English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
அரசுப் பேருந்து பலகையில் தவெக பெயர் - தமிழக அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்து பலகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெயர் இடம்பெற்றது குறித்து போக்குவரத்து துறை விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 6, 2026, 01:05 PM IST
  • தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்து விவகாரம்
  • தவெக பெயர் ஒளிபரப்பானது எப்படி?
  • விசாரணைக்கு உத்தரவிட்ட போக்குவரத்து துறை

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்து கழகத்தின் பேருந்து ஒன்றில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயர் இடம்பெற்றது சர்ச்சையாகியுள்ளது. இது குறித்து போக்குவரத்துத் துறை விரிவான விளக்கத்தையும், உரிய நடவடிக்கைகளையும் மேற்கொண்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

பின்னணி

தமிழக அரசுக்குச் சொந்தமான, திருச்சி மண்டலத்துக்குட்பட்ட கும்பகோணம் கோட்டத்தைச் சேர்ந்த அரசுப் பேருந்து ஒன்று திண்டுக்கல், திருச்சி, தேனி உள்ளிட்ட வழித்தடங்களில் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. TN 45 M 4853 என்ற எண் கொண்ட இந்த அதிவிரைவுப் பேருந்தின் பின்புறம் உள்ள டிஜிட்டல் வழித்தடப் பலகையில், வழக்கமாக ஊர்களின் பெயர்கள் இடம்பெற வேண்டும். ஆனால், எதிர்பாராத விதமாக அந்தப் பலகையில் ஊர் பெயர்களுக்குப் பதிலாக, நடிகர் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் என்ற பெயர் ஆங்கிலத்தில் ஒளிர விடப்பட்டது. இதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்த பொதுமக்கள் மற்றும் பயணிகள், அதனை வீடியோ எடுத்து சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர். இந்த வீடியோ வைரலானதைத் தொடர்ந்து, அரசுப் பேருந்தில் அரசியல் கட்சியின் பெயர் வந்தது எப்படி என்ற கேள்வி எழுந்து சர்ச்சையானது.

போக்குவரத்துத் துறை விசாரணை

இந்த விவகாரம் தமிழக அரசின் கவனத்திற்கு வந்தவுடன், போக்குவரத்துத் துறை அதிகாரிகள் உடனடியாக விசாரணையில் இறங்கினர். இது தொடர்பாக போக்குவரத்துத் துறை வெளியிட்டுள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:

ஹேக்கிங் கண்டறியப்பட்டது: ஆரம்பகட்ட விசாரணையில், அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் பேருந்தின் டிஜிட்டல் பலகையை இயக்கும் மென்பொருளை சட்டவிரோதமான முறையில் அணுகி அல்லது ஹேக் செய்து, இத்தகைய தவறான வாசகங்களைப் பதிவிட்டது தெரியவந்துள்ளது.

உடனடித் தீர்வு: நேற்று இச்சம்பவம் அதிகாரிகளின் கவனத்திற்கு வந்தவுடன், அந்தப் பேருந்தின் டிஜிட்டல் பலகை உடனடியாக அணைக்கப்பட்டது. பின்னர் அதன் முதன்மைச் சுற்றுப் பலகை (Motherboard) முழுமையாக மாற்றப்பட்டு, சரியான வழித்தட விவரங்கள் மீண்டும் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டன.

மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்

சம்பந்தப்பட்ட பேருந்து திருச்சி மண்டலத்தைச் சேர்ந்தது என்பதால், அந்த மண்டல அதிகாரிகள் இது குறித்து தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இனிவரும் காலங்களில் இத்தகைய பாதுகாப்பு மீறல்கள் நடக்காமல் இருக்க பின்வரும் நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன. மென்பொருளைச் சிதைத்து இத்தகைய செயலில் ஈடுபட்ட அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் குறித்து காவல் துறையில் புகார் அளிக்கவும், அவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

நிறுவனத்திற்கு எச்சரிக்கை: 

