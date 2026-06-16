/தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : பெண்களுக்கு முன்னுரிமை! சம்பளம் ரூ.25 ஆயிரம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government Jobs : தமிழ்நாடு அரசு, பெண்களுக்கு பிரத்யேகமாக அரசு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. மகளிர் சுய உதவிக்குழுவைச் சேர்ந்த பெண்கள் விண்ணபிக்கலாம். தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கத்தின் சார்பில் உள்ளாட்சிஅமைப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் சமூக அடிப்படையிலான அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாட்டினை முழுமையாக்கும் திட்டப் பணியின் இரண்டாம் கட்ட செயல்பாடுகள் மேலும் 15 மாவட்டங்களில் விரிவுபடுத்தப்படவுள்ளது. இதற்கென திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், திருவாரூர் உள்ளிட்ட மாவட்டத்திற்கு தற்காலிகமாக பணிபுரிய மாநில மாவட்ட மற்றும் வட்டார வள பயிற்றுநர்கள் தேர்வுசெய்யப்படவுள்ளனர்.
மாநில வளப்பயிற்றுநர் மூன்று மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் என பின்னர் தேர்வு செய்யப்படுவர். மதிப்பூதியம், கண்காணிப்பு, மேற்பார்வை, ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பயணப்படி ஆகியவவை சேர்த்து ரூ.25,000- அதிகபட்சமாக வழங்கப்படும். பெண்கள் மற்றும் சுய உதவி குழு உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை தரப்படும். கல்வித்தகுதி -சமூக கல்வி, சமூக அறிவியல், ஊரக வளர்ச்சி, பெண்கள் கல்வி அல்லது சமூக பணியிடங்களில் ஏதேனும் ஒரு முதுகலைப்பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு 01.06.2026 அன்று 30-45 க்குள் இருக்க வேண்டும். அனுபவம் 10 ஆண்டுகள், சுய உதவிக்குழு கூட்டமைப்பில் பணியாற்றிய அனுபவம் பயிற்றுநர் நிறுவனத்தில் பணியாற்றியது அல்லது அரசின் திட்டத்தில் ஊரக பணிகளில் பணியாற்றி இருத்தல் வேண்டும்.
சமூக பணி மாவட்ட வளப்பயிற்றுநர் மாவட்டத்திற்கு ஒருவர் தேர்வு செய்யப்படுவர். மதிப்பூதியம், கண்காணிப்பு, மேற்பார்வை, ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பயணப்படி ஆகியவவை சேர்த்து ரூ.18,000- அதிகபட்சமாக வழங்கப்படும்.பாலினம் : பெண்கள் (சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை). வயது :30-45 (1.6.2026 அன்றுள்ளபடி). தகுதி : ஏதேனும் முழு நேரக்கல்வி முறையில் முதுகலை படிப்பில் ஒரு பட்டப்படிப்பு. அனுபவம் 4 வருடங்கள்.
வட்டார வளப்பயிற்றுநர் வட்டாரத்திற்கு ஒருவர் தேர்வு செய்யப்படுவர். மதிப்பூதியம், கண்காணிப்பு, மேற்பார்வை, ஆவணப்படுத்துதல் மற்றும் பயணப்படி ஆகியவவை சேர்த்து ரூ.10,500- அதிகபட்சமாக வழங்கப்படும். பாலினம் : பெண்கள் (சுய உதவிக்குழு உறுப்பினர்களுக்கு முன்னுரிமை). வயது: 25-45 (1.6.2026 அன்றுள்ளபடி). கல்விதகுதி : ஏதேனும் முழு நேரக்கல்வி முறையில் ஒரு பட்டப்படிப்பு. அனுபவம்: 3 வருடங்கள்.
மேலும் மாநில, மாவட்ட மற்றும் வட்டார வள பயிற்றுநர்களுக்கான கூடுதல் தகுதிகள் பின்வருமாறு: மொழி : தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எழுத, பேச
தெரிந்திருத்தல். திறன் : தகவல் பரிமாற்றத்தில் தகுந்த திறன், ஒருங்கிணைப்பு, மனித உறவுகளை பேணுவதில் ஆற்றல், கைபேசி, செயலிகளை கையாள்வது, கணினியில் word, excel, இணைய பயன்படுத்துதலில் போதிய அறிவு பெற்றிருத்தல் அவசியம்.
இப்பதவிக்கான தகுதி மற்றும் விருப்பமுள்ளவர்கள் கீழ்கண்ட முகவரிக்குதபால் மூலமாகவோ, நேரடியாகவோ விண்ணப்பங்களை 29.06.2026க்குள் விண்ணப்பம், தகுதி குறித்த சுய சான்றிட்ட நகல்களுடன் விண்ணப்பிக்குமாறு தெரிவிக்கப்படுகிறது. இப்பணியிடங்களுக்கு எழுத்துத்தேர்வு, நேர்காணல் முறையில் தேர்வு செய்யப்படுவர்.
இப்பணியிடங்கள் இத்திட்டத்திற்க்கான 24 மாத காலவரையறை கொண்ட தற்காலிக பணியிடங்களாகும். இதற்கான விண்ணப்ப படிவம் திட்டஇயக்குநர், மாவட்ட இயக்க மேலாண்மை அலகு, தமிழ்நாடு மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்கம், மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி முகமை ஒருங்கிணைந்த கட்டிடம், மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலக வளாகம், திருவாரூர் மாவட்டம் – 610 004 என்ற முகவரியில் அலுவலக வேலை நாட்களில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு https://tncdw.org என்ற இணையதளத்தில் தெரிந்து கொள்ளலாம் என திருவாரூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் மோகனச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இந்த வேலைவாய்ப்பு தொடர்பாக உங்கள் தாலுகா அல்லது மாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி அலுவலகத்துக்கு சென்று நேரடியாக விசாரித்து தெரிந்து கொள்ளவும். அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர்களின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்புகளை படித்து தெரிந்து கொள்ளவும்.