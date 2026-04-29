வெப்ப பக்கவாத அறிகுறிகளை வெளியிட்ட தமிழ்நாடு அரசு! உஷார் மக்களே

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு முழுவதும் கோடை வெயில் கொளுத்தி எடுக்கும் நிலையில், மக்களுக்கான முக்கிய பாதுகாப்பு முன்னெச்சரிகைகளை மாவட்ட ஆட்சியர்கள் அந்தந்த மாவட்ட மக்களுக்காக வெளியிட்டு வருகின்றனர். அந்தவகையில், நாகப்பட்டினம் மாவட்ட மக்களுக்காக வெப்ப பக்கவாத அறிகுறிகள், முன்னெச்சரிக்கைகள், சிகிச்சை முறைகள் உள்ளிட்ட வழிகாட்டலை அம்மாவட்ட ஆட்சியர் வெளியிட்டுள்ளார். அதன்படி, நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் வரும் நாட்களில் கோடை வெயில் வழக்கத்தைவிட அதிகரித்து அதிக வெப்பநிலை நிலவகூடும் என்பதால், பொதுமக்கள் கவனமாக இருக்கும்படியும் கீழ்க்கண்டுள்ள வழிமுறைகளை பின்பற்றிடவும் நாகப்பட்டினம், மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
கோடைக்காலத்திற்கான தயார் நிலை:
அதிகாரபூர்வ வானிலை எச்சரிக்கைகள் மற்றும் TN Alert மொபைல் செயலி மூலம் தொடர்ந்து கவனிக்கவும்.. திரைச்சீலைகள், சூரிய ஒளி மறைப்புகள். காற்றோட்டம் மற்றும் பிரதிபலிப்பான்களை பயன்படுத்தி உங்கள் வீட்டை குளிர்ச்சியாக வைத்திருங்கள்.. ஓ.ஆர்.எஸ் குடிநீர் மற்றும் அத்தியாவசிய மருந்துகளை சேமித்து வைக்கவும்., காலை அல்லது மாலை நேரங்களில் வெளிப்புற வேலை, பயணம் மற்றும் பள்ளி நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுங்கள்., வெளிர் நிற தளர்வான பருத்தி ஆடைகளை அணியுங்கள். வயதானவர்கள். கர்ப்பிணிப் பெண்கள், சிறு குழந்தைகள் மற்றும் நாள்பட்ட நோய்கள் உள்ளவர்களின் நலனில் கவனம் செலுத்தவும். செல்லப்பிராணிகள் மற்றும் கால்நடைகளுக்கு போதுமான நிழல் மற்றும் குடிநீர் கிடைப்பதை உறுதி செய்யவும்.,இலைகள், குப்பை அல்லது விவசாயக் கழிவுகளை எரிப்பதை தவிர்க்கவும். வீடுகள், மொட்டை மாடிகள் மற்றும் தெருக்களைச் சுற்றி முடிந்தவரை செடிகள், மரங்கள் வளர்த்து பசுமை சூழல் நிறைந்த இடமாக பராமரிக்கவும்.
வெப்ப அலையின் போது:
மதியம் 12.00 மணி முதல் 3.00 மணி வரை வெப்பநிலை உச்சத்தில் இருக்கும்போது வெளியே செல்வதை தவிர்க்கவும்., தாகம் இல்லாவிட்டாலும் நிறைய தண்ணீர் குடிக்கவும்., நீரச்சத்துடன் இருக்க ஓ.ஆர்.எஸ். மோர் லஸ்ஸி, எலுமிச்சைசாறு அல்லது இளநீர் பயன்படுத்தவும். திரவக்கட்டுப்பாடுள்ள உணவு முறையைப் பின்பற்றுபவர்கள், நீர்ச்சத்துள்ள உணவினை அதிகரிப்பதற்கு முன்பு மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.. வெளியில் செல்லும்போது உங்கள் தலையை துணி, தொப்பி, அல்லது குடையால் மறைத்து கொள்ளவும். சன்ஸ்கிரீன் மற்றும் சன் கிளாஸ்களைப் பயன்படுத்துங்கள்.. வசிப்பிடத்தின் உட்புறத்தை நன்கு காற்றோட்டமாக வைத்திருங்கள்.
