் பங்காற்ற வேண்டும்.
பள்ளிகளில் தினமும் நடைபெறும் காலை வழிபாட்டுக் கூட்டத்தின்போது, ஒவ்வொரு நாளும் சாலைப் பாதுகாப்பு குறித்த ஒரு முக்கியக் கருத்தை மாணவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். மேலும், பள்ளியில் உள்ள என்சிசி, என்எஸ்எஸ், சாரணர் இயக்கம் மற்றும் இளஞ்செஞ்சிலுவை சங்கம் ஆகிய மாணவர் அமைப்புகளை இதில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். போக்குவரத்து காவல்துறையின் மூலம் இந்த மாணவர்களுக்குச் சாலை விதிகள் குறித்த சிறப்புப் பயிற்சிகளை வழங்கலாம். அதுமட்டுமின்றி, அவ்வப்போது போக்குவரத்தைச் சீர்செய்யும் பணிகளிலும் இவர்களை ஈடுபடுத்த நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.
மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த, தலைக்கவசம் (ஹெல்மெட்) அணிவதன் அவசியத்தை வலியுறுத்தும் பேரணிகளைப் பள்ளிகள் நடத்த வேண்டும். மேலும், சாலை விதிகளைப் பின்பற்றுவதன் முக்கியத்துவத்தை உணர்த்தும் வகையிலான விழிப்புணர்வு நாடகங்களையும் பள்ளிகளில் அரங்கேற்ற வேண்டும் என்று உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
மாணவர்கள் தடையையும் மீறிப் பள்ளிக்கு இருசக்கர வாகனங்களில் வந்தால், அந்த வாகனத்தைப் பள்ளியின் நிர்வாகம் உடனடியாகப் பறிமுதல் செய்ய வேண்டும். அதன்பின்னர், சம்பந்தப்பட்ட மாணவனின் பெற்றோரைப் பள்ளிக்கு நேரில் வரவழைத்து, அவர்களுக்குத் தகுந்த அறிவுரைகளையும் எச்சரிக்கையையும் வழங்க வேண்டும். அதன் பின்னரே பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வாகனத்தைப் பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று கடுமையான விதிமுறை வகுக்கப்பட்டுள்ளது.
பள்ளிக்கு வெளியேயும் மாணவர்கள் இருசக்கர வாகனங்களை ஓட்டிச் செல்வதைத் தடுக்கத் தேவையான அனைத்து அறிவுரைகளையும், வழிகாட்டுதல்களையும் தினசரி காலை வழிபாட்டுக் கூட்டத்தில் ஆசிரியர்கள் தொடர்ந்து வழங்க வேண்டும். இதன் மூலம், ஓட்டுநர் உரிமம் இல்லாத பள்ளி மாணவர்கள் வாகனங்கள் இயக்குவத முற்றிலும் தவிர்க்கப்பட்டு, மாணவர்களின் பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்படும் என்று இச்சுற்றறிக்கையின் மூலம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.