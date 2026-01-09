ரேஷன் அட்டை டூ பிறப்பு சான்றிதழ்! இனி வாட்ஸ் மூலம் 50 சேவைகள்.. எப்படி பயன்படுத்துவது?

Tamil Nadu Government Namma Arasu Whatsapp Service: தமிழக அரசு பலதரப்பட்ட மக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, பெண்கள், மாணவர்கள், மூத்த குடிமக்களுக்காக பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, வீட்டில் இருந்தே அரசு சேவைகளை பெறுவதற்காக அரசு திட்டங்களை கொண்டு வருகிறது. இதற்காக பல்வேறு திட்டங்களை தமிழக அரசு வகுத்து வருகிறது.
நம்ம அரசு வாட்ஸ் அப் சேவை
அந்த வகையில், தற்போது வீட்டில் அனைத்து அரசு சான்றிதழ்களை மகக்ள் பெறும் வகையில், நம்ம அரசு என்ற வாட்ஸ் அப் சேவையை தமிழக அரசு தொடங்கியுள்ளது. இதன் மூலம் 50 மேற்பட்ட சேவைகளை நாம் வீட்டில் இருந்தே பெற்றுக் கொள்ள முடியும். இதன் மூலம், மக்கள் அரசு அலுவலங்களுக்கு சென்று அலைய வேண்டியதில்லை. மக்களின் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தவும், அரசின் சேவைகள் எளிமையாகவும் விரைவாகவும் மக்களுக்கு கிடைப்பதை உறுதி செய்ய தமிழக அரசு வாட்ஸ் அப் சேவையை கொண்டு வந்துள்ளது.
நம்ம அரசு என்ற வாட்ஸ் அப் சேவை வாயிலாக அரசின் பெரும்பாலான சேவைகளை நாம் வீட்டில் இருந்தே பெற்றுக் கொள்ள முடியும். அதன்படி, வருவாய்த்துறை உள்ளிட்ட 16 அரசுத் துறைகளின் 51 வகையான சேவைகளை வாட்ஸ் அப் வழியே பெற முடியும். 78452525225 என்ற எண்ணிற்கு வாட்ஸ் அப்பில் குறுஞ்செய்தி மூலம் அனுப்பி இந்த சேசைகளை பெறலாம். இதில் தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் சேவைகளை பெற முடியும்.
எந்தெந்த சேவைகளை பெறலாம்?
அதன்படி, மாநகராட்சி/நகராட்சி வரிகள் செலுத்துவது, மின் கட்டணம் செலுத்துதல், வருமானச் சான்று, பிறப்பு சான்று, இறப்பு சான்று, வில்லங்கச் சான்று, இருப்பிடச் சான்று, ரேஷன் அட்டை தொர்பான சேவை, இட மதிப்பு அறிதல், மெட்ரோ, பேருந்து டிக்கெட்டுகள் பெறுதல் உள்ளிட்ட சேவைகளை இந்த நம்ம அரசு வாட்ஸ் அப் சேவை வழியாக பெற முடியும். மேலும், அரசு அலுவலகங்கள், அலுவலர்கள் மீதான புகார்களை பதிவு செய்யும் வசதியும் உள்ளது. இன்னும் கூடுதல் துறைகளும, சேவைகளும் படிப்படியாக இணைக்கப்படும் என அரசு அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். ஒரு இ சேவை மையத்திற்கு சென்று என்னவெல்லாம் பெற முடியுமோ அதை நாம் வீட்டில் இருந்தபடியே இந்த நம்ம அரசு வாட்ஸ் அப் சேவை வழியாக பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் உங்கள் நேரம் மிச்சப்படுவதோடு, அலைச்சலும் குறையக் கூடும்.
நம்ம அரசு வாட்ஸ் அப் சேவையை பயன்படுத்துவது எப்படி?
முதலில் 7845252525 என்ற வாட்ஸ் அப் எண்ணிற்கு குறுஞ்சி அனுப்ப வேண்டும். அதாவது, hi என அனுப்ப வேண்டும். இதன்பின்பு, select department என்ற ஆப்ஷன் தோன்றும். இதில் உங்களுக்கான துறை ஆப்ஷனை கிளிக் செய்ய வேண்டும். அதன்பிறகு, உங்களுக்கு தேவையான சான்றிதழை மெசேஜ் அனுப்பி பெற்றுக் கொள்ளலாம். உட்கார்ந்த இடத்தில் இருந்தே உங்களுக்கு தேவையான ஆவணங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம்.
