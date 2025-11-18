பொறியியல், டிப்ளோமா, ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! நல்ல வாய்ப்பு

Tamil Nadu Govt: தமிழ்நாடு அரசு படித்த இளைஞர்களை தொழில்முனைவோராக்கும் வகையில் பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. அத்துடன் அவர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளையும் வழங்கி வருகிறது. விருப்பம் உள்ளவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இப்போது வெளியாகியிருக்கும் அறிவிப்பு பொறியியல், டிப்ளோமா, ஐடிஐ முடித்தவர்களுக்கானது. அவர்களுக்கு ஒருநாள் "தொழில்முனைவோருக்கான Additive Manufacturing" பயிற்சி தமிழ்நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தின் மூலமாக வழங்கப்பட உள்ளது. இது தொடர்பான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே பார்க்கலாம்...
தமிழக அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனத்தின் மூலமாகவும் ஒரு நாள் பயிற்சி வகுப்பு "தொழில்முனைவோருக்கான Additive
Manufacturing" பயிற்சி வரும் 26.11.2025 தேதியில் நடைபெற உள்ளது. இந்த பயிற்சியானது Precision Engineering and Technology Centre திருமுடிவாக்கம், சென்னை என்ற முகவரியில் நடக்க உள்ளது. இந்த பயிற்சி பட்டறையானது Additive Manufacturing அடிப்படைகள், பயன்படுத்தப்படும் பொருட்கள், செயல்முறை, தொழில் பயன்பாடுகள் ஆகியவற்றைப் பற்றிய விரிவான தகவல்களை வழங்கும், அதனால் ஆர்வமுள்ள தொழில்முனைவோர்கள் முன்னேறி புதுமையான தீர்வுகளை உருவாக்க ஊக்கம் பெறுவர்.
முக்கிய பயிற்சியின் தலைப்புகள்:
Additive Manufacturing அடிப்படைகள்: செயல்முறை சரங்கம், வகைகள், மற்றும் பாரம்பரிய உற்பத்தியுடன் ஒப்பீடு
Additive Manufacturing பொருட்கள்: பாலிமர்கள், உலோகங்கள், செராமிக்கள், கலவை பொருட்கள் மற்றும் உயிரியல் பொருட்கள்
செயல்முறை அளவுகள் மற்றும் கட்டுப்பாடு: அடுக்கு தடிமன், லேசர் சக்தி, ஸ்கேன் வேகம் மற்றும் இடைவிடாமல் கண்காணிப்பு
போஸ்ட்-பிராசசிங் தொழில்நுட்பங்கள்: மேற்பரப்பு சீரமைப்பு, வெப்ப சிகிச்சை, ஆதரவுகள் நீக்கம், மெஷினிங் மற்றும் தர பரிசோதனை
இயந்திரக் குணங்கள் மற்றும் சோதனை: இழுக்கு, சுருக்கு, தளர்வு, கடினத்தன்மை மற்றும் மைக்ரோ ஸ்ட்ரக்சர் பகுப்பாய்வு
செயலின் பயன்பாடுகள்: விண்வெளி, வாகனங்கள், உயிரியல் மருத்துவம், கருவிகள், கட்டிடக்கலை, மின்சாரம் மற்றும் சக்தி துறை
தகுதி: பொறியியல் இளங்கலை (BE)., டிப்ளோமா மற்றும் ஐ.டி.ஐ. மாணவர்கள் மற்றும் பட்டதாரிகள் இப்பயிற்சியில் கலந்துக்கொள்ளலாம்
இப்பயிற்சி பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை பெற விரும்புவோர் www.editn.in என்ற வலைத்தளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு அலுவலக வேலை நாட்களில் (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5.45 மணி வரை தொடர்பு கொள்ளவும். அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும். முன்பதிவு அவசியம்: www.editn.in. தொடர்பு வேண்டிய முகவரி மேலே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொலைபேசி : 8903630669.
