வீட்டில் இறந்தவர்களுக்கு மருத்துவர் ஆய்வு கட்டாயம் - தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி முடிவு

Tamil Nadu Government : வீடுகளில் நிகழும் உயிரிழப்புகளுக்கும் இனி மருத்துவச் சான்றிதழ் கட்டாயம் என தமிழ்நாடு அரசு அதிரடி முடிவெடுத்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Mar 20, 2026, 05:00 PM IST
Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் வீடுகளில் உயிரிழப்பு நிகழ்ந்தாலும், அந்த இறப்பிற்கான துல்லியமான காரணத்தை மருத்துவர் மூலம் உறுதி செய்து சான்றிதழ் வழங்குவதை நடைமுறைப்படுத்தத் தமிழக பொது சுகாதாரத் துறை முடிவு செய்துள்ளது. பொதுவாக மருத்துவமனைகளில் நடக்கும் இறப்புகளுக்குக் காரணங்கள் முறையாகப் பதிவு செய்யப்படுகின்றன. ஆனால், வீடுகளில் நடக்கும் இறப்புகளுக்குப் போதிய மருத்துவக் காரணங்கள் பதிவு செய்யப்படுவதில்லை என்ற குறையைப் போக்க இந்தத் திட்டம் கொண்டுவரப்படுகிறது.

உயிரிழப்புகள் புள்ளிவிவரம்

தமிழகத்தில் ஆண்டுதோறும் சராசரியாக 6.96 லட்சம் உயிரிழப்புகள் நிகழ்கின்றன. இதில் வியக்கத்தக்க புள்ளிவிவரம் என்னவென்றால், வெறும் 23 சதவீத உயிரிழப்புகள் மட்டுமே மருத்துவமனைகளில் சிகிச்சை பெறும் போது நிகழ்கின்றன. சுமார் 73 சதவீத உயிரிழப்புகள் வீடுகளிலேயே நிகழ்கின்றன. மீதமுள்ள 4 சதவீதம் எதிர்பாராத விபத்துகளால் ஏற்படுகின்றன. வீடுகளில் நிகழும் இவ்வளவு பெரிய அளவிலான இறப்புகளுக்குப் பின்னால் உள்ள நோய்கள் மற்றும் காரணங்களைக் கண்டறிந்து, அதன் மூலம் அப்பகுதிகளில் முன்னெச்சரிக்கை தடுப்புப் பணிகளை மேற்கொள்வதே இந்த ஆய்வின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

முதற்கட்ட ஆய்வு முடிவுகள்

உலக சுகாதார நிறுவனம் மற்றும் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR) ஆகியவற்றுடன் இணைந்து கரூர் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டங்களில் முதற்கட்டமாக இந்த ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. 'வயது மூப்பு' காரணமாக இறந்ததாகக் குறிப்பிடப்பட்டவர்களின் வீடுகளுக்கே நேரடியாகச் சென்று அதிகாரிகள் தகவல்களைச் சேகரித்தனர். இதில் 98 சதவீத இறப்புகளுக்கான உண்மையான காரணங்கள் கண்டறியப்பட்டன. அதில் அதிர்ச்சியூட்டும் தகவலாக, 20 சதவீதம் பேர் இதய நோயாலும், 7 சதவீதம் பேர் நீரிழிவு நோயாலும் உயிரிழந்திருப்பது தெரியவந்துள்ளது.

விரிவுபடுத்தப்படும் திட்டம்

கரூர், கிருஷ்ணகிரியைத் தொடர்ந்து தற்போது பெரம்பலூர், திருநெல்வேலி உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் இந்த ஆய்வு விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளது. இதன் அடுத்த கட்டமாக, மாநிலம் முழுவதும் வீடுகளில் உயிரிழப்பு நிகழ்ந்தாலும் இறப்பிற்கான காரணத்தை மருத்துவர் மூலம் உறுதி செய்து சான்றிதழ் பெறுவது கட்டாயமாக்கப்பட உள்ளது.

தடுப்பு நடவடிக்கைகள்

இந்தத் தரவுகள் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில் எந்த வகையான நோயால் அதிக உயிரிழப்புகள் நிகழ்கின்றன என்பது கண்டறியப்படும். அதன் அடிப்படையில், அந்தப் பகுதிகளில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள், விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளைச் சுகாதாரத் துறை தீவிரப்படுத்தும். இதன் மூலம் வரும் காலங்களில் தவிர்க்கக்கூடிய மரணங்களைக் குறைக்க முடியும் என அதிகாரிகள் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

பிறப்பு இறப்பு பதிவு சட்டம் சொல்வது என்ன?

இந்தியாவில் பிறப்பு மற்றும் இறப்பு பதிவுச் சட்டம், 1969-ன் படி அனைத்து இறப்புகளும் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். இருப்பினும், மருத்துவமனையில் நடக்கும் இறப்புகளுக்கு மட்டுமே 'மருத்துவக் காரணங்களுக்கான சான்றிதழ்' (MCCD) வழங்கப்பட்டு வந்தது. தற்போது தமிழக அரசு கொண்டு வரும் இந்தத் திட்டம், வீடுகளில் நடக்கும் இறப்புகளையும் இந்த முறையான மருத்துவ வளையத்திற்குள் கொண்டு வரும்.

வாய்மொழி மரண ஆய்வு முறை

வீடுகளில் இறந்தவர்களின் காரணத்தைக் கண்டறிய சுகாதாரத் துறை வெர்பல் ஆட்டோப்சி எனும் முறையைப் பயன்படுத்துகிறது. இதில் பயிற்சி பெற்ற சுகாதாரப் பணியாளர்கள் இறந்தவரின் குடும்பத்தாரிடம் சென்று, இறப்பதற்கு முன் அவருக்கு இருந்த அறிகுறிகள், உதாரணமாக நெஞ்சு வலி, மூச்சுத்திணறல், அதிக தாகம் போன்றவை குறித்துக் கேட்டுப் பதிவு செய்வார்கள். இந்தத் தகவல்கள் ஒரு மென்பொருள் அல்லது மருத்துவர் மூலம் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, இறுதி மரணக் காரணம் தீர்மானிக்கப்படும்.

ஏன் இந்தத் தரவுகள் முக்கியம்

ஒரு மாவட்டத்தில் இதய நோயால் அதிக உயிரிழப்புகள் நடப்பது தெரிந்தால், அந்த மாவட்ட அரசு மருத்துவமனைகளில் இதய சிகிச்சைக்கான நிதி மற்றும் கருவிகளை அரசு அதிகப்படுத்தும். நீரிழிவு, ரத்த அழுத்தம் போன்ற நோய்களால் அதிக மரணங்கள் நிகழ்வதை அறியும்போது, அப்பகுதிகளில் 'மக்களைத் தேடி மருத்துவம்' போன்ற திட்டங்களை இன்னும் தீவிரப்படுத்த முடியும். தமிழக மக்களின் சராசரி ஆயுட்காலத்தை இன்னும் துல்லியமாகக் கணக்கிட இது உதவும்.

