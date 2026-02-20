மாணவர்களுக்கு மாதம் ரூ.2000 ஊக்கத்தொகை - தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட குட் நியூஸ்

Tamil Nadu government : சென்னை கிண்டியில் உள்ள IPT CIPET நிறுவனத்தில் பிளாஸ்டிக் துறை சார்ந்த வேலைவாய்ப்புடன் கூடிய இலவச பயிற்சி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதில் தகுதி பெறும் மாணவர்களுக்கு தங்குமிடம், உணவு மற்றும் மாதந்தோறும் ரூ.2000/- ஊக்கத்தொகை வழங்கப்பட உள்ளது. திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் பிரதாப், ஐஏஎஸ் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில், NTPC தமிழ்நாடு எனர்ஜி நிறுவனத்தின் (NTECL) 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான சமூகப் பொறுப்புத் திட்டத்தின் (CSR) கீழ் இந்த இலவச பயிற்சிகள் வழங்கப்படுவதாகத் தெரிவித்துள்ளார். சென்னை கிண்டியில் அமைந்துள்ள IPT CIPET நிறுவனத்தில் "Assistant Machine Operator - Plastics Processing" மற்றும் "Assistant Machine Operator - Injection Moulding" ஆகிய இரண்டு பிரிவுகளில் பயிற்சிகள் வழங்கப்பட உள்ளன. இந்த இரண்டு பயிற்சிகளுமே தலா 3 மாதங்கள் (480 மணிநேரம்) கால அளவைக் கொண்டவை.
கல்வித் தகுதி மற்றும் வயது வரம்பு
இந்தப் பயிற்சிகளில் சேர விரும்புவோர் பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும். விண்ணப்பதாரர்கள் 18 முதல் 30 வயதிற்கு உட்பட்டவராக இருக்க வேண்டும். இதில் SC/ST பிரிவினருக்கு 5 ஆண்டுகளும், OBC பிரிவினருக்கு 3 ஆண்டுகளும் வயது வரம்பில் தளர்வு அளிக்கப்படும். சென்னை, திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம் மற்றும் செங்கல்பட்டு ஆகிய மாவட்டங்களைச் சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே இதற்கு விண்ணப்பிக்கத் தகுதியுடையவர்கள். குறிப்பாக, வல்லூர் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் வசிப்பவர்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கப்படும்.
மாணவர்களுக்கான இலவசச் சலுகைகள்
தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மாணவர்களுக்குப் பயிற்சி முழுவதுமே முற்றிலும் இலவசமாக வழங்கப்படும். பயிற்சிக்குத் தேவையான சீருடை, புத்தகங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள் அனைத்தும் இலவசமாகத் தரப்படும். அதுமட்டுமின்றி, தங்கிப் படிக்கும் வசதியுடன் கூடிய இந்தப் பயிற்சியில் உணவு மற்றும் தங்குமிடத்திற்கு எவ்விதக் கட்டணமும் வசூலிக்கப்படமாட்டாது. கூடுதல் சிறப்பம்சமாக, பயிற்சியில் பங்கேற்கும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையாக மாதம் ரூ.2,000 வழங்கப்படும்.
வேலைவாய்ப்பு மற்றும் விண்ணப்பிக்கும் முறை
பயிற்சியைச் சிறப்பாக முடிக்கும் மாணவர்களுக்கு அரசுச் சான்றிதழ் வழங்கப்படுவதோடு, பிளாஸ்டிக் துறை சார்ந்த முன்னணி தனியார் நிறுவனங்களில் வேலைவாய்ப்பும் பெற்றுத் தரப்படும். இதற்கு முன் இது போன்ற எந்த ஒரு இலவசத் திறன் பயிற்சியிலும் பங்கேற்காதவர்கள் மட்டுமே இதற்குத் தகுதியானவர்கள்.
விண்ணப்பிக்கும் மாணவர்களில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அவர்களுக்குத் தொலைபேசி அல்லது வாட்ஸ்அப் வழியாகத் தகவல் தெரிவிக்கப்படும். மேலதிக விவரங்களுக்கு 9940188582, 7598145203, 9841126297 ஆகிய கைபேசி எண்களைத் தொடர்பு கொள்ளலாம் என்று மாவட்ட ஆட்சியர் தெரிவித்துள்ளார்.
தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் வீட்டுவசதி மற்றும் மேம்பாட்டுக் கழக (தாட்கோ) மூலமாக ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களின் வாழ்க்கை தரத்தை மேம்படுத்த பல்வேறு திறன் அடிப்படையிலான பயிற்சிகளை வழங்கி வருகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக தற்போது தாட்கோ மற்றும் டாக்டர் ரெட்டி நிறுவனம் இணைந்து ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களுக்கு சூரிய மின் பலகை பொருத்தும் தொழில்நுட்ப வல்லுநர் பயிற்சி (Solar Panel Installation Technician training) பயிற்சி வழங்கப்படவுள்ளது. இதில் தஞ்சாவூர் மாவட்டத்தினர் விருப்பம் உள்ளவர்கள் கலந்து கொள்ளுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
இப்பயிற்சியில் சேர ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியின இளைஞர்களகாவும் 18 முதல் 32 வயது வரை நிரம்பி இருக்க வேண்டும். குடும்ப ஆண்டு வருமானம் ரூ.3.00 க்குள் இருக்க வேண்டும். பத்து, பன்னிரெண்டாம் வகுப்பு, தொழிற்பயிற்சி, பட்டயப்படிப்பு, பொறியியல் படிப்பு மற்றும் ஏதேனும் ஒரு பட்டப்படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.
இப்பயிற்சி காலம் 45 நாட்கள் ஆகும். இப்பயிற்சியினை முழுமையாக முடிக்கும் இளைஞர்களுக்கு தேசிய திறன் மேம்பாட்டுக் கழக அங்கீகார சான்றிதழ் மற்றும் வேலை வாய்ப்புடன் ஆரம்பகால மாத ஊதியமாக ரூ.18,000/- முதல் ரூ.30,000/- வரை கிடைக்க வழிவகை செய்யப்படும். வேலைவாய்ப்பினை விரும்பாத இளைஞர்கள் சுயமாக தொழில் தொடங்குவதற்கு தாட்கோ மூலம் மானியத்துடன் கூடிய கடனுதவி வழங்கப்படும். இப்பயிற்சி பெற தாட்கோ இணையதளமான www.tahdco.com என்ற முகவரில் விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் சென்னை உள்ள விடுதியில் தங்கி படிக்கும் வசதி உணவுக்கான செலவினம் டாக்டர் ரெட்டி நிறுவனம் மூலமாக ஏற்கப்பட உள்ளது என தஞ்சாவூர் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார்.
