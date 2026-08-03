/Explainer : விவசாய நிலம் மாற்றம், பூங்கா இடங்களுக்குப் புதிய விதிமுறைகள்: தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : சொந்த நிலம் வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் பிளாட் வைத்திருப்பவர்களுக்கான முக்கிய அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. நிலத்தின் வகையை மாற்றுவதில் புதிய விதிமுறைகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இதுகுறித்து நிலம் வைத்திருபவர்கள் தெரிந்து கொள்வது அவசியம். தமிழ்நாட்டில் திட்டமிடப்படாத பகுதிகள் (Non-Planned Areas) எனப்படும் கிராமப்புற அல்லது நகரத்தின் வெளிப்புற எல்லைப் பகுதிகளில் உள்ள விவசாய நிலங்களை, வீடு கட்டுதல், தொழிற்சாலைகள் அமைத்தல் போன்ற விவசாயம் சாராத பயன்பாடுகளுக்கு மாற்றுவதற்கான நடைமுறைகளை எளிதாக்கி தமிழ்நாடு அரசு புதிய திருத்தங்களை வெளியிட்டுள்ளது.
நன்செய் நிலங்கள்: நன்செய் நிலங்களை விவசாயம் சாராத பயன்பாட்டிற்கு மாற்ற விரும்புபவர்கள், மாவட்ட ஆட்சியரின் நேரடி ஆய்வு மற்றும் முன்னனுமதியை கட்டாயம் பெற வேண்டும்.
புன்செய் நிலங்கள்: புன்செய் நிலங்களை மாற்ற விரும்பினால், வேளாண்மைத் துறையின் வேளாண்மை இணை இயக்குநரிடம் இருந்து தடையில்லாச் சான்று (NOC) பெற வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: நில உரிமையாளர்கள் நேரடியாகவோ அல்லது உரிய ஆவணங்களுடனோ சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்பு (பஞ்சாயத்து / நகராட்சி போன்றவை) வழியாக நகர் ஊரமைப்பு இயக்ககத்தின் இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
காலக்கெடு: புன்செய் நிலங்களுக்கான தடையில்லாச் சான்றை (NOC) வேளாண்மைத் துறை 30 நாட்களுக்குள் வழங்க வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
கட்டண விவரங்கள்: நிலத்தின் தற்போதைய சந்தை மதிப்பில் 3% தொகையை நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றக் கட்டணமாக செலுத்த வேண்டும். இதனுடன் அரசாங்கம் நிர்ணயித்துள்ள குறைந்தபட்சப் பரிசீலனைக் கட்டணத்தையும் (Scrutiny Fee) செலுத்த வேண்டும்.
இறுதி ஒப்புதல்: சமர்ப்பிக்கப்பட்ட ஆவணங்கள், மாவட்ட ஆட்சியர்/வேளாண்மைத் துறையின் அறிக்கைகள் ஆகியவற்றைப் பரிசீலித்து, நிலத்தை மாற்றுவது தொடர்பாக வேளாண்மை இயக்குநர் முழு திருப்தி அடைந்தால் மட்டுமே நிலப் பயன்பாட்டு மாற்றத்திற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்படும் என அரசாணையில் தெளிவாகத் திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
பொதுவாக ஒரு நிலத்தை மனைப்பிரிவாக மாற்றும்போதோ அல்லது விரிவான அபிவிருத்தித் திட்டங்களின்போதோ, பூங்காக்கள், விளையாட்டு மைதானங்கள், சமுதாயக் கூடங்கள், பள்ளிகள் போன்ற பொதுமக்களின் தேவைக்காகச் சில இடங்கள் 'பொது ஒதுக்கீடு' என ஒதுக்கப்படுகிறது. இந்த இடங்களைச் சிலர் வணிகப் பயன்பாட்டிற்கோ அல்லது தனியார் பயன்பாட்டிற்கோ மாற்றுவதைத் தடுக்கும் பொருட்டு, சென்னை உயர்நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் மற்றும் அரசின் முந்தைய வழிகாட்டுதல்களை மேற்கோள் காட்டி, நகர் ஊரமைப்பு இயக்குநர் அனைத்து அதிகாரிகளுக்கும் இந்த மிக முக்கிய சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளார்.
1. பொது நோக்கத்திற்கு மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்: மனைப்பிரிவுகளில் Public Purpose என ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்கள் முழுமையாகவும், வாழ்நாள் முழுவதும் பொதுமக்களின் நலனுக்காக மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். அதன் மூல நோக்கத்தை எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் மாற்றக் கூடாது.
2. வணிகப் பயன்பாட்டிற்கு முற்றிலும் தடை: பொது ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட நிலங்களை வணிக வளாகங்கள் (Commercial Complexes), கடைகள், தனியார் பயன்பாடுகள் அல்லது வேறு எந்தவொரு லாப நோக்கக் கட்டுமானங்களுக்கும் பயன்படுத்தவோ, பயன்பாட்டை மாற்றவோ அனுமதிக்கவே கூடாது என அழுத்தமாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
3. 1971-ஆம் ஆண்டு சட்டப் பாதுகாப்பு: தமிழ்நாடு நகர் மற்றும் ஊரமைப்புச் சட்டம், 1971 (Tamil Nadu Town and Country Planning Act, 1971)-ன் கீழ் பொதுப் பயன்பாட்டிற்காக ஒதுக்கப்பட்ட நிலங்களின் பயன்பாட்டை மாற்றுவது சட்டத்திற்குப் புறம்பானது மற்றும் செல்லாதது ஆகும்.
4. உயர்நீதிமன்றத் தீர்ப்புகளைப் பின்பற்றுதல் கட்டாயம்: பொது ஒதுக்கீட்டு இடங்களை மாற்றுவதற்கு எதிராகச் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் பல்வேறு வழக்குகளில் வழங்கிய தீர்ப்புகளையும், அரசு வெளியிட்டுள்ள வழிகாட்டுதல்களையும் திட்ட அனுமதி வழங்கும் அனைத்து అధికారుளும் கண்டிப்பாகப் பின்பற்ற வேண்டும்.
5. அதிகாரிகளுக்கான நேரடி உத்தரவு: நகர் ஊரமைப்பு இயக்கம், உள்ளாட்சி அமைப்புகள் மற்றும் மனைப்பிரிவுகளுக்கு ஒப்புதல் அளிக்கும் அனைத்து துறை அதிகாரிகளும் பொது ஒதுக்கீட்டு இடங்கள் ஆக்கிரமிக்கப்படாமலும், தவறாகப் பயன்படுத்தப்படாமலும் இருப்பதை உறுதி செய்வது அவர்களின் சட்டப்பூர்வக் கடமையாகும்.
விவசாய நிலத்தை மாற்றுபவர்கள்: நன்செய் நிலத்திற்கு ஆட்சியரின் அனுமதியும், புன்செய் நிலத்திற்கு வேளாண் துறையின் NOC-யும் அவசியம். 3% கட்டணம் செலுத்தி உள்ளாட்சி மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
வீட்டு மனை வாங்குபவர்கள் / பொதுமக்கள்: நீங்கள் வாழும் மனைப்பிரிவில் Public Purpose என ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தை எக்காரணத்தைக் கொண்டும் தனியாரோ, மனைப்பிரிவு உருவாக்கியவரோ (Promoter) வணிக நோக்கத்திற்கு மாற்ற முடியாது. அதற்குச் சட்டத்தில் இடமில்லை.