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இந்த ஆவணங்களை சமர்பித்தால் ரூ.25 லட்சம் லோன் - தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கான குட் நியூஸ்

Tamil Nadu Government Business Loan : தமிழ்நாட்டு பெண்கள் ரூ.25 லட்சம் வரை லோன் பெற என்னென்ன ஆவணங்களை சமர்பிக்க வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசு தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 10, 2026, 02:42 PM IST
இந்த ஆவணங்களை சமர்பித்தால் ரூ.25 லட்சம் லோன் - தமிழ்நாட்டு பெண்களுக்கான குட் நியூஸ்
Image Credit: Tamil Nadu Government Business LoanSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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