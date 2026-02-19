போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு மிகப்பெரிய பரிசு - சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு

TN Transport Pensioners News : தமிழ்நாடு அரசு இன்று போக்குவரத்து ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய குட் நியூஸ் கொடுத்துள்ளது. 2024 ஏப்ரல் முதல் 2026 மார்ச் வரை பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஓய்வூதிய பலன்களை கொடுக்க சிறப்பு நிதி ரூ.2,446 கோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன்முலம் 6,867 பேர் பயனடைவார்கள் என தமிழ்நாடு அரசு, அரசாணையில் தெரிவித்துள்ளது. வருங்கால வைப்பு நிதி, விடுப்பு ஒப்படைப்பு, பணிக்கொடை உள்ளிட்ட பலன்களை போக்குவரத்து ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறுவார்கள்.
போக்குவரத்து ஊழியர்கள் கோரிக்கை
தமிழ்நாடு போக்குவரத்து துறையில் பணியாளர்கள் தொடர்ச்சியாக பல்வேறு கோரிக்கைகளை நிறைவேற்றித் தருமாறு அரசுக்கு கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர். உடனடியாக ஓய்வூதிய பணபலன்களை கொடுக்க வேண்டும், வாரிசுகளுக்கு வேலை, ஊதிய உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் போக்குவரத்து ஊழியர்களின் பிரதான பிரச்சனையாக இருந்து வருகிறது. குறிப்பாக, ஓய்வூதிய பலன்கள் உடனடியாக விடுவிக்க வேண்டும் என்பது ஊழியர்களின் மிக மிக முக்கிய கோரிக்கையாகும். இந்த விஷயத்தில் போக்குவரத்து ஊழியர்கள் கடும் அதிருப்தியில் இருந்து வந்தனர். அரசுக்கும் கோரிக்கை விடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாகவும் தெரிவித்தனர்.
நிதியை விடுவித்த தமிழ்நாடு அரசு
இதைக் கருத்தில் கொண்ட தமிழ்நாடு அரசு, போக்குவரத்து ஊழியர்களின் கோரிக்கைகளை உடனடியாக நிறைவேற்ற கவனமாக பரிசீலித்தது. அதனடிப்படையில் ஓய்வூதிய பலன்களை கொடுக்கும் வகையில் 2,446 கோடி ரூபாய் சிறப்பு நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. 2024 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் 2026 மார்ச் வரை போக்குவரத்து துறையில் பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர்கள் இந்த நிதி ஒதுக்கீட்டின் மூலம் பயனைடய இருக்கிறார்கள்.
அரசு ஊழியர்க்கு குட் நியூஸ்
அண்மையில் அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் பிரச்சனைகளுக்கு அரசு தீர்வு கண்டது. நீண்ட நாட்களாக பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் கேட்டு போராடி வந்தவர்களை அழைத்துப் பேசிய தமிழ்நாடு அரசு, அவர்களுக்கு TAPS என்ற புதிய ஓய்வூதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. அதாவது, ஏற்கனவே இருந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டம் மற்றும் மத்திய அரசு ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு இணையாக பணபலன்கள் உள்ளிட்ட சலுகைகளை கொடுக்கும் வகையில் இந்த ஓய்வூதிய திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டது. இதனை அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களும் ஏற்றுக்கொண்டனர்.
பெண்களை குஷிப்படுத்திய அரசு
இதனைத் தொடர்ந்து பெண்களை குஷிப்படுத்தும் விதமாக கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ஒவ்வொரு மகளிருக்கும் பிப்ரவரி 13, 2026 ஆம் தேதி 5000 ரூபாய் விடுவித்து ஆச்சரியப்படுத்தியது. இதனை யாருமே எதிர்பார்க்கவில்லை. பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் மாதங்களுக்காக 3000 ரூபாய் முன்கூட்டியே கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு, மே மாதம் சிறப்புத் தொகையாக 2000 ரூபாய் கொடுத்தது. இது பொதுமக்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
அரசின் அதிரடி முடிவு பின்னணி
இந்த அதிரடி முடிவுக்குப் பின்னும் அரசியல் காரணங்கள் இல்லாமல் இல்லை. ஆட்சியில் இருக்கும் திமுக, மீண்டும் ஆட்சியைப் பிடிக்க அனைத்து அஸ்திரங்களையும் பயன்படுத்த தொடங்கியுள்ளது. அதன்படி, அரசு ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக கேட்டு வந்த பழைய ஓய்வூதிய திட்டங்களுக்கு தீர்வு கண்ட தமிழ்நாடு அரசு இப்போது போக்குவரத்து ஊழியர்களின் பிரச்சனைகளைக் கருத்தில் கொண்டு அவர்களுக்காக இந்த பண பலன் விடுவிப்பு நடவடிக்கைய எடுத்துள்ளது. இதுவும் திமுகவுக்கு பொதுமக்கள் மத்தியில் நல்ல பெயரை பெற்றுக் கொடுத்துள்ளது.
