  மகப்பேறு விடுப்பு : தமிழ்நாடு பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய அப்டேட்

மகப்பேறு விடுப்பு : தமிழ்நாடு பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு புதிய அப்டேட்

Tamil Nadu Government : மூன்றாவது குழந்தைக்கு மகப்பேறு விடுப்பு எடுக்கும் பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு அரசு முக்கிய வழிகாட்டுதலைக் கொடுத்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 9, 2026, 08:16 AM IST
Tamil Nadu Government : தமிழக அரசுப் பணியில் இருக்கும் பெண் ஊழியர்களுக்கு ஒரு மிக முக்கியமான அறிவிப்பை மாநில அரசு வெளியிட்டுள்ளது. இனி இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் இருந்தாலும், மூன்றாவது பிரசவத்திற்கும் முழு ஊதியத்துடன் கூடிய மகப்பேறு விடுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் என தமிழக அரசு தற்போது அதிகாரப்பூர்வமாக உத்தரவிட்டுள்ளது. இது தொடர்பான விரிவான வழிகாட்டுதல்களை தலைமைச் செயலாளர் அனைத்துத் துறைகளுக்கும் அனுப்பியுள்ளார்.

மகப்பேறு விடுப்பு வழக்கு 

தமிழக அரசுப் பணியாளர் விதிகளின்படி, மகப்பேறு விடுப்பு என்பது இதுவரை இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மட்டுமே வழங்கப்பட்டு வந்தது. இந்நிலையில், சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் உதவி பிரிவு அலுவலராகப் பணிபுரியும் திருமதி P. மங்கையர்க்கரசி என்பவர், தனது மூன்றாவது குழந்தைப் பேற்றிற்காக மகப்பேறு விடுப்பு கோரி விண்ணப்பித்திருந்தார். ஆனால், இரண்டு குழந்தைகளுக்கு மேல் இருப்பதால் அவருக்கு விடுப்பு மறுக்கப்பட்டது. இதை எதிர்த்து அவர் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இந்த வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், மனுதாரருக்கு மகப்பேறு விடுப்பு வழங்க உத்தரவிட்டதோடு, இது தொடர்பாக அரசு உரிய திருத்தங்களை மேற்கொள்ளவும் அறிவுறுத்தியது.

அரசாணை வெளியீடு

உயர்நீதிமன்றத்தின் இந்த உத்தரவைத் தொடர்ந்து, தமிழக அரசின் மனிதவள மேலாண்மைத் துறை (Human Resources Management Department) கடந்த 13.03.2026 அன்று புதிய கடிதத்தை (Letter No.12948190/FR.III-1/2026-3) வெளியிட்டுள்ளது. அதில், உச்சநீதிமன்றம் கடந்த 23.05.2025 அன்று வழங்கிய தீர்ப்பு (SLP (Civil) No.20178 of 2022) மற்றும் மகப்பேறு நலச் சட்டம் 1961-ன் கீழ் உள்ள அம்சங்களைச் சுட்டிக்காட்டி, தமிழ்நாடு அடிப்படை விதி 101(a)-ல் தேவையான திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

புதிய உத்தரவின் முக்கிய அம்சங்கள்:

இந்த அரசாணையின்படி பெண் ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் சலுகைகள் என்னவென்றால், ஏற்கனவே இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட குழந்தைகளைக் கொண்ட பெண் அரசு ஊழியர்கள், தங்களின் அடுத்த குழந்தைப் பேற்றிற்காக 12 வாரங்கள், அதாவது 84 நாட்கள் மகப்பேறு விடுப்பு எடுத்துக்கொள்ளலாம். இந்த 12 வார விடுப்புக் காலத்திலும் ஊழியர்களுக்கு முழு ஊதியம் (Full Pay) வழங்கப்படும். இதில் எவ்வித ஊதியப் பிடித்தமும் செய்யப்பட மாட்டாது.

தமிழக அரசின் அனைத்துத் துறைகளிலும் பணிபுரியும் திருமணமான பெண் அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்த உத்தரவு பொருந்தும். இந்த உத்தரவை அனைத்துத் துறைச் செயலாளர்கள், மாவட்ட ஆட்சியர்கள் மற்றும் துறைத் தலைவர்கள் உடனடியாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என தலைமைச் செயலாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.

நீதிமன்ற உத்தரவின் பின்னணி

இதற்கு முன்பு உமாதேவி என்பவர் தொடர்ந்த வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் வழங்கிய தீர்ப்பை இந்த அரசாணை முதன்மையாகக் கொள்கிறது. "குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை காரணமாக ஒரு தாய்க்கு வழங்கப்பட வேண்டிய அடிப்படை மகப்பேறு உரிமைகளை மறுக்க முடியாது" என்பதே இந்தத் தீர்ப்பின் சாராம்சமாகும். இதன் அடிப்படையில், தமிழ்நாடு அரசு தனது அடிப்படை விதிகளில் (Fundamental Rules) மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது.

அனைத்து துறைகளுக்கும் அறிவுறுத்தல்கள்

இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு அரசின் தலைமை செயலாளர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கையில், அனைத்து மாவட்ட ஆட்சியர்களும், தங்களுக்குக் கீழ் உள்ள சார்நிலை அலுவலகங்களுக்கு இந்தத் தகவலை உடனடியாகத் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார். மேலும், இனிவரும் காலங்களில் மூன்றாவது குழந்தைக்காக விண்ணப்பிக்கப்படும் மகப்பேறு விடுப்பு மனுக்களை, இந்த புதிய விதிகளின்படி பரிசீலித்து எவ்வித தடையுமின்றி அனுமதிக்க வேண்டும் என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

பெண் ஊழியர்கள் வரவேற்பு

தமிழக அரசின் இந்த அதிரடி நடவடிக்கை பெண் அரசு ஊழியர்களிடையே பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றுள்ளது. இந்த உத்தரவின் நகல் தற்போது தமிழக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் (www.tn.gov.in) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

