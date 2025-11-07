இந்த பள்ளியில் படித்தால் மாதம் ரூ.10,000 - தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய தகவல்

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Tamil Nadu Government : இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் செயல்படும் பயிற்சி பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்கு இனி மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 7, 2025, 03:12 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசின் அர்ச்சகர் பயிற்சி
  • 8ம் வகுப்பு கல்வி தகுதி இருந்தால் போதும்
  • மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் ஊக்கத்தொகை கிடைக்கும்

Tamil Nadu Government : தமிழ்நாடு அரசு, இந்துசமய அறநிலையத்துறையின் கீழ் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற திட்டத்தை வெகு சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. இத்திட்டத்தில் சேரும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு தங்கும் இடம், உணவு எல்லாமே இலவசமாக கொடுத்து ஓராண்டு பயிற்சியும் கொடுக்கிறது. இந்த பயிற்சி காலத்தில் ஊக்கத்தொகையாக முழுநேரம் படிப்பவர்களுக்கு அதிகபட்சமாக மாதம் ரூ.10 ஆயிரம் ரூபாயும், பகுதிநேரமாக பயிற்சி எடுப்பவர்களுக்கு மாதம் ரூ.5 ஆயிரம் ரூபாயும் கொடுக்கப்படுகிறது. திருக்கோயில்களில் சாதி பாகுபாடுகளை களையும் வகையில் அரசு இந்த முன்மாதிரியான திட்டத்தை செயல்படுத்தி வருகிறது.

கடந்த சட்டப்பேரவைக் கூட்டத்தொடரில் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அமைச்சர் சேகர்பாபு பேசும்போது, "அனைத்து பயிற்சிப் பள்ளிகளில் முழுநேர வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு ஊக்கத்தொகையாக இந்த ஆண்டு முதல் ரூ.10,000/- ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும். அனைத்து பயிற்சிப் பள்ளிகளில் பகுதி நேர வகுப்பு பயிலும் மாணவர்களுக்கு இந்த ஆண்டு முதல் ரூ.5,000/- ஆக உயர்த்தி வழங்கப்படும்" என அறிவிக்கப்பட்டது. அதனைத் தொடர்ந்து நவம்பர் 5ஆம் தேதி சென்னையில் உயர்த்தபட்ட ஊக்கத்தொகையை அர்ச்சகர் பயிற்சி பெறும் மாணவ, மாணவிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கொடுத்து, இத்திட்டத்தை தொடங்கி வைத்தார். எனவே, திருக்கோயில்களில் பணியாற்ற விரும்புபவர்கள் இத்திட்டத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம். இதில், அர்ச்சகர், ஓதுவார், தவில் மற்றும் நாதஸ்வரம் உட்பட திருக்கோயில் சார்ந்த பணிகளுக்கு பயிற்சிகள் வழங்கப்படுகின்றன.

அர்ச்சகர் பயிற்சி குறித்த கூடுதல் தகவல்கள்

* ஓராண்டு சான்றிதழ் படிப்பு - சைவ வைணவ பயிற்சி

* சைவ-வைணவ முறைப்படி தமிழிலும், ஆகமத்திலும் முழுமையாக கற்றுத் தரப்படும்.

* ஆண், பெண் பாலின பாகுபாடின்றி அனைவரும் இந்த பயிற்சித் திட்டத்தில் சேரலாம்.

* இந்து சமய கோட்பாடுகளை கடைபிடிப்பவர்களாக இருத்தல் வேண்டும்.

* எட்டாம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

* வயது வரம்பு 14 வயது முதல் 24க்குள் இருக்க வேண்டும்.

* பயிற்சி காலம் - ஓராண்டு காலம் மட்டும்

* ஒவ்வொரு மாணவர்களுக்கு மாதம் ஒன்றுக்கு ரூ.10,000/ விகிதம் ஊக்கத்தொகை வழங்கப்படும்.

* உணவு உடை தங்குமிடம் மற்றும் மருத்துவ வசதி திருக்கோயில் மூலம் கட்டணம் இல்லாமல் வழங்கப்படும்.

* சைவ & வைணவ பயிற்சி பெரும் மாணவர்கள் பயிற்சி நிலைய வளாகத்திலேயே தங்கி பயில வேண்டும்.

* மாணவர்களின் தேர்வும் எண்ணிக்கையும் தேர்வுக்குழுவின் முடிவிற்குட்பட்டது.

* சைவ வைணவ பயிற்சி நிலையத்தில் பயில விருப்பமுள்ளவர்கள் இங்கு சைவ வைணவ சமய கோட்பாட்டுகளை கடைப்பிடிப்பவர்களாகவும் இருத்தல் வேண்டும்.

விண்ணப்ப படிவங்களை திருக்கோயில் அலுவலகத்தில் நேரில் பெற்றுக் கொள்ளலாம். திருக்கோயில் உள்ள இணையதள பக்கத்திலும் அல்லது இந்துசமய அறநிலையத்துறை இணையபக்கம் : https://hrce.tn.gov.in -திலும் அறிந்து கொள்ளுங்கள். Free Call : 18004251757.

கோயில் பயிற்சி பள்ளிகள்

1. மதுரை மாவட்டம், மதுரை, அருள்மிகு மீனாட்சி சுந்தரேசுவர் திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (சைவம்),

2. திருவண்ணாமலை மாவட்டம், திருவண்ணாமலை, அருள்மிகு அருணாச்சலேசுவரர் திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (சைவம்),

3. தூத்துக்குடி மாவட்டம், திருச்செந்தூர், அருள்மிகு சுப்பிரமணிய சுவாமி திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (சைவம்),

4. திண்டுக்கல் மாவட்டம், பழனி, அருள்மிகு தண்டாயுதபாணி சுவாமி திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (சைவம்)

5. சென்னை மாவட்டம், திருவல்லிக்கேணி, அருள்மிகு பார்த்தசாரதி திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (வைணவம்),

6. திருச்சி மாவட்டம், ஸ்ரீரங்கம், அருள்மிகு அரங்காநாதசுவாமி திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (வைணவம்)

7. திருவள்ளுர் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர், அருள்மிகு ஆதிகேசவ பாஷ்யகார சுவாமி திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (வைணவம்)

8. நாமக்கல் மாவட்டம், அருள்மிகு லட்சுமி நரசிம்ம சுவாமி திருக்கோயில் அர்ச்சகர் பயிற்சிப் பள்ளி (வைணவம்)

கூடுதல் தகவல்களுக்கு -  இந்துசமய அறநிலையத்துறை Website : https://hrce.tn.gov.in / Free Call : 18004251757. உங்களுக்கு அருகாமையில் இருக்கும் இந்துசமய அறநிலையத்துறை அலுவலகத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.

About the Author
Tamil Nadu government SchemesHRCE DepartmentTemple Priest TrainingArchakar School AdmissionStudents Stipend

Trending News