முடிந்தால் கீழ்த்தளங்களில் தங்கவும்.. திறந்த வெளியில் வேலை செய்ய வேண்டியிருந்தால் அடிக்கடி இடைவெளி எடுத்துக் கொள்ளுங்கள்.. நிறுத்தப்பட்ட வாகனங்களுக்குள் குழந்தைகள். முதியவர்கள் அல்லது செல்லப்பிராணிகளை ஒருபோதும் விட்டுச்செல்லாதீர்கள்., கடுமையான பணிகள், நீண்ட நடைப்பயிற்சி அல்லது நேரடி சூரிய ஒளியில் உடற்பயிற்சி செய்வதைத் தவிர்க்கவும்.. சூடான பரப்புகளில் வெறுங்காலுடன் நடப்பதைத் தவிர்க்கவும்.. எளிதில் ஜீரணிக்கக்கூடிய உணவை உண்ணுங்கள். மது, காஃபின் மற்றும் நீரிழப்பு ஏற்படுத்தும் பானங்களை தவிர்க்கவும்., உங்கள் அண்டை வீட்டார் மற்றும் வெளிப்புற வேலை செய்பவர்களின் நலனையும் கண்காணிக்கவும்.
வெப்ப அலையின்போது பணியாளர் மற்றும் வெளிப்புற தொழிலாளர்களுக்கு:
சுத்தமான குடிநீர், நிழல் மற்றும் ஓய்வு இடைவெளி வழங்கப்பட வேண்டும். பணியிடங்களில் ஓ.ஆர்.எஸ், மோர். முதலுதவி பெட்டி, ஐஸ் ஒத்தடப்பைகள் ஆகியவற்றை வைத்திருங்கள். வெப்பம் அதிகமில்லாத மாலையில் கடுமையான வேலைகளைத் திட்டமிடுங்கள். அதிக வெப்பத்தின்போது தொழிலாளர்கள் அடிக்கடி ஓய்வு எடுக்க அனுமதிக்கவும், புதிய தொழிலாளர்கள் வெப்பத்திற்கு பழக்கப்படும் வரை அவர்களுக்கு இலகுவான பணிகளை ஒதுக்குங்கள். கர்ப்பிணிகள் மற்றும் மருத்துவ குறைபாடுள்ளவர்களுக்கு சிறப்பு கவனம் செலுத்துங்கள்.. வெப்ப அலை எச்சரிக்கைகளை தொழிலாளர்களுக்கு முன்கூட்டியே தெரிவிக்கவும்.
வெப்ப அலையின் தாக்கத்தினை தணித்திட வீடுகள் மற்றும் கட்டிடங்களில்:
பிரதிபலிப்பு 600 பெயிண்ட் பயன்படுத்தவும் அல்லது குளிர் தொழிற்நுட்பத்தை பயன்படுத்துங்கள். சன்னல் பிரதிபலிப்பான்களை நிறுவவும். சூரிய ஒளியைத் தடுக்க அடர் வண்ண திரைச்சீலைகள், கண்ணாடி அல்லது மூங்கில் திரைச்சீலைகளைப் பயன்படுத்தவும், இரவில் வெப்பநிலை குறையும் போது காற்றோட்டத்தினை உண்டாக்குங்கள். வீட்டை இயற்கையாகவே குளிர்விக்க உட்புற தாவரங்கள் அல்லது கூரை தாவரங்களை வளர்க்கவும்.. மின்சாரத்தைச் சேமிக்கவும் வெப்பச் சுமையைக் குறைக்கவும் குளிர்சாதன வெப்பநிலையை 24°C அல்லது அதற்கு மேல் பராமரிக்கவும்.
வெப்ப அலையின் போது கால்நடைகள் மற்றும் விலங்குகளுக்கு
கால்நடைகளை நிழலான இடங்களில் வைத்து குளிர்ந்த சுத்தமான தண்ணீரை வழங்குகள். காலை 11 மணி முதல் மாலை 4 மணிவரை அவற்றை வேலை செய்ய வைக்காதீர்கள், ஒலைக்கூரை, மண்பூச்சு வெப்பம் தணிக்கும் வெள்ளை பெயிண்ட் மற்றும் நீர் தெளிப்பான் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி கால்நடை கொட்டகையினை குளிர்விக்கவும், கால்நடை கொட்டகைகளில் மின்விசிறிகள் அல்லது நண்ணீர தெளிப்பான்களை பயன்படுத்துங்கள்.. அதிக வெப்பத்தின்போது விலங்குகளின் மீது தண்ணீரை தெளிக்கவும் அல்லது பாதுகாப்பான நீர்நிலைகளில் குளிரவிக்கவும்., பசுந்தீவனம். கனிம கலவைகள் மற்றும் உப்பு ஆகியவற்றை வழங்கவும், வெம்மை குறைந்த நேரங்களில் மேய்ச்சலுக்கு அனுப்பவும்.
