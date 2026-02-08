English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • TN Govt Jobs: 426 கௌரவ விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் - நாளை மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

TN Govt Jobs: 426 கௌரவ விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் - நாளை மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Tamil Nadu govt jobs : தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரிகளில் நியமிக்கப்பட உள்ள தற்காலிக கெளரவ விரிவுரையாளர்கள் காலிப் பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க நாளை (09.02.2026) கடைசி நாளாகும்.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 8, 2026, 10:18 AM IST
  • தமிழ்நாடு அரசு கல்லூரி வேலைவாய்ப்பு
  • கவுரவ விரிவுரையாளர்கள் காலிப் பணியிடம்
  • நாளை மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்

TN Govt Jobs: 426 கௌரவ விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் - நாளை மாலைக்குள் விண்ணப்பிக்க கடைசி வாய்ப்பு

Tamil Nadu govt jobs : தமிழ்நாடு முழுவதும் அரசு கல்லூரிகளில் 426 கவுரவ விரிவுரையாளர்களை பணியமர்த்துவதற்கான அறிவிப்பை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. நாளை, அதாவது பிப்ரவரி 9 ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்குள் இந்த பணியிடங்களுக்கு தகுதியான நபர்கள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். https://www.thngaas.org என்ற வெப்சைட்டிலேயே ஆன்லைன் முறையில் விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இதுகுறித்து தமிழ்நாடு அரசின் உயர்கல்வித்துறை கொடுத்துள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்பு

உயர்கல்வித்துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் கொடுத்திருக்கும் இந்த அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது ; "தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க 2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கு பாடப்பிரிவுகளில் 15,000க்கும் மேற்பட்ட கூடுதல் இடங்களும், புதிய பாடப்பிரிவுகளும் தோற்றுவிக்கப்பட்டன. மேலும், ஏழை எளிய மாணாக்கர்களின் உயர்கல்வித் தேவையினை பூர்த்தி செய்ய 37 புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளும் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

விரிவுரையாளர்கள் தேர்வு பட்டியல்

கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள இடங்களில் உடனடியாக நிரந்தர ஆசிரியர்களை பணியமர்த்த இயலாத நிலையில், மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் அறிவுறுத்தலுக்கிணங்க மாணாக்கர்களுக்கான கல்வி கற்றலில் தொய்வு ஏற்படாமல் இருக்க முதற்கட்டமாக 574 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பணியமர்த்தவும் பின்னர், 823 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பணியமர்த்தவும் விளம்பரங்கள் வெளியிடப்பட்டு, தற்காலிகமாக 1,277 கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் பணியமர்த்தப்பட்டுள்ளனர்.

இதன் தொடர்ச்சியாக மேலும், தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழி பாடப்பிரிவுகளுக்கு 306 கௌரவ விரிவுரையாளர்களை தற்காலிகமாக பணியமர்த்துவதற்கு ஆணையிடப்பட்டது. இத்துடன் ஏற்கனவே வெளியிடப்பட்ட பணியிடங்கள் சேர்க்கை பெறாத 120 பணியிடங்களும் சேர்த்து ஆகமொத்தம் 426 தற்காலிக கௌரவ விரிவுரையாளர் பணியிடங்கள் 29 பாடப்பிரிவுகளுக்கு நிரப்பப்படவுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரங்கள் https://www.thngaas.org என்ற இணையதளத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேற்குறிப்பிட்டுள்ள இணையதளம் வாயிலாக 09.02.2026 வரை தகுதியுள்ள நபர்கள் தங்களது விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்யலாம்.

தமிழ்நாடு அரசின் நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றியும், கல்வித்தகுதி மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையிலும் கௌரவ விரிவுரையாளர்கள் தெரிவு செய்யப்படுவர். தகுதியுள்ள நபர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பினை பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக் கொள்கிறேன்." என கூறியுள்ளார். 

என்னென்ன பாடப்பிரிவுகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்?

தமிழ், ஆங்கிலம், உளவியல், அரசியல் அறிவியல், கணினி பயன்பாடு, பயோ டெக்னாலஜி, வணிக நிர்வாகம், வேதியியல், வணிகம், கணினி அறிவியல், பொருளாதாரம், சுற்றுச்சுழல் அறிவியல், உணவு மற்றும் ஊட்டச்சத்து, புவியியல், வீட்டு அறிவியல், சமூகப்பணி, புள்ளியியல், பொது நிர்வாகம், சுற்றுலா, விசுவல் கம்யூனிகேஷன் உள்ளிட்ட 29 பாடப்பிரிவுகளில் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. 

எந்த வயதினர் விண்ணப்பிக்கலாம்?

01.07.2025 தேதிப்படி 57 வயதுக்கு உட்பட்டவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

எனவே, தகுதியானவர்கள் https://www.thngaas.org சென்றாலே முகப்பு பக்கத்திலேயே இந்த அறிவிப்புக்கான லிங்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அதில், உங்கள் மாவட்டம், சான்றிதழ், விண்ணப்ப கட்டணம் செலுத்தி விண்ணப்பிக்கலாம். 

விரிவுரையாளர்கள் தேர்வு செய்வது எப்படி?

கல்வித்தகுதி மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மதிப்பீடுகளின் அடிப்படையில் தகுதியான விரிவுரையாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். 

மேலே சொல்லப்பட்டுள்ள பாடப்பிரிவுகளில் முதுகலை மற்றும் முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்கள் அரசு கல்லூரிகளில் பணியாற்றுவதற்கான அரிய வாய்ப்பு இது. எல்லா கல்வித் தகுதிகளையும் பூர்த்தி செய்பவர்களாக இருப்பின், இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள். உங்கள்  மாவட்டத்திலேயே பணியாற்றக்கூடிய வாய்ப்பு இது. ஆன்லைனில் மட்டுமே விண்ணப்பிக்க முடியும்.  ஆப்லைன் விண்ணப்பம் கிடையாது. 

மேலும் படிக்க | மூத்த குடிமக்களுக்கான ஆன்மீக பயணம்! மானியம் கொடுத்த தமிழ்நாடு அரசு

மேலும் படிக்க  | தேர்வு இல்லாத தமிழ்நாடு அரசு வேலை வேண்டுமா? மாதம் ரூ.30000 சம்பளம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Govt JobGuest lecturer recruitmentGovernment college jobs 2026Teaching jobsTN govt recruitment

