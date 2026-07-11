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இலவச லேப்டாப் + மாதம் ரூ.1000 வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Govt  : நீலகிரி மாவட்ட அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் உதவித்தொகையுடன், இலவச லேப்டாப் வழங்கப்படும் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 10:45 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:45 AM IST
இலவச லேப்டாப் + மாதம் ரூ.1000 வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு
Image Credit: Tamil Nadu Govt Offers Free Laptop and 1,000 Monthly Stipend for ITI StudentsSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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