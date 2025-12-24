மாதம் 5 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை, PHD கல்வி உதவித்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக்கழக(தாட்கோ) மூலமாக ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் சார்ந்த மாணாக்கர்களுக்கு இணைய வழி மருத்துவமனை நிர்வாக பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது என தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார். தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழக (தாட்கோ) ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின சார்ந்தவர்களுக்கு பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது.
தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு
அதன் அடிப்படையில் தாட்கோ மற்றும் அப்போலோ மெட்ஸ்கில்ஸ்(Apollo MedSkills) நிறுவனம் இணைந்து இளங்கலை நர்சிங் முடித்த மாணாக்கர்களுக்கு வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய இணைய வழி மருத்துவமனை நிர்வாக பயிற்சியானது சென்னை மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டங்களுக்குட்பட்ட மாணாக்கர்களுக்கு வழங்கப்படவுள்ளது. இப்பயிற்சியானது இரண்டு வழி முறைகளில் நடைபெறும். முதல் 2 வாரங்களில் இணைய வழி கற்றல் முறையிலும், அடுத்த 4 வாரங்களுக்கு முன்னணி நிறுவனமான அப்பல்லோ மருத்துவமனைகள் அல்லது மாணாக்கர்களுக்கு வசதியாக அருகாமையிலுள்ள அப்பல்லோ தொடர்புடைய பிற மருத்துவமனைகளில்(Parent Hospital) வேலைவாய்ப்பு பயிற்சியும்(OJT) வழங்கப்படவுள்ளது. பயிற்சி காலங்களில் மாணாக்கர்களுக்கு ரூ.5,000/- ஊக்கத்தொகையும், இப்பயிற்சியினை வெற்றிகரமாக முடிக்கும் பட்சத்தில் அப்பல்லோ மருத்துவமனைகளிலும் அதனுடன் தொடர்புடைய முன்னணி மருத்துவமனைகளிலும் வேலைவாய்ப்பு வழங்கப்படும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
இப்பயிற்சியினை பெற 2022, 2023, 2024 மற்றும் 2025 ஆம் ஆண்டுகளில் இளங்கலை மற்றும் முதுகலை அறிவியல் பட்டப்படிப்பில் நர்சிங் முடித்த
மாணாக்கர்கள் அல்லது கல்லூரிகளில் இறுதியாண்டு படித்து வரும் 20 முதல் 25 வயது வரையுள்ள ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின மாணாக்கர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் அப்போலோ மெட்ஸ்கில்ஸ் நிறுவனத்தால் நடத்தப்படும் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். இத்தேர்வு முறையானது இணையதளம் வழியாக நடைபெறும். இத்தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் மாணாக்கர்கள் FINE(Finishing Skills for Nursing Excellence) எனப்படும் செவிலியர் பயிற்சியினை பெறுவார்கள். இப்பயிற்சியினை பெற www.tahdco.com என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இப்பயிற்சிக்கான செலவினம் தாட்கோவால் ஏற்கப்படும் என தாட்கோ மேலாண்மை இயக்குநர் தெரிவித்துள்ளார்.
பிஎச்டி கல்வி உதவித்தொகை
ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலத்துறை மூலம், முழுநேர Ph.D பயிலும் ஆதிதிராவிடர், பழங்குடியினர் மற்றும் மதம் மாறிய கிறித்தவ ஆதிதிராவிடர் மாணாக்கர்களுக்கு (புதிய & புதுப்பித்தல்) கல்வி ஊக்கத் தொகை வழங்கப்படுகிறது. 2025–2026 கல்வியாண்டிற்கான விண்ணப்பங்கள் இணையவழியில் மட்டும் வரவேற்கப்படுகின்றன. முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 31.01.2026 மாலை 5.45 மணிக்குள் அனுப்பப்பட வேண்டும். முந்தைய கல்வியாண்டு விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படமாட்டாது.
முக்கிய இணைப்புகள்:
விண்ணப்ப இணையதளம்: https://adwphdscholarship.in/
திட்ட விதிமுறைகள்: www.tn.gov.in/formdept_list.php
முகவரி: ஆணையர், ஆதிதிராவிடர் நல ஆணையரகம், எழிலகம் (இணைப்பு), சேப்பாக்கம், சென்னை – 600 005.
எனவே, தமிழ்நாடு அரசு வழங்கும் இந்த வாய்ப்பை மாணவ, மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
தொல்லியல் ஓராண்டு காலப் பட்டய வகுப்பு
சென்னை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் 2026ஆம் ஆண்டிற்கான ஓராண்டு கல்வெட்டியல் மற்றும் தொல்லியல், அகழாய்வுக்கான பட்டய வகுப்பு 2026 சனவரித் திங்கள் முதல் தொடங்கப்பட உள்ளது. இவ்வகுப்பில் கல்வெட்டியல், தொல்லியல் வழி தமிழக வரலாறு, மொழி, பண்பாடு, கலை, இலக்கியம் குறித்து அறிந்து கொள்வதற்கும், கல்வெட்டுப் படியெடுத்தல் மற்றும் ஆவணப்படுத்தலுக்கான பயிற்சியும் அளிக்கப்படும். இதில் ஆர்வமுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப்பட்டய வகுப்பு வார விடுமுறை நாளான ஞாயிறுதோறும் (முழுநேரம்) நேரடியாக ஓராண்டுக் காலம் சென்னை, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனத்தில் நடத்தப்பெறும்.
இப்பட்டய வகுப்பிற்கான விண்ணப்பத்தினை நிறுவன வலைதளத்தில் (www.ulakaththamizh.in) பதிவிறக்கம் செய்துகொள்ளலாம். இவ்வகுப்புக்கான குறைந்தபட்சக் கல்வித் தகுதி பத்தாம் வகுப்புத் தேர்ச்சி. வயது வரம்பு கிடையாது. விண்ணப்பக் கட்டணம் + சேர்க்கைக் கட்டணம் + அடையாள அட்டை + தேர்வுக் கட்டணம் என மொத்தம் ரூ.4000/- செலுத்த வேண்டும். கட்டணத்தை The DIRECTOR, International Institute of Tamil Studies எனும் பெயரில் வங்கி வரைவோலை எடுத்தல் வேண்டும்.
நிறைவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன் வரைவோலையை இணைத்து அஞ்சலில்/தூதஞ்சலில் நிறுவனத்திற்கு அனுப்பப்பட வேண்டும். அனுப்ப வேண்டிய முகவரி இயக்குநர், உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், இரண்டாம் முதன்மைச்சாலை, மையத்தொழில்நுட்பப் பயிலக வளாகம், தரமணி, சென்னை 600 113 அல்லது நேரடியாக அலுவலகத்தில் ரொக்கமாகச் செலுத்தி விண்ணப்பம் செய்திடலாம். நிறைவு செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் 2026 சனவரி 20ஆம் தேதி மாலை 5.00 மணிக்குள் நிறுவன முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும். வகுப்புகள் தொடங்கப்பெறும் நாள், நேரம் போன்ற விவரங்கள் பின்னர் தெரிவிக்கப்படும். மேலும் தகவல்களுக்கு, வேலை நாட்களில் காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை 044-22542992, 9500012272 என்ற தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
மேலும் படிக்க | புதிய வாக்காளர் சேர்ப்பு - தேர்தல் ஆணையம் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
மேலும் படிக்க | சென்னையில் 'டபுள் டக்கர் மேம்பாலம்' - எங்கு வருகிறது தெரியுமா...? இந்தியாவிலேயே டாப்!
மேலும் படிக்க | ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