  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டிசம்பர் மாதம் அமலுக்கு வரும் 3 புதிய திட்டங்கள்

TamilNadu Government : தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டம் விரிவாக்கம் உள்ளிட்ட மூன்று புதிய திட்டங்களை டிசம்பர் மாதம் அமல்படுப்போகிறது. அதுகுறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 1, 2025, 08:27 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் 3 முக்கிய அறிவிப்புகள்
  • டிசம்பர் மாதம் அமலுக்கு வரும் திட்டங்கள்
  • பெண்கள், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு குட் நியூஸ்

தமிழ்நாடு அரசின் குட் நியூஸ்! டிசம்பர் அமலுக்கு வரும் 3 புதிய திட்டங்கள்

TamilNadu Government : பெண்கள், மாணவ, மாணவிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து தரப்பினரையும் சென்றடையும் வகையில் தமிழ்நாடு அரசு பல சிறப்புத் திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்கும் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம், இலவச பேருந்துக்கான விடியல் பயணம், கல்லூரி படிக்கும் மாணவ, மாணவிகளுக்கான புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம் என அரசின் சிறப்புத் திட்டங்களை அடுக்கிக் கொண்டே போகலாம். அந்தவகையில், தமிழ்நாடு அரசு டிசம்பர் மாதம் மூன்று முக்கிய திட்டங்களை செயல்படுத்தப்போகிறது. இந்த திட்டங்கள் பெண்கள், கல்லூரி மாணவ, மாணவிகள், ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் திட்டங்களாக இருக்கப்போகிறது. அவை குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்....

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டம்

தமிழ்நாடு அரசு கலைஞர் மகளிர் உரிமைத் தொகை திட்டத்தை டிசம்பர் 15 ஆம் தேதி முதல் விரிவாக்கம் செய்ய உள்ளது. இத்திட்டத்தில் புதிதாக பெண்கள் சேர்க்கப்பட உள்ளனர். ஏற்கனவே 1.15 கோடி பெண்கள் கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் பயனாளிகளாக இருக்கின்றனர். அவர்களுடன், இப்போது புதிதாக விண்ணப்பித்திருக்கும் பெண்களில் தேர்வு செய்யப்படும் தகுதியானவர்களுக்கும் இம்மாதம் முதல் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் கொடுக்க உள்ளது தமிழ்நாடு அரசு. விரைவில் புதிதாக விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு, கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் சேர்க்கப்பட்டது குறித்த அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட உள்ளது.

இலவச லேப்டாப் திட்டம்

தமிழ்நாடு அரசு செயல்படுத்தப்போகும் இரண்டாவது முக்கிய திட்டம் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான இலவச லேப்டாப் திட்டம். இத்திட்டத்திற்கு ஏற்கனவே டெண்டர் விடப்பட்டு, தனியார் நிறுவனங்கள் லேப்டாப் கொள்முதலுக்கான அனைத்து நடைமுறைகளையும் அரசு முடித்து விட்டது. இம்மாத இறுதிக்குள் கல்லூரி மாணவ, மாணவிகளுக்கான இலவச லேப்டாப் விநியோகம் செய்வதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும்.

பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு டோக்கன் விநியோகம்

அடுத்தது மூன்றாவது, ரேஷன் கார்டு வைத்திருக்கும் அனைவருக்கும் பொங்கல் பரிசு விநியோகம் செய்வதற்கான டோக்கன் எப்போது முதல் கொடுக்கப்படும் என்ற அறிவிப்பு இம்மாதம் இறுதிக்குள் வெளியாகும். அரிசி, சர்க்கரை ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஆண்டுதோறும் வழங்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பை வரும் பொங்கல் பண்டிகைக்கும் வழங்க உள்ளது. இதற்கான பணிகள் தொடங்கிவிட்டன. ஆனால், ரொக்கப்பணம் கொடுக்கப்படுமா? என்பது மட்டும் கேள்விக்குறியாக உள்ளது. ரூ.1000 கிடைக்குமா? அல்லது 2000 கிடைக்குமா? என பொதுமக்கள் எதிர்பார்க்கும் நிலையில், எதிர்க்கட்சிகள் பொங்கல் பரிசுத் தொகையாக ரூ.5 ஆயிரம் கொடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி வருகின்றன.

தமிழ்நாடு அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?

தமிழ்நாடு அரசைப் பொறுத்தவரை ஏற்கனவே நிதி நெருக்கடியில் உள்ளது. இதனை முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் பல சந்தர்ப்பங்களில் தெரிவித்துள்ளார். இதனால், அனைத்து ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கும் பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பில் ரொக்கப் பணம் கொடுக்க முடியுமா? என்பது கேள்விக்குறியே. ஆனால், அடுத்தாண்டு சட்டப்பேரவை தேர்தல் வர இருப்பதால், அதனை மனதில் வைத்து ரொக்கப்பணம் கொடுக்க வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் பேச்சு அடிபடுகிறது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பும் டிசம்பர் மாத இறுதிக்குள் அரசிடமிருந்து வெளியாகும்.

மேலும் படிக்க | Ration Card : ரேஷன் கார்டு முக்கிய தகவல் - ரேஷன் வீடு தேடி வர விண்ணப்பிக்கலாம்

மேலும் படிக்க | பொங்கல் பரிசு: இந்த ஆண்டு தமிழக குடும்பங்களுக்கு எவ்வளவு ரொக்கப் பணம் கிடைக்கும்?

மேலும் படிக்க | 17 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டு, மகளிர் உரிமைத்தொகை, பொங்கல் பரிசு ரூ.5000 - முக்கிய அப்டேட்

