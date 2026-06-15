/தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : மாதம் 18 ஆயிரம் சம்பளம், தேர்வு இல்லை - முழு விவரம்

தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. விருப்பமும், தகுதியும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இராணிப்பேட்டை மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகிற்கு ஒரு கணக்காளர் (Accountant) பதவி முற்றிலும் ஓராண்டு தற்காலிக தொகுப்பூதிய ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளதால், அதற்கான விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.
மாத ஊதியம் - ரூ. 18,536/- (தொகுப்பூதியம்)
கல்வி தகுதி & அனுபவம்: Graduate in Commerce / Mathematics degree from a recognized university. At least 1 year experience of working in desired field Computer Skills & Command on Tally.
வயது வரம்பு :42 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்களாக இருத்தல் கூடாது.
முகவரி : மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, 4வது தளம், F-பிளாக், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகம், இராணிப்பேட்டை மாவட்டம். தொலைபேசி : 04172-299347
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட புகைப்படத்துடன் கூடிய விண்ணப்பங்கள் அனைத்துச் சான்றிதழ் நகல்களுடன் பத்திரிக்கைச் செய்தி வெளியாகிய 15 நாட்களுக்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும். விண்ணப்பங்களை https://ranipet.nic.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.
முழுமையாக பூர்த்தி செய்யப்படாத விண்ணப்பங்கள், உரிய சான்றுகள் இணைக்கப்படாத விண்ணப்பங்கள் மற்றும் தாமதமாக பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் முன் தகவலின்றி நிராகரிக்கப்படும். இது தொடர்பாக எந்தவொரு கடித போக்குவரத்தும் மேற்கொள்ளப்படமாட்டாது என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
மகாத்மா காந்தி நினைவு காசநோய் மற்றும் மார்பு நோய் மருத்துவ அலுவலராகப் பணிபுரிய தகுதியானோர் விண்ணப்பிக்கலாம் மாவட்ட ஆட்சித் தலைவர் ரேவதி தகவல்.
செங்கிப்பட்டி, மகாத்மா காந்தி நினைவு காசநோய் மற்றும் மார்பு நோய் மருத்துவமனையில் மருத்துவ அலுவலராகப் பணிபுரிய விருப்பம் உள்ள எம்.பி.பி.எஸ் பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்களிடம் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிமுன் அனுபவம் உள்ளவர்களும் அரசு மருத்துவ அலுவலராகப் பணிபுரிந்து ஓய்வு பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்கலாம்.
காசநோய் மருத்துவத்தில் சிறப்பு படிப்பு படித்தவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும். மருத்துவ அலுவலர் பணிக்கு தொகுப்பூதியமாக மாதம் ரூ.40,000 வழங்கப்படும். விண்ணப்பங்கள் மாவட்ட ஆட்சியர் மற்றும் நிர்வாகக் குழுத்தலைவர், மகாத்மா காந்தி நினைவு காசநோய் மற்றும் மார்பு நோய் மருத்துவமனை, செங்கிப்பட்டி தஞ்சாவூர் என்ற முகவரிக்கு 20.06.2026 ஆம் தேதிக்குள் கிடைக்குமாறு அனுப்ப வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ரேவதி தெரிவித்துள்ளார்.
செங்கல்பட்டு வேலைவாய்ப்பு
செங்கல்பட்டு மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகின் கீழ் உள்ள கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலைய குழந்தைகள் உதவி மையத்தில் பணியாற்றிட வழக்குப் பணியாளர் 1 பணியிடத்தினை ஒப்பந்த அடிப்படையில் நிரப்பப்பட உள்ளதால், விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன. 12 ஆம் வகுப்பு மற்றும் அதற்க இணையான கல்வித்தகுதி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
வழக்குப் பணியாளர் - 1
வயது விவரம் - 42 Years
ஊதியம் - 18,000/-
முகவரி: மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலுவலர், மாவட்ட குழந்தைகள் பாதுகாப்பு அலகு, அறை எண்.F0.06, தரை தளம், F. Block, புதிய மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், செங்கல்பட்டு 603111. தொலைபேசி : 6382613173
பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் கல்வி சான்றிதழ் நகல்களுடன் 24.06.2026 அன்று மாலை 5.45-க்குள் மேற்குறிப்பிட்ட அலுவலக முகவரிக்கு வந்து சேர வேண்டும். விண்ணப்பங்களை http:/chengalpattu.nicin என்ற இணையதளத்தில் பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம்.