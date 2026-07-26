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மாதம் ரூ.28,000 சம்பளம்.. பெண்களுக்கு சூப்பரான தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Ranipet District News: ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் வேலைவாய்ப்பு குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகில் பாதுகாப்பு அலுவலர், வழக்கு பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியுள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 26, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 02:04 PM IST
மாதம் ரூ.28,000 சம்பளம்.. பெண்களுக்கு சூப்பரான தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?
Image Credit: Ranipet District News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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