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ரூ.25,000/- வரை சம்பளம்.. தகுதி வெறும் டிகிரி தான்! நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Govt Jobs : நாமக்கல் மாவட்ட ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தகுதி மற்றும் முழு விவரங்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 17, 2026, 07:22 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 07:22 AM IST
ரூ.25,000/- வரை சம்பளம்.. தகுதி வெறும் டிகிரி தான்! நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!
Image Credit: Tamil Nadu Govt Jobs 2026

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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ரூ.25,000/- வரை சம்பளம்.. தகுதி வெறும் டிகிரி தான்! நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு
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