மின்னணு வழித்தடப் பலகைகளை விநியோகம் செய்யும் மற்றும் பராமரிக்கும் சேவை நிறுவனத்திற்கு இது குறித்து கடும் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தவும், எதிர்காலத்தில் இத்தகைய தவறுகள் நிகழாமல் இருக்கவும் அவர்கள் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். அரசுப் பேருந்துகள் பொதுச் சொத்து என்பதால், அதன் தொழில்நுட்ப அமைப்புகளில் ஊடுருவி இத்தகைய செயல்களில் ஈடுபடுவது சட்டப்படி குற்றம் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர். தற்போது அந்தப் பேருந்து வழக்கம் போல சரியான வழித்தட விபரங்களுடன் இயங்கி வருகிறது.

பொதுமக்களுக்கான 5 முக்கிய தகவல்கள்

1. அரசுப் பேருந்தின் டிஜிட்டல் பலகையில் என்ன வாசகம் இடம்பெற்றது?

திருச்சி மண்டலத்தைச் சேர்ந்த அரசு அதிவிரைவுப் பேருந்தின் (TN 45 M 4853) டிஜிட்டல் வழித்தடப் பலகையில், ஊர்களின் பெயர்களுக்குப் பதிலாக நடிகர் விஜய்யின் அரசியல் கட்சியான 'தமிழக வெற்றிக் கழகம்' என்ற பெயர் ஆங்கிலத்தில் இடம்பெற்றது.

2. இந்தச் சம்பவம் குறித்து போக்குவரத்துத் துறை நடத்திய விசாரணையில் தெரியவந்தது என்ன?

மின்னணு வழித்தடப் பலகையை இயக்கும் மென்பொருளை, அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் ஹேக் செய்து, சட்டவிரோதமாகப் பெயர்களை மாற்றியது முதற்கட்ட விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.

3. சர்ச்சைக்குரிய வாசகம் நீக்கப்பட்ட பிறகு எடுக்கப்பட்ட உடனடி நடவடிக்கை என்ன?

சம்பவம் தெரிந்தவுடன் அந்தப் பேருந்தின் டிஜிட்டல் பலகையில் இருந்த மதர்போர்டு முழுமையாக மாற்றப்பட்டது. அதன் பிறகு, அந்தப் பேருந்திற்கான சரியான வழித்தட விவரங்கள் மீண்டும் பதிவேற்றப்பட்டு பயன்பாட்டிற்குக் கொண்டு வரப்பட்டது.

4. இனி இது போன்ற தவறுகள் நடக்காமல் இருக்க அரசு எடுத்துள்ள முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை என்ன?

டிஜிட்டல் பலகை சேவையை வழங்கும் நிறுவனத்திற்கு இது குறித்து கடும் அறிவுறுத்தல்கள் வழங்கப்பட்டுள்ளன. தொழில்நுட்பப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும், மீண்டும் இத்தகைய ஊடுருவல்கள் நிகழாமல் தடுக்கவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

5. அரசுப் பேருந்து மென்பொருளை ஹேக்கிங் செய்த நபருக்குத் தண்டனை கிடைக்குமா?

நிச்சயமாகத் தண்டனை கிடைக்கும். அரசுப் பேருந்தின் தொழில்நுட்பக் கட்டமைப்பில் முறைகேடாக ஊடுருவுவது என்பது தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் பொதுச் சொத்துகளுக்குச் சேதம் விளைவித்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் குற்றமாகும். இது தொடர்பாகத் தீவிர விசாரணை நடத்தி, சம்பந்தப்பட்ட நபர்களைக் கண்டறிந்து அவர்கள் மீது உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப் போக்குவரத்துத் துறை காவல் துறையினருக்குப் பரிந்துரை செய்யவும் வாய்ப்புள்ளது.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Tamil Nadu governmentTVK bus issueArasu bus newsTamil Nadu Transport DepartmentTamil nadu latest news

Trending News