வெப்ப அலைக்கு பிறகு:
சாதாரண வெப்பநிலை திரும்பும் வரை நிரவங்களை பருகுவதைத் தொடரவும். நன்றாக ஒய்வெடுங்கள். ஒன்று அல்லது இரண்டு நாட்களுக்கு கடுமையான செயல்களை தவிர்க்கவும், தனியாக வசிக்கும் வயதானவர்கள் வெளிப்புற வேலை செய்பவர்கள் மற்றும் அண்டை வீட்டாரின் நலனை சரிபார்க்கவும். கால்நடைகளுக்கு வெப்ப அழுத்தத்தை பரிசோதித்து அவற்றிற்கு முறையாக நீர்ச்சத்து கிடைப்பதை உறுதிச்செய்யவும்.. அறைகளில் வெப்பம் அதிகரிப்பதைத் தடுக்கவும் உட்புற காற்றோட்டத்தைப் பராமரிக்கவும்.. நீர்ச்சத்துள்ள பொருள்களின் பயன்பாடு மற்றும் சுகாதார முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுக்கான அரசாங்க ஆலோசனைகளை பின்பற்றவும்,
வெப்ப வாதத்திற்கான முதலுதவி:
வெயிலால் பாதிக்கப்பட்ட நபரை நிழலான குளிர்ந்த இடத்திற்கு நகர்த்தவும். தலை, கழுத்து மற்றும் உடலில் ஈரமான துணியினால் ஒத்தடம் கொடுக்கவும் அல்லது குளிர்ந்த நீரை ஊற்றவும். பாதிக்ப்பட்ட நபர் சுயநினைவுடன் இருந்தால் ஓ.ஆர்.எஸ்., எலுமிச்சை தண்ணீர அல்லது மோர் கொடுக்கவும், மிக அதிக உடல் வெப்பநிலை, கடுமையான தலைவலி, தலைச்சுற்றல், குழப்பம், மயக்கம் அல்லது சுயநினைவின்மை போன்ற அறிகுறிகள் இருந்தால் ஆம்புலன்ஸை அழைக்கவும். தாமதிக்காமல் அருகிலுள்ள சுகாதார மையத்திற்கு அழைத்துச் செல்லுங்கள்.
மேலும், பருவநிலை மாற்றங்களினால் இந்த ஆண்டு, கோடை வெயில் துவக்கத்திலேயே வெப்பம் அதிகமாக உள்ளதால் மாடி வீடுகளிலும், கூரை வீடுகளிலும் உள்ள மின் ஒயர்கள் உருகி சார்ட் சர்க்யூட் ஏற்பட்டு, அதில் ஏற்படும் தீப்பொறியினால் கூரைவீடுகள் எளிதில் தீப்பிடிக்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும், மாடிவீடுகளில் மேல்கூரையில் ஏற்படும் அதிக வெப்பத்தினால் வீட்டின் உள்ளே மேல்புறம் உள்ள இரும்புகள் சூடாகி மின்விசிறி, டியூப் லைட் கழன்று கீழே விழும் நன்மையை பெறுகின்றன.
எனவே, கோடை முடியும் வரை எச்சரிக்கையாக இருப்பதுடன், கூரைவீடுகளில் வசிப்பவர்கள் தண்ணீரை வைத்துகொள்ளலாம். விலை உயர்ந்த பொருட்கள், நில ஆவணங்கள், சான்றிதழ்களை பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது அவசியம். கேஸ் சிலிண்டர்களை இரவில் கழற்றி வைப்பது நல்லது. விறகு அடுப்புகளை பயன்படுத்திய பிறகு தண்ணீர ஊற்றி அனைத்துவிட வேண்டும். மண்ணெண்ணெய் விளக்குகளை கவனமாக கையாள வேண்டும் தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | சித்ரா பௌர்ணமி: திருவண்ணாமலை பக்தர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. தமிழக அரசின் சிறப்பு ஏற்பாடு
மேலும் படிக்க | ரசாயன மாம்பழங்கள் - தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய எச்சரிக்கை
