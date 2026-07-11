/தமிழக அரசின் அதிரடி தளர்வு: அரசு தொழிற்பேட்டைகளுக்கு OSR நில விதிகளில் புதிய திருத்தம்!

Tamil Nadu Government : தமிழகத்தில் தொழில் வளர்ச்சியை மேலும் எளிதாக்கும் வகையிலும், உள்கட்டமைப்பு பணிகளை விரைவுபடுத்தும் வகையிலும், அரசு முகமைகள் அமைக்கும் தொழிற்பேட்டைகளுக்கான "திறந்தவெளி இட ஒதுக்கீடு" (Open Space Reservation - OSR) விதிகளில் தமிழக அரசு புதிய தளர்வுகளை அறிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக, தமிழ்நாடு ஒருங்கிணைந்த வளர்ச்சி மற்றும் கட்டிட விதிகள், 2019-ல் (Tamil Nadu Combined Development and Building Rules, 2019) திருத்தம் மேற்கொண்டு வீட்டுவசதி மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சித் துறை முதன்மைச் செயலாளர் ஆர். கிர்லோஷ் குமார், IAS அவர்கள் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார்.
பொதுவாகப் பெரிய பரப்பளவில் தொழிற்பேட்டைகள் அல்லது தொழில்முறை லே-அவுட்டுகள் அமைக்கப்படும் போது, குறிப்பிட்ட சதவீத இடத்தை OSR நிலமாக ஒதுக்கி, அதனைச் சம்பந்தப்பட்ட உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் (பஞ்சாயத்து அல்லது நகராட்சி) ஒப்படைக்க வேண்டும் என்பது விதியாகும்.
ஆனால், தற்போதைய புதிய திருத்தத்தின்படி, அரசுத் துறைகள் அல்லது சிப்காட் (SIPCOT), சிட்கோ (SIDCO) போன்ற அரசு முகமைகள் (கூட்டு நிறுவனங்கள் உட்பட) உருவாக்கும் தொழிற்பேட்டைகள், தங்களின் மொத்தப் பரப்பளவில் 0.5% இடத்தை உள்ளாட்சி அமைப்பிற்கு (Local Body) பத்திரப் பதிவு செய்து தாரைவார்க்க வேண்டிய அவசியமில்லை.
அரசு முகமைகளே பராமரிக்கும்: உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் நிலத்தை ஒப்படைக்கத் தேவையில்லை என்றாலும், அந்த 0.5% பரப்பளவு கொண்ட பகுதி முறையாகத் தொழிற்பேட்டைக்குள் ஒதுக்கப்பட வேண்டும். அந்த இடத்தை விண்ணப்பித்த அரசு நிறுவனமே தொடர்ந்து பராமரிக்க வேண்டும் என நிபந்தனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே அளிக்கப்பட்ட தளர்வு: இதற்கு முன்னதாக, கடந்த ஜனவரி மாதத்தில் OSR நிலப்பகுதியானது பொதுச் சாலையை ஒட்டி (Abut a public road) அமைந்திருக்க வேண்டிய கட்டாயமில்லை என்ற தளர்வையும் தமிழக அரசு அறிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
அரசு தொழிற்பேட்டைகளுக்குள் உள்ள பொது இடங்கள் மற்றும் பூங்காக்கள் போன்றவற்றை உள்ளாட்சி அமைப்புகளிடம் ஒப்படைக்கும் போது, அவற்றைப் பராமரிப்பதில் பல்வேறு நிர்வாகச் சிக்கல்கள் ஏற்பட்டு வந்தன. தற்போது இந்த தளர்வு அளிக்கப்பட்டுள்ளதால், தொழிற்பேட்டைகளுக்குள்ளேயே இருக்கும் உள்கட்டமைப்பை அந்தந்த அரசு முகமைகளே தங்கு தடையின்றி, சர்வதேசத் தரத்தில் நேரடியாகப் பராமரிக்க வழிவகை ஏற்பட்டுள்ளது.
தமிழக அரசின் இந்த அடுத்தடுத்த அதிரடி தளர்வுகள், மாநிலத்தில் தொழில் தொடங்குவதை மேலும் எளிதாக்கும் (Ease of Doing Business) எனத் தொழில் துறையினர் வரவேற்பு தெரிவித்துள்ளனர்.