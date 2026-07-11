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எஸ்சி, எஸ்டி இளைஞர்களுக்கு லேட்டஸ்ட் குட் நியூஸ்! 100 கோடி வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் அண்ணல் அம்பேத்கர் தொழில் முன்னோடிகள் திட்டத்தின் கீழ் தொழில் துவங்க விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழ்நாடு அரசு புதிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:43 PM IST
எஸ்சி, எஸ்டி இளைஞர்களுக்கு லேட்டஸ்ட் குட் நியூஸ்! 100 கோடி வரை கடன் பெற விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Tamil Nadu Government LoanSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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