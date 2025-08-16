ஜெர்மனியில் மாதம் ரூ.2 லட்சம் சம்பளம் - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu government jobs : தமிழ்நாடு முழுவதும் வேலைவாய்ப்பற்ற மற்றும் வேலையில்லாத இளைஞர்களின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் திறன்களை மேம்படுத்த Naan Mudhalvan Finishing School TN Skill- (வெற்றி நிச்சயம்) ஆல் தொடங்கப்படவுள்ளது. இது தனியார் மற்றும் அரசு Training Providers மூலம் வேலைவாய்ப்பு சார்ந்த, தரமான திறன் பயிற்சியை Naan Mudhalvan Short-Term Training மூலமாக வழங்கப்படவுள்ளது. தற்போது Naan Mudhalvan Finishing School திட்டத்தில் German Language Specialist Advanced Course புதிதாக 20.08.2025 அன்று முதல் நாகர்கோவில் மாநகராட்சிக்கு சொந்தமான நூலகம் மற்றும் அறிவுசார் மையம், கோணத்தில் வைத்து துவங்கப்பட்டுள்ளது.
எப்படி விண்ணப்பிக்க வேண்டும்?
இந்த படிப்பில் சேர https://candidate.tnskill.tn.gov.in/skillwallet/course/182 என்ற இணையதளம் வாயிலாக பதிவு செய்ய வேண்டும். 18 முதல் 35 வயதிற்குட்பட்ட B.Sc Nursing முடித்து 2 வருட அனுபவத்துடன் அல்லது General Nursing and Midwifery முடித்து 3 வருட அனுபவத்துடன் இருக்கும் Registered Nurse இப்பயிற்சியை பெற்று உடன் வேலைக்கு செல்லலாம். இந்த German Language Training and Placement for Nurses படிப்பிற்கான பயிற்சி காலம் 6 மாதங்கள் ஆகும். இந்த பயிற்சியை முடித்தவர்களுக்கு அரசு மூலம் ஜெர்மன் நாட்டில் ரூ.2,42,094 என்ற அளவில் எதிர்பார்க்கப்படும் மாத ஊதியத்தில் வேலை வாய்ப்பு ஏற்படுத்தி கொடுக்கப்படும்.
பயிற்சி முழு விவரம்
Naan Mudhalvan Finishing School திட்டத்தில் மாநிலத்தில் உள்ள 38 மாவட்டங்களிலும் 34 துறைகளை உள்ளடக்கிய மொத்தம் 1600-க்கும் மேற்பட்ட தொழில் மற்றும் பயிற்சி வழங்குநர்கள் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ளனர்.இந்த பாடநெறியின் முடிவில் இளைஞர்கள் German Language சரளமாகப் பேச, கேட்க மற்றும் எழுத முடியும். மருத்துவம் சம்பந்தமான சொற்கள் German மொழியில் கற்பிக்கப்படும். இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டு திறன் மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை பெற்றடையலாம். வேலைவாய்ப்புக்கான உத்திரவாதத்துடன் இந்த பயிற்சி துவங்கப்படவுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தினர் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி
மேலும் விவரங்களுக்கு உதவி இயக்குநர், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம், கன்னியாகுமரி அவர்களை நேரிலோ அல்லது 94435 79558, 93810 03182, 97874 94805 என்ற கைபேசி எண்ணிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மற்ற மாவட்டத்தினருக்கான முக்கிய அறிவிப்பு
இந்த வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து மாவட்டத்திலும் செயல்படுத்தப்படுகிறது. எனவே, மற்ற மாவட்டத்தினர் அந்தந்த மாவட்டத்தில் உள்ள வேலைவாய்ப்பு அலுவலகம், மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகம் அல்லது மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகங்களை தொடர்பு கொண்டு விவரங்களை கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளவும். விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளுங்கள்.
மேலும் படிக்க | 207 அரசுப்பள்ளிகளை மூடுவதற்குப் பெயர்தான் திராவிட மாடலா?.. சீமான் கண்டனம்!
மேலும் படிக்க | முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் சுதந்திர தின உரை... 9 முக்கிய அறிவிப்புகள் என்னென்ன?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