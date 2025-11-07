English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! மாதம் ரூ.12,000 பெற விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் பழகுநர் பயிற்சியில் கலந்து கொள்பவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக மாதம் ரூ.12 ஆயிரம் ரூபாய் கிடைக்கும். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 7, 2025, 08:36 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
  • மாதம் ரூ.12 ஆயிரம் வரை கிடைக்கும்
  • யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்? தெரியுமா

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை மற்றும் மண்டல திறன் மேம்பாடு மற்றும் தொழில்முனைவோர் இயக்குநரகம் (RDSDE) சார்பாக நாகர்கோவில், கோணத்தில் உள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் வைத்து நவம்பர் 10-ம் தேதி திங்கட்கிழமை காலை 9 மணி முதல் பிரதம அமைச்சரின் தொழிற்பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் (Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela) PMNAM நடைபெற உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய, மாநில அரசு நிறுவனங்கள், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் பங்கேற்கும் இந்த முகாமில் ஐ.டி.ஐ தேர்ச்சிப் பெற்று தற்போது வரை தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி பெறாத பயிற்சியாளர்களும், தொழிற்பயிற்சி முடித்த பயிற்சியாளர்களுக்கு தொழிற்பழகுநர் சட்டம் 1961-ன் கீழ் தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி வழங்க விரும்பும் தொழில் நிறுவனங்களும் கலந்து கொள்ளலாம்.

எவ்வளவு உதவித்தொகை கிடைக்கும்?

இதில் பங்கேற்று தேர்வு பெறும் ஒரு வருட தொழில் பிரிவுகளில் தொழிற்பயிற்சியினை நிறைவு செய்த பயிற்சியாளர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் ரூ. 7700 மற்றும் இரு வருட தொழில் பிரிவுகளில் தொழிற்பயிற்சியினை நிறைவு செய்த பயிற்சியாளர்களுக்கு ரூ. 9600 தொழிற்பழகுநர் பயிற்சி காலத்தில் உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும். தொழிற்பழகுநர் பயிற்சியினை வெற்றிகரமாக நிறைவு செய்யும் தொழிற்பழகுநர்களுக்கு உலக அளவில் அங்கீகாரம் பெற்ற தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்று வழங்கப்படும். இச்சான்று பெற்றவர்கள் பொதுத்துறை மற்றும் பெரிய தொழில் நிறுவன வேலைவாய்ப்புகளில், ஐ.டி.ஐ. முடித்து தேசிய தொழிற்சான்று பெற்றவரை விட முன்னுரிமை பெற்றவராக கருதப்படுவர்.

தொழிற்பழகுநர் சட்டம் 1961-ன் படி குறைந்தபட்சம் 30 பணியாளர்களுடன் இயங்கும் அரசு மற்றும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் தொழிற்பழகுநர் இணையதளத்தில் தங்கள் விவரங்களை பதிவு செய்து தொழிற்பழகுநர் திட்டத்தினை செயல்படுத்துவது கட்டாயம் என்பதால், அரசின் சட்ட நடவடிக்கைகளை தவிர்க்கும் வகையில் மேற்படி குறைந்த பட்ச பணியாளர்களுடன் இயங்கும் தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி தொழிற்பழகுநர் திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம்.

யாரெல்லாம் கலந்து கொள்ளலாம்?

ஐ.டி.ஐ.யில் சேர்ந்து பயிற்சி பெற முடியாத 8, 10, 12-ம் வகுப்பு பட்டய மற்றும் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் நேரடியாக தொழிற்சாலைகளில் புதிய பழகுனராக சேர்ந்து 3 முதல் 6 மாத கால அடிப்படை பயிற்சியும், ஓராண்டு முதல் 2 ஆண்டுகள் வரை தொழிற்பழகுனர் பயிற்சி பெற்று தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் பெறலாம். குறைந்தபட்சம் 4 முதல் 29 பணியாளர்களுடன் இயங்கும் தொழில் நிறுவனங்கள் தங்கள் முழு விருப்பத்தின் பேரில் இத்திட்டத்தில் இணைந்து கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

இத்திட்டத்தில் இணைவதன் மூலம் திறன் வாய்ந்த மனிதவளம் தொழில் நிறுவனங்களுக்கு கிடைக்கப்பெறுவதுடன், ஒரு தொழிற்பழகுநருக்கு வழங்கப்படும் மாதாந்திர ஊக்கத்தொகையில் 25 சதவீத தொகை அல்லது அதிகபட்சமாக 3.1500 வீதம் அனைத்து தொழில் பழகுநர்களுக்கான ஊக்கத்தொகை கணக்கிடப்பட்டு ஒன்றிய அரசால் சம்மந்தப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு மீள வழங்கப்படும்.எனவே ஐ.டி.ஐ. முடித்த பயிற்சியாளர்கள் மற்றும் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திலுள்ள தொழில் நிறுவனங்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திட தங்கள் விவரங்களை https://www.apprenticeshipindia.gov.in/login இணையதளம் மூலம் பதிவு செய்து பயன் அடையுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது. மேலும் விவரங்களுக்கு நாகர்கோவில், கோணம், அரசினர்
தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் இயங்கும் மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தினை நேரிலோ அல்லது 04652-264463, 9443579558 என்ற தொலைபேசி எண்களிலோ தொடர்பு கொள்ளலாம். 

நீலகிரி

பிரதம மந்திரி தேசியத்தொழில் பழகுநர் சேர்க்கை முகாம் 10 - நவம்பர் - 2025 தேசியத்தொழில் பழகுநர் திட்டத்தின் கீழ் தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித்துறை சார்பாக நீலகிரிமாவட்டத்தில் தொழில் பழகுநர்க்கான பிரதம மந்திரியின் தேசிய தொழில் பழகுனர் சேர்க்கை முகாம் குன்னூர் அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில்10.11.2025 அன்று (காலை 9.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணிவரை) நடைபெற உள்ளது. இம்முகாமில் மத்திய / மாநில பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் தனியார் துறை முன்னணி நிறுவனங்களும் பங்கேற்று 100-க்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்களை நிரப்ப உள்ளனர்.

தொழில் பழகுனர் சான்றிதழ்

இதில் பங்கேற்று தேர்வு பெற்றால் தொழில்பழகுநர் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு மத்திய அரசின் தேசிய தொழில் பழகுனர் சான்றிதழ் (NAC) வழங்கப்படும். தேசியத்தொழில் பழகுநர் சான்றிதழ் (NAC) பெற்றவர்களுக்கு அரசு மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களில் வேலையில் முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
மேலும் வெளிநாட்டு வேலைவாய்ப்புகள் (NAC) பெற்றவர்களுக்கு முன்னுரிமை கிடைக்கிறது. 

மாதம் ரூ.12, 000 கிடைக்கும்

தற்போது தொழில் பழகுநருக்கான உயர்த்தப்பட்ட உதவிதொகை தொழில் பிரிவுகளுக்கு ஏற்ப ரூ.7700/- மற்றும் ரூ.12,000/- வரை வழங்கப்படும். அரசு மற்றும் தனியார் தொழில் பயிற்சி நிலையங்களில் தொழில்பயிற்சி பெற்று தேர்ச்சி பெற்ற அனைவரும் உரிய அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் ஆவணங்களுடன் பங்கேற்று பயன் அடையலாம் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும் தகவலுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண்கள் : 9787848300, 9499937452, 9655614708, 9486530488.

Tamil Nadu governmentPM National ApprenticeshipTN job training schemeTamil Nadu skill traininggovernment news

