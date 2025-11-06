ட்ரோன் கேமராவில் சினிமா தரத்தில் வீடியோ எடுக்க பயிற்சி கொடுக்கும் தமிழ்நாடு அரசு

Tamil Nadu government : தமிழ் நாடு அரசின் தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம் சென்னையில் தொழில் முனைவோருக்கான 'மீடியா ட்ரோன் பயிற்சி' வரும் 18.11.2025 முதல் 20.11.2025 வரை மூன்று நாட்கள் காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை பயிற்சி நடைபெற உள்ளது.
பயிற்சி நோக்கம் / சிறப்பம்சங்கள்:
• ட்ரோன் தொழில்நுட்பம் – அறிமுகம்
• ட்ரோன் சினிமாடோகிராஃபி நுட்பங்கள்
• வானிலிருந்து(Aerial Photography) புகைப்படம் – அறிமுகம் · FPV சினிமாடோகிராஃபி
• DGCA விதிமுறைகள் மற்றும் விமான பாதுகாப்பு
மீடியா ட்ரோன் பைலட்டுகளுக்கான தொழில் வாய்ப்புகள்:
• திரைப்பட மற்றும் தொலைக்காட்சி தயாரிப்பு.
• செய்தி மற்றும் ஊடக நிறுவனங்கள்.
• ஆவணப்பட தயாரித்தல்.
• விளம்பரம் மற்றும் மார்க்கெட்டிங்.
• கார்ப்பரேட் திரைப்படங்கள்.
• யூடியூப் மற்றும் சமூக ஊடக உள்ளடக்க உருவாக்கம்.
• காவல் மற்றும் ராணுவ கண்காணிப்பு.
• நிகழ்ச்சி செய்தி களிப்பு.
• சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறை.
• ரியல் எஸ்டேட் புகைப்படம் / வீடியோ தயாரித்தல்.
• தொழிற்துறை புகைப்படம்.
• காடு மற்றும் விலங்கியல் புகைப்படம்.
• தீ மற்றும் மீட்பு பணிகள்
அரசுத் திட்டங்கள்
மத்திய / மாநில அரசுகள் வழங்கும் நிதியுதவி திட்டங்கள் மற்றும் மானியங்கள் குறித்த விவரங்களும் பயிற்சியின் ஒரு பகுதியாக விளக்கப்படும்.
இப்பயிற்சியில் ஆர்வமுள்ள தொழில் முனைவோர்கள் (ஆண்/பெண் /திருநங்கைகள்/ திருநம்பிகள்) 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவர்கள் பயிற்சியில் கலந்து கொள்ளலாம். குறைந்த பட்ச கல்வித்தகுதி 10-ம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். இப் பயிற்சியில் பங்கு பெறும் பயனாளிக்கென குறைந்த வாடகையில் தங்கும் விடுதி உள்ளது தேவைப்படுவோர் இதற்கு விண்ணப்பித்து பெற்று கொள்ளலாம்.
மேலும், இப்பயிற்சியின் கூடுதல் விவரங்களைப் பெறவும் மற்றும் முன்பதிவு செய்திடவும் Www.editn.tn என்ற இணையத்தளத்தில் பதிவு செய்து கொள்ளவும். கைபேசி 9360221280 / 9840114680 என்ற எண்களில் தொடர்பு கொள்ளவும். (திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை ) காலை 10.00 மணி முதல் மாலை 5.00 மணி வரை.
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி: தமிழ்நாடு தொழில் முனைவோர் மேம்பாடு மற்றும் புத்தாக்க நிறுவனம், இ.டி.ஐ.ஐ அலுவலக சாலை, சிட்கோ தொழிற்பேட்டை, ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, சென்னை 600 032. பயிற்சி முடிவில் அரசு சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.
திருச்சி
திருவெறும்பூர் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் புதிதாக துவங்கப்பட்டுள்ள மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சோலார் டெக்னீசியன் தொழிற் பிரிவு (solar technician) நேரடி சேர்க்கை நடைபெறவுள்ளது. திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்டத்தில் உள்ள அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம், திருவெறும்பூரில் 2025 ஆம் ஆண்டின் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சோலார் டெக்னீசியன் தொழிற்பிரிவு (solar technician) நேரடி சேர்க்கை (spot Admission) 31.10.2025 வரை நடைபெற்றது. தற்போது நேரடி சேர்க்கையானது 14.11.2025 வரை நீட்டிப்பு செய்து ஆணை வழங்கப்பட்டுள்ளது. ஆகவே நேரடி சேர்க்கைக்கு வரும்பொழுது 10-ம் வகுப்பு அசல் மதிப்பெண் சான்றிதழ், மாற்றுச் சான்றிதழ், சாதி சான்றிதழ், பாஸ்போர்ட் அளவு புகைப்படம், கைபேசி எண், E-mail Id மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான சான்று மற்றும் ஆதார் கார்டு ஆகியவற்றை எடுத்து வர வேண்டும். விண்ணப்பக் கட்டணம் ரூ.50/- மேலும் சேர்க்கைக் கட்டணம் ரூ.185/- செலுத்த வேண்டும்.
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் சேர்ந்து பயிற்சி பெறும் மாணவர்களுக்கு விலையில்லா சைக்கிள், விலையில்லா சீருடை, விலையில்லா பாடப்புத்தகங்கள், விலையில்லா வரைபடக் கருவிகள், விலையில்லா காலணி, விலையில்லா பேருந்து பயண அட்டை வழங்கப்படும். அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிற்சி பெறும் ஒவ்வொரு பயிற்சியாளர்களுக்கும் மாதாந்திர உதவித்தொகை ரூ.750/- வழங்கப்படும். மேலும் சேர்க்கை செய்யப்பட்ட பயிற்சியாளர்களில் 10ம் வகுப்பு, 12 ஆம் வகுப்பு வரை அரசு பள்ளிகள் மற்றும் அரசு உதவி பெறும் பள்ளிகளில் தமிழ்வழியில் பயின்ற மாணவர்களுக்கு தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்திலும், மாணவியர்களுக்கு புதுமை பெண் திட்டத்திலும் மாதாந்தோறும் ரூ.1000/- உதவித்தொகை பயிற்சி முடியும் வரை வழங்கப்படும். மேலும், பயிற்சி முடித்த பின் வளாக நேர்காணல் மூலம் வேலை வாய்ப்பும் பெற்றுத் தரப்படும். முன்னணி நிறுவனங்களில் On the Job பயிற்சி வழங்கப்படும்.
பயிற்சியில் சேர்வதற்கான தகுதிகள்:
1. Eligible Disability Type - LD, LC, DW, AA, DEAF, LV, HH
2. 10ம் வகுப்பு தேர்ச்சி
3. வயது வரம்பு 14 வயது முதல் 40 வயது வரை
4. நேரடி சேர்க்கைக்கு கடைசி தேதி: 14.11.2025
மேலும் தகவலுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி - 9042411348. மேற்கண்ட தகவலை திருச்சிராப்பள்ளி மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
