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தமிழக அரசின் அதிரடி தளர்வு: அரசு தொழிற்பேட்டைகளுக்கு OSR நில விதிகளில் புதிய திருத்தம்!

Tamil Nadu Government : அரசு தொழிற்பேட்டைகளுக்கு OSR நில விதிகளில் புதிய திருத்தம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே பார்க்கலாம்....

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 11, 2026, 07:37 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:37 AM IST
தமிழக அரசின் அதிரடி தளர்வு: அரசு தொழிற்பேட்டைகளுக்கு OSR நில விதிகளில் புதிய திருத்தம்!
Image Credit: tamil nadu govt osr land rules industrial estatesSource: Bureau

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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