Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளம், தேர்வு இல்லை - முழு விவரம்

தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளம், தேர்வு இல்லை - முழு விவரம்

Tamil Nadu government jobs : ராணிப்பேட்டை, தஞ்சாவூர், செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் காலியாக உள்ள அரசு வேலைவாய்ப்புகளுக்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 15, 2026, 02:55 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:55 PM IST
தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளம், தேர்வு இல்லை - முழு விவரம்
Image Credit: Tamil Nadu government jobs

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளம், தேர்வு இல்லை - முழு விவரம்
Tamil Nadu government jobs5 min ago
2
TN Govt28 min ago
3
Southern Railway1 hr ago
4
Gummidipoondi Case Clarification2 hrs ago
5
Sunaina2 hrs ago