Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : பெண்களுக்கு முன்னுரிமை! சம்பளம் ரூ.25 ஆயிரம் - முழு விவரம்

தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : பெண்களுக்கு முன்னுரிமை! சம்பளம் ரூ.25 ஆயிரம் - முழு விவரம்

Tamil Nadu Government Jobs :தமிழ்நாடு முழுவதும் மாநில ஊரக வாழ்வாதார இயக்க பணிகளுக்காக பெண்கள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர். இந்த பணிகளுக்கு பெண்கள் எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 16, 2026, 08:40 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:40 AM IST
தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : பெண்களுக்கு முன்னுரிமை! சம்பளம் ரூ.25 ஆயிரம் - முழு விவரம்
Image Credit: Tamil Nadu Govt Jobs for Women

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்பு : பெண்களுக்கு முன்னுரிமை! சம்பளம் ரூ.25 ஆயிரம்
Tamil Nadu government jobs2 min ago
2
Tamil Nadu government55 min ago
3
Tamil Nadu government1 hr ago
4
FIFA8:00 PM IST
5
Tamilnadu ITIJun 15