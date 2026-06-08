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பெண்களுக்கு ரூ.30 லட்சம் தனிநபர் கடன்! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

Tamil Nadu Government Business Loan scheme : திருவாரூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த பெண்கள் தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் கடனுதவி மூலம் பெண்கள் கூட 30 லட்சம் ரூபாய் பெற்று சொந்தமாக தொழில் செய்ய விண்ணப்பிக்குமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் அழைப்பு விடுத்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 08, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:37 PM IST
பெண்களுக்கு ரூ.30 லட்சம் தனிநபர் கடன்! தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு - விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
Image Credit: Tamil Nadu government announces business loan scheme for women

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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