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தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! 3% வட்டி, 2 கோடி வரை கடனுதவி - விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu Government : வேளாண்மை சார்ந்த தொழில்களை தொடங்க தமிழ்நாடு அரசின் 3% வட்டி, 2 கோடி வரை கடனுதவி பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என திருவள்ளூர் மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 10, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 07:04 AM IST
தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு! 3% வட்டி, 2 கோடி வரை கடனுதவி - விண்ணப்பிக்கவும்
Image Credit: Tamil Nadu Government LoanSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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