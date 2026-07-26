/மாதம் ரூ.28,000 சம்பளம்.. பெண்களுக்கு சூப்பரான தமிழக அரசு வேலை.. எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம்?

Ranipet District News: தமிழக அரசு பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. மாவட்ட வாரியாக பல்வேறு துறைகளில் காலிப் பணியிடங்களை நிரப்பி வருகிறது. அந்த வகையில், ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் காலிப் பணியிடங்கள் குறித்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத் துறையின் கீழ் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் பாதுகாப்பு அலுவலர், வழக்கு பணியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படுகிறது. இதற்கு தகுதியும், விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே, இந்த பணிக்கான சம்பள விவரம், கல்வித்தகுதி போன்ற விவரங்களை இந்த தொகுப்பில் பார்ப்போம்.
சமூகநலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறையின் கீழ் இராணிப்பேட்டை மாவட்டம், வாலாஜா அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் இயங்கும் ஒருங்கிணைந்த சேவை மையத்தில் (One Stop Centre) (24X7) 3 வழக்குப் பணியாளர் (Case Worker) பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் உள்ளது மேற்படி வழக்குப் பணியாளர் பணியிடத்திற்கு தகுதியான விண்ணப்பதாரர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் நேரடியாக வரவேற்கப்படுகின்றன. வழக்குப் பணியாளர் பணியிடத்திற்கு விண்ணப்பதாரர்கள் சில தகுதிகளை பெற்றிருப்பது அவசியம்.
மாத ஒப்பந்த ஊதியம் ரூபாய் 18,000 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க நாளையே (ஜூலை 27) கடைசி நாள். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் ranipet.nic.in என்ற இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பதிவிறக்கம் செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும், விண்ணப்ப படிவத்தை மாவட்ட சமூகநல அலுவலகம், 4வது தளம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் என்ற முகவரிக்கு அனுப்ப வேண்டும்.
ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தில் குழந்தைகள் அலகில் இரண்டு பாதுகாப்பு அலுவலர் பணிகள் நிரப்பப்படுகிறது. இந்த பணி முற்றிலும் ஓராண்டு தற்காலிக தொகுப்பூதிய ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளது. பாதுகாப்பு அலுவலர் பணிக்கு மாத சம்பளமாக ரூ.27,804 வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பாதுகாப்பு அலுவலர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்வி நிறுவனத்தில் சமூகப்பணி, சமூகவியல், குழந்தைகள் வளர்ச்சி, பொது நிர்வாகம், உளவியல், மனநல மருத்துவம், சட்டம், பொது சுகாதாரம் ஆகிய படிப்புகளில் ஏதேனும் ஒன்றில் முதுகலைப் பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். அல்லது இளங்கலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
இந்த பணிக்கு 42 வயதுக்குள் இருப்பவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இந்த பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புபவர்கள் ராணிப்பேட்டை மாவட்டத்தின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் உள்ள விண்ணப்ப படிவத்தை பூர்த்தி செய்து, மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்திற்கு தபால் மூலம் அனுப்பி வைக்க வ்ணடும். 15 நாட்களுக்குள் விண்ணப்ப படிவத்தை அனுப்ப வேண்டும். ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் 04172 299347 என்ற எண்ணை தொடர்பு கொள்ளலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.