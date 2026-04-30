வேலைவாய்ப்பு! 12 ஆம் வகுப்பு போதும் - செங்கல்பட்டு, அரியலூர் மாவட்டத்தில் வேலை

Tamil Nadu Govt Jobs 2026: 12 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு அரசு அலுவலகத்தில் பணியாற்றக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. செங்கல்பட்டு, அரியலூர் மாவட்டத்தில் காலியாக மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு தன்னார்வலர் பணிக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
அரியலூர் மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு வேலைவாய்ப்பு விவரம்:
பதவியின் பெயர்: சட்டத் தன்னார்வலர்கள் 30-40 நபர்கள்.
பணியின் நோக்கம்: "காணாமல்போன குழந்தைகள்" தொடர்பான வழக்குகளில், குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் அல்லது பாதுகாவலர்களுக்கு காவல் நிலையங்களில் தங்கி உதவுதல்.
கல்வித் தகுதி: குறைந்தபட்சம் 12 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். சமூகப் பணி, உளவியல் அல்லது தொடர்புடைய துறையில் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.
வயது வரம்பு: 25 முதல் 65 வயதுக்குள் இருக்க வேண்டும்.
யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கலாம்?
சமூக ஆர்வலர்கள் மற்றும் NGO உறுப்பினர்கள், M.S.W. பயிலும் மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள், மனோதத்துவ நிபுணர்கள், மருத்துவர்கள், ஆசிரியர்கள் ஓய்வு பெற்றவர்கள் உட்பட, ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்கள், அங்கன்வாடி பணியாளர்கள், சட்டக் கல்லூரி மாணவர்கள், மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மற்றும் சமூகத் தொண்டு புரியும் மகளிர் குழுக்கள், திருநங்கைகள், படிப்பு, நன்னடத்தை மற்றும் தண்டனை பெற்ற சிறைவாசிகள், அடிப்படை கல்வித் தகுதியுடன் கணினி அறிவுடைய சேவா மையப் பணியாளர்கள்.
முக்கியக் குறிப்புகள்: இப்பணிக்கு மதிப்பூதியம் தவிர சம்பளம், தொகுப்பூதியம் மற்றும் தினப்படி ஏதும் கிடையாது. தன்னார்வலர்களாக மட்டுமே கருதப்படுவர், இது நிரந்தரப் பணியல்ல.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
விண்ணப்பங்களை https://ariyalur.dcourts.gov.in/ என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: தலைவர், மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு, அரியலூர் - 621 704. விண்ணப்பங்களை நேரில் அல்லது தபால் மூலம் சமர்ப்பிக்கலாம். கடைசி தேதி: 12.05.2026 மாலை 05.30 மணி வரை. தேர்வு செய்யப்பட்ட நபர்களின் விபரம் மற்றும் நேர்காணல் குறித்த தகவல்கள் மாவட்ட நீதிமன்ற இணையதளத்தில் மட்டுமே வெளியிடப்படும்.
செங்கல்பட்டு மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு வேலைவாய்ப்பு:
பதவியின் பெயர் மற்றும் எண்ணிக்கை: சட்டத் தன்னார்வலர்கள் (Para Legal Volunteers). சுமார் 30 முதல் 40 நபர்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.
பணியின் நோக்கம்: காணாமல்போன குழந்தைகள் மீட்பு தொடர்பாக காவல் நிலையங்களில் பெற்றோர்களுக்கு உதவிகள் செய்தல்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை: விண்ணப்பங்களை https://chengalpattu.dcourts.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்யலாம். பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை உரிய ஆவணங்களுடன் தபால் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.
விண்ணப்பிக்கக் கடைசித் தேதி: வரும் மே மாதம் 22-ஆம் தேதி (மே 22).
கூடுதல் விவரங்களுக்கு செங்கல்பட்டு மாவட்ட சட்டப்பணிகள் ஆணைக்குழு அல்லது வட்ட சட்டப்பணிகள் குழுக்களை அணுகலாம் என மாவட்ட முதன்மை நீதிபதி தெரிவித்துள்ளார்.
