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Explainer : விவசாய நிலம் மாற்றம், பூங்கா இடங்களுக்குப் புதிய விதிமுறைகள்: தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : விவசாய நலங்களை மனையாக மாற்றவும், பூங்கா இடங்களுக்கும் புதிய விதிமுறைகளை வெளியிட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 03, 2026, 07:11 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:11 PM IST
Explainer : விவசாய நிலம் மாற்றம், பூங்கா இடங்களுக்குப் புதிய விதிமுறைகள்: தமிழ்நாடு அரசின் அதிரடி அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Government New Land Rules

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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