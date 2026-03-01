பெண்களே 5 ஏக்கர் சொந்த நிலம் வாங்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் சூப்பர் அப்டேட்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டு ஏழை, எளிய குடும்பங்களைச் சேர்ந்த விவசாய கூலிகளாக இருக்கும் பெண்கள் சொந்தமாக நிலம் வாங்க ‘நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம்’ (Nannilam Magalir Nila Udamai Thittam) செயல்படுத்தப்படுகிறது. இத்திட்டத்தில் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்கள் அதிகபட்சம் 5 ஏக்கர் வரை விவசாய நிலம் வாங்கலாம். இதற்கு தேவையான கடனுதவி மற்றும் 5 லட்சம் வரையிலான மானியத்தை தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கிறது.
நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டம் 2026 அப்டேட்
இப்போது இத்திட்டம் குறித்த அப்டேட்டை அரசு வெளியிட்டுள்ளது. அதில், ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மகளிரை நில உடமையாளர்களாக
உயர்த்தும் நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்தில் ரூ.49.35 கோடி மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது. மாநிலம் முழவதும் மொத்தம் 1,042 மகளிர் நில உடைமையாளராக மாற்றப்பட்டுள்ளனர் என அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்தின் பங்களிப்பு
பெண்களுக்காக இத்திட்டம் மூலம் தமிழ்நாடு அரசு செய்திருப்பது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையும் கூட. சொந்த நிலமே இல்லாமல் மற்ற விவசாய பண்ணைகளில் கூலிகளாக வேலை பார்த்து வந்த பெண்களை இப்போது சொந்த விவசாய நிலத்தில் உரிமையாளராக மாற்றுவது என்பது, அதுவும் அரசு ஒரு திட்டத்தின் மூலம் இதை சாத்தியப்படுத்துவது என்பது இந்தியாவில் வேறு எந்த மாநிலங்களிலும் செய்யப்படாத சாதனையாகும். சமூக கண்ணோட்டத்தில் பெண்களின் வாழ்வியலை முன்னேற்றுவதற்கு தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தும் ஒரு முன்னோடி திட்டமும் கூட. இத்திட்டத்தில் தமிழ்நாட்டில் நிலமற்று இருக்கும் ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின வகுப்புகளைச் சேர்ந்த பெண்கள், விவசாய கூலிகளாக இருப்பின், நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அது எப்படி என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.
இத்திட்டத்தின் நோக்கம்
ஏற்கனவே கூறியதுபோல நிலமற்று இருக்கும் எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பைச் சேர்ந்த பெண்களை நில உடைமைதாரர்களாக மாற்றுவதே இத்திட்டத்தின் நோக்கம். தமிழ்நாடு அரசின் தாட்கோ ( (TAHDCO) மூலம் இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 5 லட்சம் ரூபாய் வரை அரசு மானியம் கொடுக்கிறது. 2.5 ஏக்கர் முதல் 5 ஏக்கர் வரை இத்திட்டத்தின் மூலம் வாங்கிக்கொள்ள முடியும். நிலம் வாங்குவதற்கு தேவையான நிதியுதவியை வங்கிகள் மூலம் கடனாக பெற அரசு உதவி செய்யும். புதிதாக வாங்கப்படும் நிலத்தில் ஆழ்துளை கிணறு அமைத்தல், பம்ப் செட் பொருத்துதல், சொட்டுநீர் பாசன வசதிகளையும் கடனுதவி மூலம் செய்து கொள்ளலாம்.
என்னென்ன சலுகைகள் கிடைக்கும்?
நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமை திட்டத்தில் நிலம் வாங்கும்போது முத்திரைத்தாள் மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்திலிருந்து முழு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. அதாவது, 100 விழுக்காடு விலக்கு உண்டு. வாங்கப்படும் விவசாய நிலத்துக்கு தேவையான மின் இணைப்பு பெற வேண்டியிருந்தால் 75,000 ரூபாய் வைப்புத் தொகையை தாட்கோ நிறுவனமே நேரடியாக மின்சார வாரியத்தில் செலுத்திவிடும்.
நிபந்தனைகள்
நிலம் வாங்க ஆதிதிராவிடர் (SC) மற்றும் பழங்குடியினர் (ST) சமூகங்களைச் சேர்ந்த பெண்கள் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும். 18 - 65 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 லட்சத்திற்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். சொந்தமாக விவசாய நிலம் இருக்கக்கூடாது. தொழில் விவசாயமாக இருக்க வேண்டும். இத்திட்டத்துக்கு விண்ணப்பிக்கும் பெண்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்ப உறுப்பினர்களும் இதுவரை எந்த மானியத்தையும் பெற்றிருக்கக்கூடாது. மேலும், விண்ணப்பதாரரும் அவரது குடும்ப உறுப்பினர்களும் கடந்த 5 ஆண்டுகளில் தங்கள் நிலங்களை மற்றவர்களுக்கு விற்றிருக்கவோ, மாற்றியிருக்கவோ கூடாது.
வாங்க வேண்டிய நிலத்தை விண்ணப்பதாரர்களே தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். நிலங்கள், SC/ST பிரிவைச் சேராத நில உரிமையாளர்களிடமிருந்து வாங்கப்பட வேண்டும். வாங்கப்பட்ட நிலம் விண்ணப்பதாரரின் பெயரில் மட்டுமே பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். வாங்கிய நிலத்தை 10 ஆண்டுகளுக்கு விற்பனை செய்யக்கூடாது.
விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
நன்னிலம் மகளிர் நில உடைமைத் திட்டத்துக்கு ஆப்லைன் மற்றும் ஆன்லைன் என இருவழிகளிலும் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆன்லைன் என்றால், தாட்கோவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளமான https://tahdco.com/ மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம். ஆப்லைன் என்றால் தாலுகா அலுவலகம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம் அல்லது தாட்கோ (TAHDCO) அலுவலகத்திற்கு நேரில் சென்று விண்ணப்பிக்கலாம்.
தேவையான ஆணவங்கள்
விண்ணப்பிக்கும் பெண்களின் புகைப்படம், எஸ்சி, எஸ்டி வகுப்பு சாதிச் சான்றிதழ், 3 லட்சம் ரூபாய்க்கான வருமான சான்றிதழ், இருப்பிடச் சான்றிதழ், ஆதார் அட்டை, ரேஷன் கார்டு, நிலமற்றவர் என்பதற்கான சான்றிதழ் அவசியம்.
மேலும், வாங்கப்படும் நிலத்தின் பத்திரம், பட்டா, சிட்டா, அடங்கல் மற்றும் வில்லங்கச் சான்றிதழ் (EC), மானியத் தொகை மற்றும் இதர பரிவர்த்தனைகளுக்காக வங்கி கணக்கு புத்தகத்தின் முதல் பக்க நகல் உள்ளிட்ட ஆவணங்களை கொடுக்க வேண்டும்.
எனவே, இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க தகுதியான பெண்கள், உங்கள் பகுதியில் இருக்கும் தாலுகா அல்லது தாட்கோ அலுவலங்களுக்கு நேரில் சென்று வழிமுறைகளைக் கேட்டறிந்து உடனே விண்ணப்பிக்கவும்.
