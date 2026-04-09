மகளிர் உரிமைத்தொகை டூ ஓய்வூதியம்: போலி பயனாளிகளுக்கு தமிழ்நாடு அரசின் டிஜிட்டல் செக்!

Tamil Nadu Government : தமிழக அரசு வழங்கும் சமூக நலத்திட்டங்களில் இனி முறைகேடுகளுக்கோ அல்லது போலிப் பயனாளிகளுக்கோ இடமில்லை என்பதை உறுதி செய்ய, தகவல் தொழில்நுட்பவியல் மற்றும் டிஜிட்டல் சேவைகள் துறை ஒரு அதிரடி அப்டேட்டைக் கொண்டு வந்துள்ளது. இனி ஆதார் அடிப்படையிலான பயனாளிகள் சரிபார்ப்பு உறுதி செய்யப்பட்ட பின்னரே அரசின் சமூக நலத்திட்டங்களில் பயனாளிகளா இணைய முடியும். தமிழ்நாடு அரசின் இந்த புதிய டிஜிட்டல் கவசம் மூலம், தகுதியுள்ளவர்களுக்கு மட்டுமே கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, ஓய்வூதியம், கல்வி உதவித்தொகை கிடைப்பது உறுதி செய்யப்படும். அதாவது, அரசின் பணப்பரிவர்த்தனை திட்டங்களும் சரியானவர்களை சென்றடைவதை உறுதி செய்ய தமிழ்நாடு அரசு இந்த முன்னெடுப்பை எடுத்துள்ளது.
புதிய அப்டேட் என்ன?
தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள புதிய அரசாணையின்படி மாநில குடும்ப தரவுத்தளத்தை (State Family Data Base - SFDB) அணுகும் பயனாளிகளின் அடையாளத்தை உறுதிப்படுத்த ஆதார் அங்கீகாரத்திற்கு (Aadhaar Authentication) அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ் புதல்வன் திட்டம், கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, முதியோர் ஓய்வூதியம் போன்ற அரசின் நலத்திட்டங்கள், புதுமையான முன்னெடுப்புகள் மற்றும் அறிவுசார் சேவைகளை சரியான நபர்களுக்குக் கொண்டு சேர்ப்பதே இதன் முதன்மை நோக்கமாகும்.
முறைகேடுகளைத் தடுக்க SFDB எப்படி உதவும்?
மாநில குடும்ப தரவுத்தளம் என்பது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் குடும்பங்களின் தகவல்களையும் உள்ளடக்கிய ஒரு மாபெரும் டிஜிட்டல் பெட்டகம். இப்போது ஒரு திட்டத்துக்கு புதிய பயனாளி ஒருவர் விண்ணப்பிக்கிறார் என்றால், அந்த பயனாளியின் அடையாளம் ஆதார் அடிப்படையில் மின்னணு முறையில் சரிபார்க்கப்படும். இதன் மூலம் ஒருவர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பெயர்களில் ஒருவர் பல திட்டங்களில் சலுகை பெறுவது தடுக்கப்படும்.
இதன் சிறப்பம்சம் என்னவென்றால், SFDB தளம் மூலம், ஒரு பயனாளி குறிப்பிட்ட திட்டத்திற்குத் தகுதியானவரா? என்பதை மற்ற அரசுத் துறைகளின் தரவுகளோடு ஒப்பிட்டு தானாகவே சரிபார்க்க முடியும். தகுதியற்றவர்கள் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்படுவதால், அரசின் நிதி வீணாவது தடுக்கப்பட்டு, அந்தப் பணம் உண்மையான ஏழை எளிய மக்களுக்குச் சென்றடையும்.
ஆதார் கட்டாயமா?
இந்த அங்கீகாரம் தன்னார்வ அடிப்படையில் மட்டுமே செய்யப்படும் என அரசு தெளிவாகக் கூறியுள்ளது. மக்களிடம் இதற்கான ஒப்புதல் பெறப்பட்ட பின்னரே ஆதார் எண் பயன்படுத்தப்படும். ஒருவேளை ஆதார் எண் மூலம் அங்கீகாரம் செய்ய இயலாத நிலையில், வங்கி அல்லது தபால் அலுவலக பாஸ்புக், பான் கார்டு, பாஸ்போர்ட், ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அடையாள அட்டை, ஓட்டுநர் உரிமம் ஆகிய ஆவணங்கள் மூலம் பயனாளிகளின் அடையாளம் சரிபார்க்கப்படும்.
பொதுமக்களுக்கான நன்மை என்ன?
இந்த புதிய சிஸ்டம் மூலம், மக்கள் ஒவ்வொரு முறை அரசு அலுவலகம் செல்லும்போதும் அடுக்கடுக்கான சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய தேவை இருக்காது. ஒருமுறை SFDB-யில் உங்கள் அடையாளம் உறுதி செய்யப்பட்டுவிட்டால், அரசின் எந்தத் துறையின் சேவையையும் மிக எளிதாகப் பெற முடியும். இது அரசு இயந்திரத்தின் வேகத்தை அதிகரிப்பதோடு, பொதுமக்களின் அலைச்சலையும் குறைக்கும்.
கேள்வி பதில்கள்
தமிழக அரசின் புதிய டிஜிட்டல் அப்டேட் என்ன?
அரசின் சமூக நலத்திட்டங்களில் போலிப் பயனாளிகளைத் தவிர்ப்பது மற்றும் தகுதியுள்ள உண்மையான பயனாளிகளுக்குச் சலுகைகள் நேரடியாகச் சென்றடைவதை உறுதி செய்வது இதன் நோக்கமாகும்.
SFDB (State Family Data Base) என்றால் என்ன?
இது தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்துக் குடும்பங்களின் அடிப்படைத் தகவல்களை உள்ளடக்கிய ஒரு ஒருங்கிணைந்த டிஜிட்டல் தரவுத்தளமாகும். இது பயனாளிகளின் தகுதியைச் சரிபார்க்க உதவுகிறது.
எந்தெந்த திட்டங்களுக்கு இந்த புதிய சரிபார்ப்பு முறை பொருந்தும்?
பதில்: கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை, முதியோர் ஓய்வூதியம், புதுமைப் பெண் திட்டம், தமிழ்ப் புதல்வன் திட்டம் மற்றும் கல்வி உதவித்தொகை போன்ற அனைத்துப் பணப்பரிவர்த்தனை சார்ந்த நலத்திட்டங்களுக்கும் இது பொருந்தும்.
அரசு சேவைகளைப் பெற ஆதார் எண் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளதா?
இல்லை, இது தன்னார்வ அடிப்படையிலானது (Voluntary). ஆதார் வழங்க விருப்பமில்லாதவர்கள் அல்லது ஆதார் இல்லாதவர்கள் ரேஷன் கார்டு, வாக்காளர் அட்டை, பான் கார்டு போன்ற மாற்று ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்கலாம்.
இந்த புதிய முறையினால் பொதுமக்களுக்குக் கிடைக்கும் மிகப்பெரிய வசதி என்ன?
ஒவ்வொரு முறையும் வெவ்வேறு சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்காது. ஒருமுறை அடையாள உறுதி செய்யப்பட்டால், அனைத்துத் துறை சேவைகளையும் அலைச்சலின்றி எளிதாகப் பெற முடியும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