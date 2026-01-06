இலவச பேருந்து அட்டை, தேசிய அடையாள அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம் என மாவட் ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, இ-சேவை மையங்களிலேயே விண்ணப்பிக்கலாம்.
நாகப்பட்டின மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
அரசு உத்தரவின்படி, பார்வை திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை, தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை (UDID Card), ஆதார் அட்டை மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றுடனும், இதர மாற்றுத்திறனாளிகள் மேற்கண்ட ஆவணங்களுடன் சேர்த்து கல்வி பயிலும் சான்று அல்லது பணிபுரியும் சான்று அல்லது தொடர் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு செல்லும் சான்று ஆகியவற்றுடன் இ-சேவை மையத்தில் இலவச பேருந்து பயண அட்டை பெற விண்ணப்பக்கலாம்.
மேலும், இ- சேவை மையங்கள் வழியாக பதிவு செய்து பெறப்படும் ஆன்லைன் இலவச பேருந்து பயண அட்டை குறித்த விண்ணப்பங்களுக்கு உடனடியாக தீர்வு கண்டு அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளும் எவ்வித சிரமமும் இன்றி ஆன்லைன் பேருந்து பயண அட்டை பெற்று பயனடையும் வகையில் அரசால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவச் சான்றிதழ் மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கும் முகாம் ஜனவரி–2026-ஆம் மாதம் முதல் நடைபெறவுள்ளது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.
திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவச் சான்றிதழ் மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கும் முகாம் ஜனவரி–2026-ஆம் மாதம் முதல் வாரந்தோறும் புதன் கிழமைகளில் நடைபெறும். முகாம் நடைபெறும். கை, கால் இயக்கக் குறைபாடு, தொழு நோயிலிருந்து குணமடைந்தோர், மூளை முடக்குவாத பாதிப்பு, குள்ளத்தன்மை, தசை சிதைவு நோய், அமில வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டோர், கண் பார்வையின்மை, குறைந்த பார்வையின்மை, காது கேளாமை ஆகிய குறைபாடு உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், பேச்சு மற்றும் மொழித்திறன் குறைபாடு, அரிவாள் இரத்த சோகை, இரத்த அழிவுச்சோகை, இரத்த உறையாமை அல்லது இரத்த ஒழுகு குறைபாடு போன்ற குறைபாடு உடையவர்களும் இந்த அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்.
மேலும், அறிவுசார் குறைபாடு, குறிப்பிட்ட கற்றலில் குறைபாடு, புற உலக சிந்தனையற்றோர், மனநோய், நாள்பட்ட நரம்பியல் பாதிப்பு, திசு பன்முகக் கடினமாதல், நடுக்குவாதம், பல்வகை குறைபாடு போன்ற 08 வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மருத்துவச் சான்று வழங்கும் முகாம் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடைபெறும்.
மேற்கண்ட முகாம்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவச் சான்றிதழ் மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கும் முகாம் பெறுவதற்கு ஆதார் அட்டை அசல் மற்றும் நகல், குடும்ப அட்டை நகல் மற்றும் அசல், பாஸ்போர்ட் புகைப்படம் – 04 ஆகியவற்றை கொண்டு சென்று பயன்பெறுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், இது தொடர்பாக விவரம் ஏதேனும் தேவைப்படும் எனில் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலக எண்.0451-2460099-க்கு தொடர்பு கொண்டு தகவலினை பெற்று பயன்பெறலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
