ஹோட்டல், சாலையோர கடை வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய எச்சரிக்கை

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் உணவுப் பாதுகாப்புத் துறை சார்பில் மாநிலம் முழுவதும் சாலையோர உணவகங்கள் மற்றும் ஹோட்டல்களுக்கு தொடர்ச்சியான எச்சரிக்கைகளை கொடுத்து வருகிறது. அதில், உணவுப் பாதுகாப்பின் தரம் மற்றும் கடைபிடிக்க வேண்டிய விதிமுறைகள் குறித்தும் அரசு சார்பில் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. அந்தவகையில், ஹோட்டல் தொழிலில் இருப்பவர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய மிக முக்கியமான விதிமுறைகள், அறிவுறுத்தல்களை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
இது விருதுநகர் மாவட்டம், உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துறையால் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட ஒரு முக்கிய பொது அறிவிப்பாகும். இந்த அறிவிப்பு, உணவு வணிக நிறுவனங்கள் 2006 ஆம் ஆண்டு உணவு பாதுகாப்பு மற்றும் தரச் சட்டம் மற்றும் அதன் விதிகளுக்கு இணங்கி செயல்பட வேண்டியதன் அவசியத்தை வலியுறுத்துகிறது. இச்சட்டத்தின்படி, உணவுப் பொருட்களின் உற்பத்தி, சேமிப்பு, விநியோகம் மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடும் அனைத்து வணிகர்களும் பாதுகாப்பு மற்றும் தரநிலைகளை கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.
உணவு வணிகர்கள் தங்கள் தொழிலைத் தொடங்குவதற்கு முன்னர், கட்டாயமாக https://fssai.gov.in என்ற இணையதளத்தில் தங்கள் நிறுவனத்தைப் பதிவு செய்ய வேண்டும். சிறு வணிகர்கள் கூட உணவுப் பாதுகாப்பு உரிமம் அல்லது பதிவுச் சான்றிதழைப் பெறுவது அவசியம். இந்த பதிவு, பொதுமக்கள் நுகர்விற்கான உணவின் பாதுகாப்பு மற்றும் தரத்தை உறுதி செய்கிறது.
உணவு வணிகர்கள் கவனிக்க வேண்டியவை:
சுத்தமும் சுகாதாரமும்: உணவுப் பொருட்களின் உற்பத்தி மற்றும் விற்பனையில் ஈடுபடும் அனைத்துப் பகுதிகளும் தூய்மையாகவும் சுகாதாரமாகவும் இருக்க வேண்டும். பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், பாத்திரங்கள் மற்றும் உணவு தயாரிக்கும் இடங்கள் சுத்தமாகப் பராமரிக்கப்பட வேண்டும்.
கலப்படமற்ற பொருட்கள்: உணவுப் பொருட்கள் தயாரிக்க சுத்தமான, தரமான மூலப் பொருட்களை மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும். கலப்படம், அனுமதிக்கப்படாத ரசாயனங்கள், செயற்கை வண்ணங்கள் மற்றும் சுவையூட்டிகளைப் பயன்படுத்துவது சட்டப்படி குற்றமாகும்.
அட்டைப் பெட்டி மற்றும் லேபிளிங்: விற்பனை செய்யப்படும் அனைத்து பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களிலும் உற்பத்தி தேதி, காலாவதி தேதி, எடை, பயன்படுத்தப்பட்ட மூலப் பொருட்களின் பட்டியல் மற்றும் FSSAI உரிம எண் போன்றவை தெளிவாக அச்சிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
தளர்வான எண்ணெய்க்குத் தடை: வணிக நிறுவனங்கள் தளர்வான (loose) எண்ணெயைப் பயன்படுத்துவதோ அல்லது விற்பனை செய்வதோ முற்றிலும் தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
காலாவதி உணவுப் பொருட்கள்: காலாவதியான உணவுப் பொருட்களை விற்பனை செய்வது அல்லது சேமித்து வைப்பது சட்டப்படி கடுமையான குற்றமாகும்.
சரியான வெப்பநிலையில் பராமரித்தல்: உணவுப் பொருட்களின் தன்மைக்கேற்ப, அவற்றை குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் அல்லது சரியான வெப்பநிலையில் பராமரிப்பது அவசியம்.
இந்த விதிகளை மீறும் வணிகர்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என இந்த அறிவிப்பு எச்சரிக்கிறது. உணவுப் பாதுகாப்பு மற்றும் மருந்து நிர்வாகத் துறை, மக்களின் ஆரோக்கியத்தைப் பாதுகாப்பதில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டுள்ளது. பொதுமக்கள் பாதுகாப்பான மற்றும் தரமான உணவுப் பொருட்களைப் பெறுவதை உறுதி செய்வதே இத்துறையின் முதன்மையான குறிக்கோள்.
தொடர்புக்கு:
உணவு பாதுகாப்பு குறித்த புகார்கள் அல்லது சந்தேகங்களுக்கு, பொதுமக்கள் 9444043232 என்ற எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும், TN Food Safety Consumer App மூலமாகவும் புகார்களைப் பதிவு செய்யலாம்.
இந்த அறிவிப்பு உணவுப் பாதுகாப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தவும், அனைத்து வணிகர்களும் அரசின் விதிகளைப் பின்பற்றி, பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்பான உணவை வழங்கவும் ஒரு முக்கியமான வழிகாட்டியாக அமைகிறது.
