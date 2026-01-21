English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • கிளி ஜோசியர் அர்ச்சகரா?, டாஸ்மாக்கில் மும்மொழி உண்மையா? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய விளக்கம்

கிளி ஜோசியர் அர்ச்சகரா?, டாஸ்மாக்கில் மும்மொழி உண்மையா? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய விளக்கம்

Tamil Nadu Government Fact Check : தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக பரப்பப்படும் மூன்று முக்கிய பொய்கள் குறித்து தமிழ்நாடு அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது. 

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Jan 21, 2026, 05:47 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு
  • ராமேஸ்வரத்தில் போலி அர்ச்சகர்
  • மின்சாரத்துறை குறித்த வதந்திக்கும் விளக்கம்

Trending Photos

அன்புகரங்கள் திட்டம் : மாதம் ரூ.2000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Anbukkarangal scheme
அன்புகரங்கள் திட்டம் : மாதம் ரூ.2000! யாருக்கெல்லாம் கிடைக்கும்? முக்கிய அப்டேட்
நயன்தாராவுக்கும் த்ரிஷாவுக்கும் இத்தனை ஒற்றுமை இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே..!
camera icon7
Trisha
நயன்தாராவுக்கும் த்ரிஷாவுக்கும் இத்தனை ஒற்றுமை இருக்கா? இது தெரியாம போச்சே..!
ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Aadhaar
ஆதார் அப்டேட் இலவசம்! UIDAI வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு
பிக்பாஸ் புகழ் ஜூலியின் திருமண புகைப்படங்கள்! கணவர் யார் தெரியுமா?
camera icon6
Julie
பிக்பாஸ் புகழ் ஜூலியின் திருமண புகைப்படங்கள்! கணவர் யார் தெரியுமா?
கிளி ஜோசியர் அர்ச்சகரா?, டாஸ்மாக்கில் மும்மொழி உண்மையா? தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய விளக்கம்

Tamil Nadu Government Fact Check : தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக கடந்த சில நாட்களாக மூன்று முக்கிய பொய் செய்திகள் பரப்பப்பட்டு வருகின்றன. அவை மூன்றையும் தமிழ்நாடு அரசு ஆதாரத்துடன் பொய் என நிறுவியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

அறநிலையத்துறைக்கு எதிராகப் பரவும் வதந்தி

வதந்தி 

“அனைத்து மதத்தினவரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம்; இந்து மத சடங்குகளை சீரழிக்கும் இந்து அறநிலைய துறை.” என்று குறிப்பிட்டு தவறாக மந்திரம் ஓதும் புரோகிதரின் காணொளி பகிரப்பட்டு வருகிறது.

உண்மை என்ன ?

இது முற்றிலும் தவறான தகவல். “இராமேசுவரம் இராமநாதசுவாமி கோயிலில்  நடைபெற்ற தை அமாவாசை சடங்கில் தவறாக மந்திரம் ஓதிய நபர் அனைத்து சாதியினர் அர்ச்சகராகலாம் திட்டத்தில் பயின்றவர் இல்லை. பழனி மலையடிவாரத்தில் கிளி ஜோசியம் பார்த்துக்கொண்டிருந்தவர். அவர் பெயர் சுப்பிரமணியன். அக்னி தீர்த்தக் கரையில் இயங்கும் புரோகிதர் சங்கத்தினர் இவரைபோல் 20 நபர்களை அழைத்து வந்து பூணூல் அணிவித்து புரோகிதம் செய்ய வைத்துள்ளனர். இவருக்கும், கோயில் நிர்வாகத்திற்கும் எந்தத் தொடர்பும் இல்லை.” என்று கோயில் இணை ஆணையர் விளக்கமளித்துள்ளார்.

மின்சாரத்துறைக்கு எதிரான பொய் தகவல்

பரவும் செய்தி:

தமிழ்நாட்டில் கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் புதிய மின் உற்பத்தி வெறும் '0' எனத் தகவல் ஒன்று சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டு வருகிறது. 

உண்மை என்ன ?

இது முற்றிலும் பொய்யான தகவல். தமிழ்நாட்டின் மின் உற்பத்தி கடந்த ஐந்து ஆண்டுகளில் வெகுவாக உயர்ந்துள்ளது. நிதி அயோக் தரவுகள்படி 2020-21ல் 34305.55 MW (மெக வாட்) ஆக இருந்த மொத்த மின் உற்பத்தி திறன், 2025-26ல்  44562.38 MWஆக அதிகரித்துள்ளது. 2020-21ல் 14,135.51 MW ஆக இருந்த புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல்களான காற்றாலை மற்றும் சூரிய சக்தி மின் உற்பத்தி திறன் 2025-26ல் 23,530.73 MWஆக உயர்ந்துள்ளது. 

டாஸ்மாக்கில் மும்மொழி உண்மையா?

பரவும் செய்தி: டாஸ்மாக் மதுபானக் கடை ஒன்றின் அறிவிப்புப் பலகை தமிழ், ஆங்கிலம் மற்றும் இந்தி என மும்மொழியில் வைக்கப்பட்டிருப்பதாக ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் பரப்பப்பட்டு வருகிறது.

உண்மை என்ன?

சமூக வலைதளங்களில் தற்போது வைரலாகும் அந்தப் புகைப்படம் பழையது மற்றும் அந்தப் பலகை ஏற்கனவே அகற்றப்பட்டுவிட்டது. நாமக்கல் மாவட்டம், முதலைப்பட்டி அருகே உள்ள ஒரு டாஸ்மாக் கடையில் கடந்த 2024-ம் ஆண்டு புதியதாக மதுக்கூடம் (பார்) திறக்கப்பட்டபோது இந்தப் பலகை வைக்கப்பட்டது. இந்த மும்மொழிப் பலகையை அரசு வைக்கவில்லை; அந்த மதுக்கூடத்தின் (பார்) உரிமதாரர் தான் வைத்துள்ளார். இது குறித்துத் தகவல் தெரிந்த உடனேயே அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து அந்தப் பலகையை அகற்றிவிட்டனர்.

தற்போது அந்த இடத்தில் அத்தகைய அறிவிப்புப் பலகைகள் ஏதும் இல்லை என்றும், பழைய புகைப்படத்தைத் தவறான தகவலுடன் பகிர வேண்டாம் என்றும் தமிழக அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

மேலும் படிக்க - கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்கவில்லையா? படித்த பெண்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் குட்நியூஸ்

மேலும் படிக்க - அதிமுக டூ திமுக: ஈபிஎஸ் சர்வாதிகாரி; ஸ்டாலின் மக்கள் முதல்வர் -போட்டுடைத்த வைத்தியலிங்கம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentfact checkFake NewsTamil naduArchakar Rumour

Trending News