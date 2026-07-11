/எஸ்சி, எஸ்டி இளைஞர்களுக்கு லேட்டஸ்ட் குட் நியூஸ்! 100 கோடி வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, சுய வேலைவாய்ப்புத் திட்டங்களின் கீழ் அதிகப்படியாக பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியின சமூக தொழில் முனைவோர்கள் பங்கேற்று தொழில்களைத் துவங்கவும் மற்றும் ஏற்கனவே துவங்கிய தொழில்களை விரிவாக்கம் செய்யவும் 35 % மானியத்துடன் கூடிய அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டம்” என்ற திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் தகுதியும், ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் உற்பத்தி, சேவை மற்றும் வியாபாரத் தொழில்கள் துவங்க விண்ணப்பிக்கலாம். இத்திட்டத்தின் கீழ் தேயிலைத் தொழிற்சாலை, பேக்கரி பொருட்கள் தயாரித்தல், சாக்லெட் தயாரித்தல், சணல் பைகள் தயாரித்தல், அறைக்கலன்கள் தயாரித்தல், தோல் பொருள்கள் தயாரித்தல் போன்ற உற்பத்தி தொழில்களும், காரட் கழுவும் இயந்திரம் அமைத்தல், உடற்பயிற்சி கூடம், ஆட்டோமொபைல் பழுது நீக்கும் மையம், ஆட்டோமொபைல் வீல் அலைன்மெண்ட் மையம், அழகு நிலையம், காங்கிரீட் மிக்சர், மொபைல் கேட்டரிங், ஹோட்டல், தையல் வேலைகள், கட்டிட வேலைகள் போன்ற சேவைத் தொழில்களுக்கும் மற்றும் அனைத்து வகையான வியாபாரத் தொழில்களுக்கும் கடன் பெறலாம்.
இத்திட்டத்தின் கீழ் மானியம் திட்ட மதிப்பீட்டில் 35% ஆகும். இத்திட்டத்தின் கீழ் உற்பத்தித் தொழில்களுக்கான மானியம் அதிகபட்சமாக ரூ.100 கோடி, சேவைத் தொழில்களுக்கு ரூ.75 லட்சம் மற்றும் வியாபாரத் தொழில்களுக்கு ரூ.50 லட்சம் ஆகும். மேலும் கடனை திரும்ப செலுத்தும் காலம் வரையில் அதிகபட்சமாக 10 ஆண்டுகள் வரை 6% வட்டிமானியம் வழங்கப்படுகிறது.
இத்திட்டத்தின் கீழ் பட்டியலினத்தவர் மற்றும் பழங்குடியின சமூக பிரிவை சார்ந்த தனிநபர்கள், பங்குதாரர் நிறுவனங்கள், ஒரு நபர் கம்பெனி மற்றும் பிரைவேட் லிமிடெட் கம்பெனிகள் விண்ணப்பித்து பயன் பெறலாம். மேலும், ஒரு குடும்பத்தில் ஒருநபர் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க இயலும். அந்த தனிநபர் மட்டுமே தொழில் விரிவாக்கம் மற்றும் பல்வகைப்படுத்துதல் சார்ந்த தொழில் விரிவாக்கத்திற்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவராவார். இந்த திட்டத்தின் கீழ் விண்ணப்பிக்க கல்விதகுதி எதுவும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.
அதிகபட்ச வயதுவரம்பு 56 ஆண்டுகள் ஆகும். இத்திட்டத்தின் கீழ் ஒப்பளிப்பு பெறுபவர்களுக்கு கட்டாயதிறன் மேம்பாட்டு பயிற்சி இலவசமாக வழங்கப்படும். கடந்த வருடம் (2025- 2026) இத்திட்டத்தின்கீழ் 24 பயனாளிகளுக்கு ரூ.132.91 லட்சம் மானியமாக வழங்கப்பட்டு தொழில் நடத்தி வருகின்றனர். தற்போது 2026-2027 ஆம் நிதியாண்டில் சுய தொழில் துவங்க நீலகிரி மாவட்டத்திற்கு ஏஏபிசிஎஸ் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.34167 இலட்சம் மானிய உதவியுடன் கடன் வழங்க 41
தொழில் திட்டங்களுக்கு பட்டியலினத்தவர் 36 நபர்கள் (பெண்கள் 18 நபர்கள்) மற்றும் பழங்குடியினர் 5நபர்கள் (பெண்கள் 2 நபர்கள்) என இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஏர்த் மூவர்ஸ், ஜேசிபிகள், டிப்பர்கள், லாரிகள், லோடு வேன்கள், டிரேக்டர்கள் மற்றும் பிற விவசாய கருவிகள், கட்டிடம் மட்டும் கட்டுதல் தொடர்பான விண்ணப்பங்கள் இத்திட்டத்தின் கீழ் பரிசீலிக்கப்படாது.
இந்த திட்டத்தின் கீழ் பயன்பெற திட்டஅறிக்கை மற்றும் ஆவணங்களுடன் www.msmeonlinetngov.in/aabes என்ற இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு பொதுமேலாளர், மாவட்டதொழில் மையம், 134, எல்க் ஹில் சாலை, உதகமண்டலம் - 643001 அலுவலகத்தை நேரடியாகவோ அல்லது 0423-2443947 தொலைபேசி 8925533996, 8925533997 என்ற கைபேசி எண்ணில் தொடர்பு கொள்ளலாம். ஆகவே தகுதியும், ஆர்வமும் உள்ள எஸ்.சி, எஸ்.டி தொழில் முனைவோர்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர், தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின்கீழ் விண்ணப்பித்து பயன் பெறுமாறு நீலகிரி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் லட்சுமி பவ்யா தண்ணீரு அழைப்பு விடுத்துள்ளார்கள்.