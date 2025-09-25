TN Govt Job : தமிழ்நாடு மின்சாரத்துறை வேலைவாய்ப்பு!

Tamil Nadu govt jobs 2025 : தென்காசி மாவட்டத்தில் உள்ள மின்கம்பியாள் பிரிவில் பயிற்சி பெற்றுத்தேறியவர்கள் கம்பியாள் தொழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் மின்கம்பியாள் உதவியாளர் தகுதிகாண் தேர்விற்கு விண்ணப்பங்கள் அளிக்கலாம். 2025 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 13 மற்றும் 14 ஆகிய தேதிகளில் மின்கம்பியாள் உதவியாளர் தகுதிகாண் தேர்வு (Wireman Helper Competency Examination) நடைபெறவுள்ளது. இது குறித்து தகுதி வாய்ந்த கம்பியாள் உதவியாளர்களிடமிருந்தும், இத்துறையால் நடத்தப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கான மாலை நேர வகுப்பில் மின்கம்பியாள் பிரிவில் பயிற்சி பெற்றுத் தேறியவர்களிடமிருந்தும் மற்றும் தேசிய புனரமைப்புத்திட்டத்தின் கீழ் இத்துறையால் நடத்தப்பட்ட மின்சாரப்பணியாளர் மற்றும் கம்பியாள் தொழிற்பிரிவுகளில் பயிற்சி பெற்றவர்களிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
தகுதி மற்றும் விண்ணப்பம்
தகுதி- விண்ணப்பதாரர் மின்ஒயரிங் தொழிலில் 5 வருடங்களுக்குக் குறையாமல் செய்முறை அனுபவம் உள்ளவராகவும், விண்ணப்பிக்கும் நாளில் 21 வயது நிரம்பியவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். அதிக பட்ச வயதுவரம்பு இல்லை.
இத்தேர்விற்குரிய விண்ணப்பப்படிவம் மற்றும் விளக்கக்குறிப்பேட்டினை http/skilltraining.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை தேர்வுமையங்களாக உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள வடசென்னை, கோயமுத்தூர், சேலம், நாமக்கல், கடலூர், கரூர், பெரம்பலூர், திண்டுக்கல், புதுக்கோட்டை, நாகர்கோவில், அம்பத்தூர், செங்கற்பட்டு, ஓசூர், ஈரோடு, திருச்சி, உளுந்தூர்பேட்டை தஞ்சாவூர், மதுரை, தேனி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி, வேலூர், திருவண்ணாமலை, குன்னூர், அரியலூர், நீடாமங்கலம், நாகப்பட்டினம், இராமநாதபுரம், திருநெல்வேலி, சிவகங்கை, திருப்பூர், தர்மபுரி திண்டிவனம், இராணிப்பேட்டை, மற்றும் தென்காசி ஆகிய மாவட்டங்களில் உள்ள அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் ஒரு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தை விண்ணப்பதாரரே தேர்வுசெய்து அத்தேர்வு மையத்திற்கு அனுப்ப வேண்டும்.
போதுமான விண்ணப்பங்கள் பெறப்படாத நிலையில் மேற்கண்ட தேர்வுமையங்களில் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் அருகிலுள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்திற்கு மாறுதல் செய்யப்பட்டு அங்கு தேர்வுகள் நடைபெறும். பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பப்படிவங்கள் மேற்கண்ட அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலைய முதல்வர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய கடைசித் தேதி 17.10.2025. தேர்வு மையம் இறுதிசெய்வது தொடர்பாக துறைத்தலைவரின் முடிவே இறுதியானது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தஞ்சாவூர் - சமுதாயவள பயிற்றுநர் வேலைவாய்ப்பு
தஞ்சாவூரில் சமுதாய மேலாண்மை பயிற்சி மையத்தில் சமுதாயவள பயிற்றுநர்களாக பணிபுரிய விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. மக்கள் அமைப்புகளின் திறன் மேம்பாடு தேவைகளை முழுமையாக பூர்த்தி செய்திடும் வகையில் சமுதாய மேலாண்மை பயிற்சி மையம் (CMTC) என்ற துணைஅமைப்பு மாவட்ட அளவில் செயல்படும் உயர்நிலை கூட்டமைப்பான மக்கள் கற்றல் மையத்தால் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இவ்வமைப்பு, சமுதாயம் சார்ந்த அமைப்புகளுக்கு தேவையான திறன் வளர்ப்பு, நிதி உள்ளாக்கம், வாழ்வாதாரம், நிறுவனங்களை வலுப்படுத்துதல் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு ஆகிய சேவைகளை வழங்கிடும் ஒரு உயர்நிலை மக்கள் அமைப்பாகும்.
