English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • பெண்களே 5 ஏக்கர் சொந்த நிலம் வாங்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்

பெண்களே 5 ஏக்கர் சொந்த நிலம் வாங்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்

Tamil Nadu Government : பெண்கள் பெயரில் 5 ஏக்கர் வரை நிலம் வாங்க நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு சூப்பர் அப்டேட் கொடுத்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 1, 2026, 05:28 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்
  • நன்னிலம் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்
  • 5 ஏக்கர் நிலம் வாங்க அருமையான வாய்ப்பு

Trending Photos

மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
மாசி 17 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: 50% டிஏ இணைப்பு, இடைக்கால நிவாரணம்... குஷியில் அரசு ஊழியர்கள்
ரஞ்சி கோப்பை 2026: டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்...? - முழு லிஸ்ட்
camera icon9
Ranji Trophy 2026
ரஞ்சி கோப்பை 2026: டாப் 7 வீரர்கள் யார் யார்...? - முழு லிஸ்ட்
Gold Price : 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!
camera icon11
Gold price vs car price
Gold Price : 1 கிலோ தங்கம் = 1 லேண்ட் ரோவர் கார்! 1990 முதல் 2026 வரை தங்கம் விலையும் கார் மாற்றங்களும்!
பெண்களே 5 ஏக்கர் சொந்த நிலம் வாங்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டு ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த விவசாய கூலிகளாக இருக்கும் பெண்கள் சொந்தமாக நிலம் வாங்க ‘நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம்’ (Nannilam Magalir Nila Udamai Thittam) செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்கள் அதிகபட்சம் 5 ஏக்கர் வரை விவசாய நிலம் வாங்கலாம். இதற்கு தேவையான கடனுதவி மற்றும் 5 லட்சம் வரையிலான மானியத்தை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது.

Add Zee News as a Preferred Source

நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம் 2026 அப்டேட் 

இப்போது இத்திட்டம் குறித்த அப்டேட்டை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மகளிரை நில உடமையாளர்களாக
உயர்த்தும் நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்தில் ரூ.49.35 கோடி மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. மாநிலம் முழவதும் மொத்தம் 1,042 மகளிர் நில உடைமையாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளனர் என அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்தின் பங்களிப்பு

பெண்களுக்காக இத்திட்டம் மூலம் தமிழ்நாடு அரசு செய்திருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையும் கூட. சொந்த நிலமே இல்லாமல் மற்ற விவசாய பண்ணைகளில் கூலிகளாக வேலை பார்த்து வந்த பெண்களை இப்போது சொந்த விவசாய நிலத்தில் உரிமையாளராக மாற்றுவது என்பது, அதுவும் அரசு ஒரு திட்டத்தின் மூலம் இதை சாத்தியப்படுத்துவது என்பது இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலங்களிலும் செய்யப்படாத சாதனையாகும். சமூக கண்ணோட்டத்தில் பெண்களின் வாழ்வியலை முன்னேற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் ஒரு முன்னோடி திட்டமும் கூட. இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் நிலமற்று இருக்கும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின வகுப்புகளைச் சேர்ந்த பெண்கள், விவசாய கூலிகளாக இருப்பின், நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அது எப்படி என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

இத்திட்டத்தின் நோக்கம்

ஏற்கனவே கூறியதுபோல நிலமற்று இருக்கும் எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்களை நில உடைமைதாரர்களாக மாற்றுவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம். தமிழ்நாடு அரசின் தாட்கோ ( (TAHDCO) மூலம் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 5 லட்சம் ரூபாய் வரை அரசு மானியம் கொடுக்கிறது. 2.5 ஏக்கர் முதல் 5 ஏக்கர் வரை இத்திட்டத்தின் மூலம் வாங்கிக்கொள்ள முடியும். நிலம் வாங்குவதற்கு தேவையான நிதியுதவியை வங்கிகள் மூலம் கடனாக பெற அரசு உதவி செய்யும். புதிதாக வாங்கப்படும் நிலத்தில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல், பம்ப் செட் பொருத்துதல், சொட்டுநீர் பாசன வசதிகளையும் கடனுதவி மூலம் செய்து கொள்ளலாம்.

என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்கும்?

நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமை திட்டத்தில் நிலம் வாங்கும்போது  முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்திலிருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது, 100 விழுக்காடு விலக்கு உண்டு. வாங்கப்படும் விவசாய நிலத்துக்கு தேவையான மின் இணைப்பு பெற வேண்டியிருந்தால் 75,000 ரூபாய் வைப்புத் தொகையை தாட்கோ நிறுவனமே நேரடியாக மின்சார வாரியத்தில் செலுத்திவிடும்.

நிபந்தனைகள்

நிலம் வாங்க ஆதிதிராவிடர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினர் (ST) சமூகங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். 18 - 65 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். சொந்தமாக விவசாய நிலம் இருக்கக்கூடாது. தொழில் விவசாயமாக இருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதுவரை எந்த மானியத்தையும் பெற்றிருக்கக்கூடாது. மேலும், விண்ணப்பதாரரும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களும் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கள் நிலங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்றிருக்கவோ, மாற்றியிருக்கவோ கூடாது.

வாங்க வேண்டிய நிலத்தை விண்ணப்பதாரர்களே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நிலங்கள், SC/ST பிரிவைச் சேராத நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து வாங்கப்பட வேண்டும். வாங்கப்பட்ட நிலம் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். வாங்கிய நிலத்தை 10 ஆண்டுகளுக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது. 

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்துக்கு ஆப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் என இருவழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் என்றால், தாட்கோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tahdco.com/ மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆப்லைன் என்றால் தாலுகா அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது தாட்கோ (TAHDCO) அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பிக்கலாம்.

தேவையான ஆணவங்கள்

விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் புகைப்படம், எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பு சாதிச் சான்றிதழ், 3 லட்சம் ரூபாய்க்கான வருமான சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, நிலமற்றவர் என்பதற்கான சான்றிதழ் அவசியம்.

மேலும், வாங்கப்படும் நிலத்தின் பத்திரம், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் மற்றும் வில்லங்கச் சான்றிதழ் (EC), மானியத் தொகை மற்றும் இதர பரிவர்த்தனைகளுக்காக வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும்.

எனவே, இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க தகுதியான பெண்கள், உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் தாலுகா அல்லது தாட்கோ அலுவலங்களுக்கு நேரில் சென்று வழிமுறைகளைக் கேட்டறிந்து உடனே விண்ணப்பிக்கவும். 

மேலும் படிக்க | மாதம் ரூ.70,000 வரை சம்பளம் பெற வாய்ப்பு! 12th முடித்தவர்களுக்கு தாட்கோ மெகா அறிவிப்பு!

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு முக்கிய அப்டேட்! பெயர் சேர்த்தலில் வந்திருக்கும் புதிய விதிமுறை

மேலும் படிக்க | நன்னிலம் திட்டம் என்றால் என்ன? பெண்கள் 50% மானியத்தில் 5 ஏக்கர் நிலம் வாங்கலாம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentNannilam Scheme UpdateNannilam Magalir Nila Udamai ThittamLand subsidy SchemeTAHDCO

Trending News