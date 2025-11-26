English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • சென்னை பட்டடதாரி இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஐஏஎஸ் இலவச பயிற்சி

சென்னை பட்டடதாரி இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஐஏஎஸ் இலவச பயிற்சி

Chennai : சென்னை பட்டடதாரி இளைஞர்களுக்கு ஐஏஎஸ் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்தப்படுவது தொடர்பான குட் நியூஸ் வெளியாகியுள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Nov 26, 2025, 06:50 AM IST
  • சென்னை ஐஏஎஸ் இலவச பயிற்சி வகுப்புகள்
  • மீனவ சமுதாய மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு
  • எப்படி கலந்து கொள்வது? இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Trending Photos

இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
camera icon10
Most Brand Value Celebrities
இந்தியாவின் டாப் 10 மதிப்பு மிக்க பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் தோனி, கோலி.. யாரு டாப்?
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
camera icon7
School Holiday
மாணவர்களுக்கு குட் நியூஸ்! 3 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை.. முக்கிய அறிவிப்பு!
இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
camera icon12
Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் : செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 25 - இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்
முகத்திற்கு தேன் தடவினால் என்ன ஆகும்? அறிய தகவலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
camera icon6
Honey
முகத்திற்கு தேன் தடவினால் என்ன ஆகும்? அறிய தகவலை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்!
சென்னை பட்டடதாரி இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ்! ஐஏஎஸ் இலவச பயிற்சி

Chennai : சென்னை பட்டடதாரி இளைஞர்களுக்கு குட் நியூஸ். ஐஏஎஸ் கனவுடன் இருப்பவர்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். குறிப்பாக மீனவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்த மாணவ, மாணவிகள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இது தொடர்பாக சென்னை மாவட்ட ஆட்சியர் இரண்டு அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், சென்னை மாவட்டத்தில் உள்ள மீனவ சமுதாயத்தை சார்ந்த பட்டதாரி இளைஞர்கள் இந்திய குடிமைப்பணிகளில் சேருவதற்கான போட்டித்தேர்வில் பங்கேற்க ஆயத்த பயிற்சி அளிக்கப்படுகிறது என கூறியுள்ளார்.

Add Zee News as a Preferred Source

சென்னை - இலவச ஐஏஎஸ் பயிற்சி

மீன்வளம், நிதி, பணியாளர் மற்றும் நிருவாக சீர்திருத்தம் அமைச்சர் 12.11.2017 அன்று சட்டப்பேரவையில் அறிவித்ததன்படி, மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை மற்றும் சென்னை அகில இந்திய குடிமைப்பணி தேர்வு பயிற்சி மையம் இணைந்து ஆண்டுதோறும் 20 கடல் மற்றும் உள்நாட்டு மீனவ பட்டதாரி இளைஞர்களை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களுக்கு குடிமைப்பணிகளுக்கான போட்டித்தேர்வில் கலந்து கொள்ள ஏதுவாக பிரத்யேக பயிற்சி அளித்திடும் திட்டத்தினை செயல்படுத்திட தமிழ்நாடு அரசால் ஆணை வழங்கப்பட்டது.

மீனவர்களுக்கு குட் நியூஸ்

சென்னை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த கடல் மற்றும் உள்நாட்டு மீனவ கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் மீனவர் நலவாரிய உறுப்பினர்களின் வாரிசு பட்டதாரி இளைஞர்கள் இப்பயிற்சி திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம். 2025-26 ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டத்தின்கீழ் பயிற்சி பெற விரும்புவோர் விண்ணப்ப படிவம் (Application Form) மற்றும் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை (Guidelines) சென்னை, மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை, உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் அலுவலக வேலை நாட்களில் விலையின்றி பெற்று கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பதாரர் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி பூர்த்தி செய்து கீழ்க்கண்ட முகவரியில் உள்ள சென்னை மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு பதிவு அஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ 25.11.2025 மாலை 5.00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மேலும், இத்திட்டம் குறித்த கூடுதல் விபரங்களுக்கு மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், எண்.77, சூரியநாராயணா செட்டி தெரு, இராயபுரம், சென்னை-13 என்ற முகவரியில் நேரில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 9384824245 / 9384824407 SIGUID தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.

மாவட்ட ஆட்சியரின் மற்றொரு அறிவிப்பு

சென்னை மாவட்டத்தைச் சார்ந்த கொட்டிவாக்கம் முதல் நைனார் குப்பம் வரையிலான கடல் மற்றும் உள்நாட்டு மீனவ கூட்டுறவு சங்க உறுப்பினர்கள் மற்றும் மீனவர் நலவாரிய உறுப்பினர்களின் வாரிசு பட்டதாரி இளைஞர்கள் இப்பயிற்சி திட்டத்தில் சேர்ந்து பயன் பெறலாம். 2025 26 ஆம் ஆண்டில் இத்திட்டத்தின்கீழ் பயிற்சி பெற விரும்புவோர் விண்ணப்ப படிவம் (Application Form) மற்றும் அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை (Guidelines) மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறையின் www.fisheries.tn.gov.in என்ற இணையதளத்தில் கட்டணமின்றி பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது விண்ணப்ப படிவங்களை காஞ்சிபுரம் (இருப்பு) நீலாங்கரை, மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை, உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்தில் அலுவலக வேலை நாட்களில் விலையின்றி பெற்று கொள்ளலாம்.

விண்ணப்பதாரர் மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறையின் இணையதளத்தில் உள்ள அரசு வழிகாட்டு நெறிமுறைகளின்படி பூர்த்தி செய்து கீழ்க்கண்ட முகவரியில் உள்ள காஞ்சிபுரம் (இருப்பு) நீலாங்கரை, மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குநர் அலுவலகத்திற்கு பதிவு அஞ்சல் மூலமாகவோ அல்லது நேரடியாகவோ 25.11.2025 க்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும், இத்திட்டம் குறித்த கூடுதல் விபரங்களுக்கு மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை, உதவி இயக்குநர் அலுவலகம், எண்.2/601A. கிழக்கு கடற்கரை சாலை, சின்ன நீலாங்கரை. நேர் ஐஸ் பேக்டரி பஸ் நிறுத்தம், சென்னை - 600 115 என்ற முகவரியில் நேரில் தொடர்பு கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு 044-24494247 என்ற தொலைபேசி எண்ணை தொடர்பு கொள்ளவும்.

மேலும் படிக்க | டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

மேலும் படிக்க | குரூப் 1 தேர்வர்களுக்கு கட்டுப்பாடு! டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

I am Karthikeyan, a Senior Sub-Editor at Zee Tamil News Channel, bringing 10 years of experience in the media industry. I have extensive experience working in both news television and online website platforms.

...Read More

Tamil Nadu governmentFree IAS CoachingChennaifisherfolk communityCivil Services Coaching

Trending News