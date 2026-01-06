English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • இலவச பேருந்து அட்டை, தேசிய அடையாள அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

இலவச பேருந்து அட்டை, தேசிய அடையாள அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான இலவச பேருந்து அட்டை, தேசிய அடையாள அட்டை பெற  விண்ணப்பிக்கலாம் என்ற அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.   

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 6, 2026, 07:49 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்
  • மாற்றுத்திறனாளிகள் அடையாள அட்டை
  • இலவச பேருந்து அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

Trending Photos

Samsung Galaxy S25 5G: 18,000 மாபெரும் தள்ளுபடி... மிரள வைக்கும் Amazon ஆஃபர்
camera icon8
Samsung Galaxy S25 5G
Samsung Galaxy S25 5G: 18,000 மாபெரும் தள்ளுபடி... மிரள வைக்கும் Amazon ஆஃபர்
விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது
camera icon7
vijay
விஜய்க்கு தமிழில் பிடிக்காத ஒரே வார்த்தை! என்ன தெரியுமா? ஜனநாயகன் பட விழாவில் சொன்னது
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை செவ்வாய்க்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ஜனநாயகன்: விஜய் முதல் பூஜா ஹெக்டே வரை.. நடிகர், நடிகைகளின் சம்பளம் எவ்வளவு?
camera icon7
Jana Nayagan
ஜனநாயகன்: விஜய் முதல் பூஜா ஹெக்டே வரை.. நடிகர், நடிகைகளின் சம்பளம் எவ்வளவு?
இலவச பேருந்து அட்டை, தேசிய அடையாள அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் - 2 முக்கிய அறிவிப்புகள்

Tamil Nadu Government : நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளிகள் இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெறலாம் என மாவட் ஆட்சித்தலைவர் அறிவித்துள்ளார். மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு இலவச பேருந்து பயண அட்டை வழங்கும் திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற, இ-சேவை மையங்களிலேயே விண்ணப்பிக்கலாம். 

Add Zee News as a Preferred Source

நாகப்பட்டின மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

அரசு உத்தரவின்படி, பார்வை திறன் குறைபாடுடைய மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது மாற்றுத்திறனாளி அடையாள அட்டை, தனித்துவம் வாய்ந்த அடையாள அட்டை (UDID Card), ஆதார் அட்டை மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம் ஆகியவற்றுடனும், இதர மாற்றுத்திறனாளிகள் மேற்கண்ட ஆவணங்களுடன் சேர்த்து கல்வி பயிலும் சான்று அல்லது பணிபுரியும் சான்று அல்லது தொடர் மருத்துவ சிகிச்சைக்கு செல்லும் சான்று ஆகியவற்றுடன் இ-சேவை மையத்தில் இலவச பேருந்து பயண அட்டை பெற விண்ணப்பக்கலாம். 

மேலும், இ- சேவை மையங்கள் வழியாக பதிவு செய்து பெறப்படும் ஆன்லைன் இலவச பேருந்து பயண அட்டை குறித்த விண்ணப்பங்களுக்கு உடனடியாக தீர்வு கண்டு அனைத்து மாற்றுத்திறனாளிகளும் எவ்வித சிரமமும் இன்றி ஆன்லைன் பேருந்து பயண அட்டை பெற்று பயனடையும் வகையில் அரசால் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது எனவும் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு

திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவச் சான்றிதழ் மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கும் முகாம் ஜனவரி–2026-ஆம் மாதம் முதல் நடைபெறவுள்ளது மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் அறிவித்துள்ளார்.

திண்டுக்கல் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவச் சான்றிதழ் மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கும் முகாம் ஜனவரி–2026-ஆம் மாதம் முதல் வாரந்தோறும் புதன் கிழமைகளில் நடைபெறும். முகாம் நடைபெறும். கை, கால் இயக்கக் குறைபாடு, தொழு நோயிலிருந்து குணமடைந்தோர், மூளை முடக்குவாத பாதிப்பு, குள்ளத்தன்மை, தசை சிதைவு நோய், அமில வீச்சினால் பாதிக்கப்பட்டோர், கண் பார்வையின்மை, குறைந்த பார்வையின்மை, காது கேளாமை ஆகிய குறைபாடு உடையவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு 2026 : தமிழ்நாட்டில் புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

மேலும், பேச்சு மற்றும் மொழித்திறன் குறைபாடு, அரிவாள் இரத்த சோகை, இரத்த அழிவுச்சோகை, இரத்த உறையாமை அல்லது இரத்த ஒழுகு குறைபாடு போன்ற குறைபாடு உடையவர்களும் இந்த அட்டை பெற விண்ணப்பிக்கலாம். 

மேலும், அறிவுசார் குறைபாடு, குறிப்பிட்ட கற்றலில் குறைபாடு, புற உலக சிந்தனையற்றோர், மனநோய், நாள்பட்ட நரம்பியல் பாதிப்பு, திசு பன்முகக் கடினமாதல், நடுக்குவாதம், பல்வகை குறைபாடு போன்ற 08 வகையான மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு மருத்துவச் சான்று வழங்கும் முகாம் வாரந்தோறும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் நடைபெறும்.

மேற்கண்ட முகாம்களில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவச் சான்றிதழ் மற்றும் தனித்துவம் வாய்ந்த தேசிய அடையாள அட்டை (Unique Disability Identity Card) வழங்கும் முகாம் பெறுவதற்கு ஆதார் அட்டை அசல் மற்றும் நகல், குடும்ப அட்டை நகல் மற்றும் அசல், பாஸ்போர்ட் புகைப்படம் – 04 ஆகியவற்றை கொண்டு சென்று பயன்பெறுமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. மேலும், இது தொடர்பாக விவரம் ஏதேனும் தேவைப்படும் எனில் திண்டுக்கல் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகத்தில் செயல்படும் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலக எண்.0451-2460099-க்கு தொடர்பு கொண்டு தகவலினை பெற்று பயன்பெறலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.

மேலும் படிக்க | மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கான அடையாள அட்டை : ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentFree Bus PassUDID card applicationE SevaNagapattinam free bus pass

Trending News