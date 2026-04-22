பள்ளி மாணவ, மாணவிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Government : பள்ளி மாணவ, மாணவிகள் தமிழ்நாடு அரசின் விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 22, 2026, 09:18 PM IST
Tamil Nadu Government : தமிழ்நாட்டில் பள்ளி செல்லும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான முக்கிய அறிவிப்பு. தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணைய விளையாட்டு விடுதிகள் மற்றும் முதன்மை நிலை விளையாட்டு மைய விடுதிகளில் மாணவ மாணவிகள் சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் கீழ் பள்ளிகளில் பயிலும் மாணவ மாணவிகளுக்கு விளையாட்டுத்துறையில் சாதனைகள் புரிவதற்கு ஏற்ப விளையாட்டு பயிற்சி, தங்குமிட வசதி மற்றும் சத்தான உணவுடன் கூடிய விளையாட்டு விடுதிகள் மற்றும் விளையாட்டு பள்ளிகள் சிறப்பாக செயல்பட்டு வருகின்றன. மேற்காணும் விளையாட்டு விடுதிகளில் 6, 7, 8, 9 மற்றும் 11ம் வகுப்பு சேர்க்கைகான மாவட்ட அளவிலான தேர்வு 07.05.2026 மாணவர்களுக்கும் 08.05.2026 அன்று மாணவிகளுக்கும் அன்று மாவட்ட விளையாட்டரங்கம், தருமபுரியில் நடைபெறவுள்ளது.

மாணவர்களுக்கு தடகளம், வாலிபால், கூடைப்பந்து, குத்துச்சண்டை, கிரிக்கெட், கால்பந்து, வாள்சண்டை. ஜீடோ, கைப்பந்து, வளைகோல்பந்து, நீச்சல், டேக்வாண்டோ, ஸ்குவாஸ், பளுதூக்குதல், கபாடி, மல்யுத்தம், மல்லர்கம்பம், வுசு விளையாட்டுக்கும், மாணவிகளுக்கு தடகளம், வாலிபால், கூடைப்பந்து, குத்துச்சண்டை, கால்பந்து, வாள்சண்டை, கைப்பந்து, வளைகோல்பந்து, கபாடி, டேக்வாண்டோ, பளுதூக்குதல் ஆகிய விளையாட்டுக்களுக்கும் தேர்வு போட்டிகள் நடைபெறும்.

கீழ்கண்ட விளையாட்டுக்களுக்கு நேரடி மாநிலப் போட்டிகளுக்கு தேர்வு போட்டிகள் நடைபெறும் விவரம் மற்றும் இதர விவரங்கள் www.sdat.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் அறிந்து கொள்ளலாம். அதுபோல முதன்மை விளையாட்டு மைய விடுதிகளில் 6, 7, 8 வகுப்புகளில் சேருவதற்கும் கீழ்கண்ட விளையாட்டுக்களுக்கு 06.05.2026 அன்று நடைபெறவுள்ளது.

டென்னிஸ் விளையாட்டிற்கு மாணவிகளுக்கு நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் விளையாட்டரங்கத்திலும், ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் விளையாட்டில் மாணவ மாணவிகளுக்கு ஏஜிபி வேளச்சேரி நீச்சல் குள வளாகத்திலும், வில்வித்தை, சைக்கிளிங், இறகுபந்து, மேசைப்பந்து ஆகிய விளையாட்டுக்களில் மாணவர்கள் மற்றும் மாணவிகளுக்கும், கனோயிங் மற்றும் கையாக்கிங் விளையாட்டில் மாணவர்களுக்கு தமிழ்நாடு உடற்கல்வியியல் மற்றும் விளையாட்டு பல்கலைக்கழகம், மேலக்கோட்டையூர், செங்கல்பட்டிலும் காலை 7.00 மணிக்கு நடைபெறவுள்ளது.

பன்னாட்டு மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ மாணவிகளுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கும் மற்றும் விளையாட்டு விடுதியில் சேர ஆர்வமுள்ள மாணவ மாணவிகள் www.sdat.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் 03.05.2026 அன்று மாலை 6.00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

எனவே தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த தகுதியுள்ள மாணவ மாணவிகள் விளையாட்டு விடுதிகள் மற்றும் முதன்மை நிலை விளையாட்டு மைய விடுதிகளில் சேர விண்ணப்பித்து பயன்பெற கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

கேள்வி - பதில்

தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (SDAT) கீழ் உள்ள விளையாட்டு விடுதிகளில் எந்தெந்த வகுப்புகளில் சேர மாணவர்களுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது?

6, 7, 8, 9 மற்றும் 11-ஆம் வகுப்புகளில் பயிலும் மாணவ, மாணவிகள் இந்த விளையாட்டு விடுதிகள் மற்றும் முதன்மை நிலை விளையாட்டு மைய விடுதிகளில் சேர விண்ணப்பிக்கலாம்.

மாவட்ட அளவிலான தேர்வுப் போட்டிகள் எப்போது மற்றும் எங்கே நடைபெறவுள்ளன?

தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த மாணவர்களுக்கு மே 7, 2026 அன்றும், மாணவிகளுக்கு மே 8, 2026 அன்றும் மாவட்ட விளையாட்டரங்கில் தேர்வுப் போட்டிகள் நடைபெறவுள்ளன.
முதன்மை விளையாட்டு மைய விடுதிகளில் (Primary Sports Centers) சேருவதற்கான சிறப்புத் தேர்வுகள் எங்கு நடைபெறுகின்றன?

டென்னிஸ் (மாணவிகள்) - நுங்கம்பாக்கம் டென்னிஸ் விளையாட்டரங்கம்; ஜிம்னாஸ்டிக்ஸ் - வேளச்சேரி நீச்சல் குள வளாகம்; வில்வித்தை, சைக்கிளிங், இறகுபந்து - மேலக்கோட்டையூர் (செங்கல்பட்டு) ஆகிய இடங்களில் மே 6, 2026 அன்று தேர்வுகள் நடைபெறுகின்றன.

இந்த விளையாட்டு விடுதிகளில் சேர விரும்பும் மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் எது?

ஆர்வமுள்ள மாணவ, மாணவிகள் 03.05.2026 அன்று மாலை 6.00 மணிக்குள் www.sdat.tn.gov.in என்ற இணையதள முகவரியில் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

இந்தச் சேர்க்கையில் முன்னுரிமை யாருக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் மாணவர்களுக்குக் கிடைக்கும் வசதிகள் யாவை?

பன்னாட்டு, மாநில மற்றும் தேசிய அளவிலான விளையாட்டுப் போட்டிகளில் வெற்றி பெற்ற மாணவ, மாணவிகளுக்குச் சேர்க்கையில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும். தேர்வாகும் மாணவர்களுக்குத் தங்குமிட வசதி, சத்தான உணவு மற்றும் நிபுணத்துவம் வாய்ந்த விளையாட்டுப் பயிற்சிகள் இலவசமாக வழங்கப்படும்.

