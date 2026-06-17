/ரூ.25,000/- வரை சம்பளம்.. தகுதி வெறும் டிகிரி தான்! நாமக்கல் மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு!

Tamil Nadu Govt Jobs : தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் கீழ், நாமக்கல் மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி அமைப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டுத் திட்ட பணிகளுக்காக மாநில, மாவட்ட மற்றும் வட்டார அளவிலான வள பயிற்றுநர்கள் (Resource Trainers) தற்காலிகமாகத் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். இந்த வேலைவாய்ப்புத் திட்டம் 24 மாத காலவரையறை கொண்டது.
இப்பணியிடங்களுக்கான காலியிடங்கள், ஊதிய விவரம் மற்றும் தகுதிகள் குறித்த முழுமையான விவரங்கள் பின்வருமாறு:
மாநில வள பயிற்றுநர் (SRP): 1 பணியிடம் (மூன்று மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் என பின்னர் தேர்வு செய்யப்படுவர்)
மாவட்ட வள பயிற்றுநர் (DRP): 1 பணியிடம்
வட்டார வள பயிற்றுநர் (BRP): 15 பணியிடங்கள் (வட்டாரத்திற்கு ஒன்று வீதம்)
இப்பணிகளுக்கு தினசரி அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு அதிகபட்சமாக மாதத்திற்கு வழங்கப்படும் மதிப்பூதியம் மற்றும் படிகளின் விவரம் பின்வருமாறு:
மாநில வள பயிற்றுநர் (SRP): இப்பணிக்கு நாளொன்றுக்கு 1,000 ரூபாய் வீதம் அதிகபட்சம் 10 நாட்களுக்கான பயிற்றுநர் மதிப்பூதியமும், நாளொன்றுக்கு 750 ரூபாய் வீதம் அதிகபட்சம் 15 நாட்களுக்கான கண்காணிப்பு, மேற்பார்வை மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் தொகையும் வழங்கப்படும். இதனுடன் 15 நாட்களுக்கு நாளொன்றுக்கு 250 ரூபாய் பயணப்படியும் சேர்த்து, ஒரு மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக மொத்தத் தொகையாக ரூ. 25,000/- வரை வழங்கப்படும்.
மாவட்ட வள பயிற்றுநர் (DRP): இப்பணிக்கு நாளொன்றுக்கு 750 ரூபாய் வீதம் அதிகபட்சம் 10 நாட்களுக்கான பயிற்றுநர் மதிப்பூதியமும், நாளொன்றுக்கு 500 ரூபாய் வீதம் அதிகபட்சம் 15 நாட்களுக்கான கண்காணிப்பு, மேற்பார்வை மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் தொகையும் வழங்கப்படும். இதனுடன் 25 நாட்களுக்கு நாளொன்றுக்கு 120 ரூபாய் பயணப்படியும் சேர்த்து, ஒரு மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக மொத்தத் தொகையாக ரூ. 18,000/- வரை வழங்கப்படும்.
வட்டார வள பயிற்றுநர் (BRP): இப்பணிக்கு நாளொன்றுக்கு 450 ரூபாய் வீதம் அதிகபட்சம் 10 நாட்களுக்கான பயிற்றுநர் மதிப்பூதியமும், நாளொன்றுக்கு 300 ரூபாய் வீதம் அதிகபட்சம் 15 நாட்களுக்கான கண்காணிப்பு, மேற்பார்வை மற்றும் ஆவணப்படுத்துதல் தொகையும் வழங்கப்படும். இதனுடன் 25 நாட்களுக்கு நாளொன்றுக்கு 60 ரூபாய் பயணப்படியும் சேர்த்து, ஒரு மாதத்திற்கு அதிகபட்சமாக மொத்தத் தொகையாக ரூ. 10,500/- வரை வழங்கப்படும்.
1. மாநில வள பயிற்றுநர்
இப்பணிக்கு பெண்கள் மற்றும் சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும். விண்ணப்பதாரர்கள் சமூக கல்வி, சமூக அறிவியல், ஊரக வளர்ச்சி, பெண்கள் கல்வி அல்லது சமூகப்பணி ஆகியவற்றில் ஏதேனும் ஒரு முதுகலைப்பட்டம் (PG) பெற்றிருக்க வேண்டும். 01.06.2026 அன்று 30 முதல் 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். மேலும், சுய உதவிக்குழு அல்லது கூட்டமைப்பில் 10 ஆண்டுகள் பணியாற்றிய அனுபவம் அல்லது பயிற்றுநர், சமூகப் பணி நிறுவனம் அல்லது அரசின் ஊரக வளர்ச்சித் திட்டங்களில் பணியாற்றிய அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. மாவட்ட வள பயிற்றுநர்:
இப்பணிக்கு பெண்கள் (சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை) விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதேனும் ஒரு முழுநேரக் கல்வி முறையில் முதுகலை (PG) பட்டப்படிப்பு முடித்திருக்க வேண்டும். 01.06.2026 அன்று 30 முதல் 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். அத்துடன் சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 4 வருடங்கள் பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது அவசியமாகும்.
3. வட்டார வள பயிற்றுநர்:
இப்பணிக்கும் பெண்கள் (சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை) விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பதாரர்கள் ஏதேனும் ஒரு முழுநேரக் கல்வி முறையில் ஒரு இளங்கலை பட்டப்படிப்பு (Degree) முடித்திருக்க வேண்டும். 01.06.2026 அன்று 25 முதல் 45 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட துறையில் 3 வருடங்கள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் திறன்கள்: அனைத்துப் பதவிகளுக்கும் சிறந்த தகவல் பரிமாற்றத் திறன், ஒருங்கிணைப்புத் திறன் மற்றும் மனித உறவுகளைப் பேணும் ஆற்றல் ஆகியவை அவசியம். மேலும், கைபேசி செயலிகளை (Mobile Apps) கையாளுதல் மற்றும் கணினியில் Word, Excel, இணையம் (Internet) பயன்படுத்துவதில் போதிய அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
விண்ணப்பிக்கும் முறை:
தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள விண்ணப்பதாரர்கள் தங்களது பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்துடன், தகுதி குறித்த சுய சான்றொப்பமிட்ட (Self-Attested) அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து, செய்திக்குறிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள உரிய முகவரிக்கு தபால் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ சமர்ப்பிக்கலாம்.
தேர்வு முறை: தகுதியான நபர்கள் எழுத்துத்தேர்வு மற்றும் நேர்காணல் முறையில் தேர்வு செய்யப்படுவர்.