ஊரக மற்றும் நகர்புற பகுதிகளை சார்ந்த சிறப்பாக செயல்படும் / செயல்பாட்டில் உள்ள 5 வருட அனுபவம் வாய்ந்த மகளிர் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்கள், ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பின் உறுப்பினர்கள், கிராம வறுமை ஒழிப்பு சங்க உறுப்பினர்கள், சமுதாய வள பயிற்றுநர்கள், சமுதாய சுய உதவிக்குழு பயிற்றுநர்கள், சமுதாயவள பயிற்றுநர்கள் (விவசாயம்), சமுதாயவள பயிற்றுநர்கள் (விவசாயம் சாராததொழில்கள்), சமுதாய வள பயிற்றுநர்கள் (வாழ்வாதாரம்), சமுதாய வங்கி ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், தொழில் சார் சமுதாய வளபயிற்றுநர்கள், வட்டார வள பயிற்றுநர்கள், ஒத்ததொழில் குழு (CLG) உறுப்பினர்கள், உற்பத்தியாளர் குழு (PG) உறுப்பினர்கள் ஆகியோர் 21 வயது பூர்த்தியடைந்து, பயிற்சி நடத்துவதற்கு தேவையான உடற்தகுதி மற்றும் திறன் இருத்தல் மட்டும் போதுமானது.
இவ்விண்ணப்பதாரர்கள் மாவட்ட, வட்டார மற்றும் ஊராட்சி அளவிலான பயிற்சிகளில் குறைந்தது 5 முதல் 10 பயிற்சிகளில் கலந்து கொண்டிருக்க வேண்டும். மேலும், கைபேசி செயலிகளை முழுமையாக பயன்படுத்த தெரிந்தவராகவும், சமுதாயவள் பயிற்றுநராக செயல்படுவதற்கு குடுப்ப ஒத்துழைப்பும் அவசியம். அரசியலில் முக்கிய பொருப்பில் இல்லாதவராகவும், தனியார் நிறுவனங்களில் முழு நேரமாகவோ (அ) பகுதிநேரமாகவோ பணிபுரிபவராக இருத்தல் கூடாது. சமுதாயவள பயிற்றுநராக விண்ணப்பிக்கும் போது விண்ணப்பதாரர் சார்ந்த குழு வராக்கடன் நிலை இல்லாது இருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர் தொடர்புடைய குழுவிலிருந்து சமுதாயவள பயிற்றுநராக பரிந்துரைக்கப்பட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றி, அத்தீர்மான நகலினை விண்ணப்பத்துடன் இணைக்க வேண்டும்.
சமுதாயவள பயிற்றுநர்களாக தேர்வு செய்யப்பட்டோருக்கு தரமதிப்பீட்டின் அடைப்படையில் நாள் ஒன்றுக்கு மதிப்பூதியமாக ரூ.750,ரூ.500 மற்றும் ரூ.350 என தகுதிக்கு ஏற்றார் போல் வழங்கப்படும். இது தொடர்பான விண்ணப்ப படிவம் மற்றும் தகுதிகள் போன்றவற்றை வட்டார அளவிலான கூட்டமைப்பு அல்லது ஊராட்சி அளவிலான கூட்டமைப்பு அலுவலகத்திலோ பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும்,விண்ணப்ப படிவம் மற்றும் தகுதிகள்ஆகியவற்றை https://drive.google.com/file/d/1VU4hlEncz4ycTh3F9PEV1tEb3Rr-dndT/view?u... link -இல் பதிவிறக்கம் செய்யலாம்.
மேலும், பூர்த்திசெய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் இணை இயக்குநர் / திட்ட இயக்குநர்,மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, அறை எண்:223- இரண்டாம் தளம், மாவட்ட ஆட்சியரகம், தஞ்சாவூர் 613 010 என்ற முகவரிக்கு 24.09.2025 அன்று மாலை 05.00 மணிக்குள் அல்லது அதற்கு முன் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
