/இலவச லேப்டாப் + மாதம் ரூ.1000 வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசு கொடுத்த முக்கிய அறிவிப்பு

Tamil Nadu Govt : நீலகிரி மாவட்ட அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (ST), உப்பட்டி பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம்(ST) உப்பட்டியில் 2026 ஆம் ஆண்டிற்கான பயிற்சியாளர்கள் சேர்க்கை நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையத்தில் ஏற்கனவே உள்ள ஐந்து NCVT தொழிற்பயிற்சி பாடப்பிரிவுகளுடன் தமிழ்நாடு அரசு 2023 ஆம் ஆண்டு முதல் தொழில்துறை வளர்ச்சிக்கேற்ப Industry 4.0 சார்ந்த நவீன மூன்று தொழிற்பயிற்சி பாடப்பிரிவுகளை TATA Technologies நிறுவனத்துடன் இணைந்து சுமார் 38 கோடி மதிப்பீட்டில் அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.
இதனுடன் சேர்த்து கீழ்க்கண்ட எட்டு தொழிற்பிரிவுகளுக்கு தகுதியுள்ள பழங்குடியின மற்றும் இதர பிரிவினை சேர்ந்த மாணவ/மாணவிகள் நேரடி சேர்க்கை (Spot Admission) மூலம் தெரிவு செய்யப்படவுள்ளார்கள். மேற்படி பயிற்சியாளர் சேர்க்கை ஆனது உப்பட்டியில் அமைந்துள்ள அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய வளாகத்தில் தற்போது நடைபெற்று வருவதால் உரிய ஆவணங்களுடன் பயிற்சியாளர்கள் வருகை தருமாறு தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது
1. AdvancedCNC Machining Technician - 2 ஆண்டுகள் - 10 ஆம் வகுப்புதேர்ச்சி
2. Mechanic Electric Vehicle - 2 ஆண்டுகள் - 10 ஆம் வகுப்புதேர்ச்சி
3. Industrial Robotics and Digital Manufacturing Technician - 1 ஆண்டுகள் - 10 ஆம் வகுப்புதேர்ச்சி
பொருத்துநர்(Fitter) - 2 ஆண்டுகள்- 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
கம்மியர்மோட்டார் வண்டி (MMV) - 2 ஆண்டுகள்- 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி
கம்பியாள் (Wireman) - 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு தோல்வி
குழாய் பொருத்துபவர் (Plumber) - 1 ஆண்டு - 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு தோல்வி
பற்றவைப்பவர்(Welder) - 1 ஆண்டு - 8ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி அல்லது 10 ஆம் வகுப்பு தோல்வி
Advanced CNC Machining Technician, Mechanic Electric Vehicle, Industrial Robotics and Digital Manufacturing Technician, பொருத்துநர் (Fitter) மற்றும் கம்மியர் மோட்டார் வண்டி (MMV) ஆகிய தொழிற்பிரிவுகளுக்கு 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சிக்கான மதிப்பெண் சான்றிதழ். பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ், சாதிச்சான்றிதழ், ஆதார் எண்,முன்னுரிமைச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் புகைப்படம். கம்பியான், குழாய் பொருத்துநர், பற்றவைப்பவர் ஆகிய தொழிற்பிரிவுகளுக்கு பள்ளியில் முறையாக பயின்று பள்ளியின் தலைமையாசிரியரிடமிருந்து பெறப்பட்ட 8 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றமைக்கான மதிப்பெண் சான்றிதழ், பள்ளி மாற்றுச் சான்றிதழ், சாதிச்சான்றிதழ். ஆதார் எண், முன்னுரிமைச் சான்றிதழ்கள் மற்றும் புகைப்படம் ஆகியவைற்றை கொண்டு பதிவேற்றம் செய்யலாம்.
* மதிப்பெண் அடிப்படையிலும் அரசு விதிகளின்படி கலந்தாய்வு சேர்க்கையின் மூலம் பயிற்சியாளர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.
* பயிற்சிக்கட்டணம்
ஓராண்டு தொழிற்பிரிவிற்கு -ரூ 235 -
ஈராண்டு தொழிற்பிரிவிற்கு ரூ 245/-
வயது வரம்பு அனைவருக்கும் 14 முதல் 40 வரை (மகளிருக்கு வயது வரம்பு இல்லை) அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் பயிற்சி பெறும் அனைத்து பயிற்சியாளர்களுக்கும் ரூ.750 வீதம் மாதந்தோரும் (வருகை நாட்களுக்கு ஏற்ப ) உதவித்தொகை வழங்கப்படும். பெண் பயிற்சியாளர்களுக்கு புதுமைபெண் திட்டத்தின் கீழ் மாதம் தோரும் ரூ.1000 மற்றும் ஆண் பயிற்சியாளர்களுக்கு தமிழ்ப்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் மாதம் தோரும் ரூ.1000 வழங்கப்படும். கட்டணமில்லா பேருந்து பயண வசதி/ பாடப்புத்தகங்கள் மற்றும் வரைபடக் கருவிகள், சீருடைகள், பாதுகாப்பு காலணிகள் மற்றும் மடிக்கணினி ஆகிய சலுகைகளை அரசு வழங்குகிறது.
* நவீன தொழில் வளர்ச்சியை அறிந்து கொள்ளும் பொருட்டு (Inplant Training) மற்றும் வளாக நேர்காணல் (Campus Interview) மூலம் 100% வேலை வாய்ப்பு போன்ற வசதிகள் இத்தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தின் மூலம் ஏற்பாடு செய்யப்படுகிறது.
மேலும் உணவுடன் கூடிய மாணவர் தங்கும் விடுதி மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்ட குடிநீர் வசதி உள்ளது.
* பயிற்சியின் முடிவில் தேசிய தொழிற்சான்றிதழ் (NTC) வழங்கப்படும்.
* தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயின்று வெளிசெல்லும் மாணவர்கள் 8 ஆம் வகுப்பு + NTC/NAC. Language (Tamil & English) முடித்திருந்தால் அவர்கள் 10 வகுப்புக்குச் சமமான கல்வித்தகுதியினை பெறுவர் என்றும், மேற்படி பயிற்சியாளர்கள் 10 ஆம் வகுப்பு + NTC/ NAC+ Language (Tamil & English) முடித்திருந்தால் அவர்கள் 12 ஆம் வகுப்புக்குச் சமமான கல்வித்தகுதியினை பெறுவர் என்றும் அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது.
மேலும் விவரங்களுக்கு: அரசினர் தொழிற்பயிற்சி நிலையம் உப்பட்டி முதல்வர் மற்றும் அலுவலர்களை அணுகுமாறு மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் தெரிவித்துள்ளார். தொலைபேசி எண்கள்: 9499055709, 9499055710, 9659152211