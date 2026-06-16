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UYEGP : ரூ.15 லட்சம் தொழில் கடன், 8 ஆம் வகுப்பு போதும் - தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு

Tamil nadu government latest news : தமிழ்நாடு அரசின் UYEGP திட்டத்தின் கீழ் படித்த இளைஞர்கள் ரூ.15 லட்சம் வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த திட்டத்துக்கான விதிமுறைகள், எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:17 AM IST
UYEGP : ரூ.15 லட்சம் தொழில் கடன், 8 ஆம் வகுப்பு போதும் - தமிழ்நாடு அரசின் லேட்டஸ்ட் அறிவிப்பு
Image Credit: Apply Tamil Nadu Government UYEGP loan Scheme

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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UYEGP : ரூ.15 லட்சம் தொழில் கடன், 8 ஆம் வகுப்பு போதும் - தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
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