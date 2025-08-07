English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

சென்னை : வீடு தேடி வரும் மாத உதவித் தொகை! உடனே விண்ணப்பிக்கவும் - முழு விவரம்

Chennai : சென்னையில் உள்ள படித்தவர்கள் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் இருந்தால் அரசின் மாதாந்திர உதவித் தொகை திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 7, 2025, 06:54 AM IST
  • சென்னை மாவட்டத்தினருக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • வேலைவாய்ப்பற்றோர் உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
  • முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Chennai : வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு உதவும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறையின் கீழ் இயங்கும் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையம் மூலம் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது. இந்த உதவித்தொகையைப் பெற தகுதியுள்ள விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் இன்று அறிவித்துள்ளார்.

உதவித்தொகைக்கான தகுதிகள்

இந்த உதவித்தொகை திட்டத்தில் பயன்பெற விண்ணப்பிக்கும் இளைஞர்கள், குறிப்பிட்ட தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

1. கல்வித் தகுதி மற்றும் பதிவு:

எஸ்.எஸ்.எல்.சி தேர்வில் தோல்வியடைந்தவர்கள் முதல் பட்டப்படிப்பு, பட்டயப்படிப்பு முடித்தவர்கள் வரை ஆண்கள், பெண்கள் என அனைவரும் விண்ணப்பிக்கலாம். வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் பதிவு செய்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து வேலைவாய்ப்பின்றி காத்திருப்பவராக இருத்தல் வேண்டும்.

2. வயது வரம்பு: பொதுப் பிரிவினர் 40 வயதுக்குள்ளும், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் 45 வயதுக்கு மிகாமலும் இருக்க வேண்டும்.

3. வேலைவாய்ப்பு நிலை: விண்ணப்பதாரர்கள் எந்தவொரு தனியார் நிறுவனத்திலும் பணிபுரியாதவராகவோ அல்லது சுய வேலைவாய்ப்பில் ஈடுபடாதவராகவோ இருக்க வேண்டும். முழுநேர மாணவர்களாகவோ அல்லது பகுதிநேர வேலை செய்பவர்களாகவோ இருக்கக் கூடாது.

4. குடும்ப வருமானம்: விண்ணப்பதாரரின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ. 72,000/-க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை ; 

மேற்கூறிய தகுதிகளைப் பூர்த்தி செய்யும் விண்ணப்பதாரர்கள், சென்னை-32, கிண்டியில் உள்ள மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மற்றும் தொழில்நெறி வழிகாட்டும் மையத்தில் விண்ணப்பப் படிவங்களைப் பெற்று விண்ணப்பிக்கலாம்.

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகள்:

மாற்றுத்திறனாளி மாணவ மாணவிகள் இந்த உதவித்தொகையைப் பெற, கிண்டி, சென்னை-32-இல் உள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சிறப்பு வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

உதவித்தொகை புதுப்பித்தல்

ஏற்கனவே உதவித்தொகை பெற்று வரும் பயனாளிகள், விண்ணப்பித்து ஓராண்டு நிறைவடைந்திருந்தால், தொடர்ந்து உதவித்தொகை பெற தங்கள் தகுதியை உறுதிப்படுத்த வேண்டும்.

தேவையான ஆவணங்கள்:

விண்ணப்பம் சமர்ப்பித்து ஓராண்டு முடித்தவர்கள், சுய உறுதிமொழி ஆவணம் ஒன்றைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த ஆவணத்துடன், வேலைவாய்ப்பு அலுவலகப் பதிவு எண், உதவித்தொகை எண் (MR. No.), வங்கிப் புத்தகத்தின் நகல், மற்றும் ஆதார் எண் ஆகிய விவரங்களை இணைத்து நேரடியாக வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த அறிவிப்பு வேலைவாய்ப்பின்றி தவிக்கும் இளைஞர்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும். மேலும், தகுதியுள்ள நபர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டு, பயனடைமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார். இந்தத் திட்டம் குறித்த கூடுதல் விவரங்களுக்கு, கிண்டி மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு மையத்தை அணுகலாம்.

உதவித்தொகையின் நோக்கம்

வேலைவாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கு நிதி உதவி வழங்குவதன் மூலம், அவர்களின் அன்றாடத் தேவைகளைச் சமாளிக்க உதவுவதும், வேலை தேடும் முயற்சிகளைத் தொடர்ந்து மேற்கொள்ள ஊக்கமளிப்பதும் இந்தத் திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கமாகும். இதுபோன்ற திட்டங்கள் இளைஞர்களின் தன்னம்பிக்கையை வளர்ப்பதோடு, சமூகத்தின் ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சிக்கும் வழிவகுக்கின்றன. இந்தத் திட்டத்தை முறையாகப் பயன்படுத்தி, இளைஞர்கள் தங்கள் வாழ்வை மேம்படுத்திக்கொள்ளுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

சென்னை மாவட்டத்தை தவிர்த்த  பிற மாவட்டத்தினர் இந்த உதவித்தொகை பெற வேண்டும் என்றால், அந்தந்த மாவட்டங்களில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

