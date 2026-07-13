/திருநெல்வேலி: ரூ.15,000 மானியம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

Tirunelveli District News: தமிழக அருசு விவசாயிகளுக்கு பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, விவசாயிகளுக்கு பொருளாதார ரீதியாக மேம்படுத்தும் வகையில், பல்வேறு திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. பயிர் காப்பீடு உள்ளிட்ட திட்டங்களை தமிழக அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. அந்த வகையில், திருநெல்வேலி ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, விவசாயிகள் தங்களின் பழைய திறன் குறைந்த மின்மோட்டார் பம்புசெட்டை மாற்றி புதிய பாம்புசெட் அமைக்கவும், புதிய மின் இணைப்பிற்கு மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார்.
விவசாயிகள் தங்கள் பழைய திறன் குறைந்த மின்மோட்டார் பம்புசெட்டை மாற்றி புதிய பம்புசெட் அமைக்கவும், புதிய மின் இணைப்பிற்கு புதிய பம்புசெட் அமைத்திடவும் மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது.
வேளாண்மை பொறியியல் துறை மூலமாக திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சிறு, குறு மற்றும் இதர விவசாயிகள், பழைய திறன் குறைந்த பம்பு செட்டை மாற்றி புதியதாக பம்புசெட் வாங்குவதற்கும், புதியதாக மின்இணைப்பு பெறப்பட்ட கிணறுகளுக்கு புதிய பம்புசெட் வாங்குவதற்கும் மானியம் வழங்கப்படுகிறது. பம்புசெட் விலையில் 50 சதவீதம் அல்லது ரூ.15,000/- இதில் எது குறைவோ அத்தொகை மானியமாக வழங்கப்படுகிறது.
2026-27-ம் ஆண்டிற்கு மொத்தம் 15 எண்கள் மின் மோட்டார் பம்புசெட் அமைக்க மொத்தம் ரூ.2.25 லட்சம் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது. வேளாண் பொறியியல் துறையால் 4 ஸ்டார் தரத்திற்கு குறையாமல் அங்கீகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள மின்மோட்டாரினை விவசாயிகள் தங்களின் விருப்பத்திற்கு தேர்வு செய்து பயன் பெறலாம்.
இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்பும் சிறு குறு விவசாயிகள் தங்களின் விண்ணப்பத்தினை நுண்ணீர் பாசன இணையதளத்தில் (MIMIS Portal)ல் பதிவு செய்து பயன்பெற கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது. இந்த இணையதளம் மூலம் ஏற்கனவே நுண்ணீர் பாசனம் அமைத்தவர்களும் புதிதாக நுண்ணீர் பாசனம் அமைக்க விருப்பம் உள்ளவர்கள் மட்டும் இத்திட்டத்தின் மூலம் பயன் பெற முடியும்.
இத்திட்டத்தில் பயன் பெற விரும்பும் சிறு குறு மற்றும் இதர விவசாயிகள், பட்டா, அடங்கல், கிணறு அமைந்துள்ள வரைபடம், ஆதார் அட்டை நகல், மின்சார இணைப்பு அட்டை விவரம் மற்றும் வங்கி புத்தகத்தகத்தின் நகல் ஆகியவற்றுடன் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
பாளையங்கோட்டை, மானூர் வட்டார விவசாயிகள் திரு.க.மதுஜெகதீஸ், பி.டெக்., உதவி செயற்பொறியாளர்(வே.பொ) டிராக்டர் வீதி, என்.ஜி.ஓ. காலனி, திருநெல்வேலி (அலைபேசி எண்:9659521175) அலுவலகத்தையும், அம்பாசமுத்திரம், சேரன்மகாதேவி, களக்காடு, முக்கூடல், நாங்குநேரி, இராதபுரம் மற்றும் வள்ளியூர் வட்டார பகுதி விவசாயிகள் கோவில் அருகில் திரு.எம்.எஸ்.திருப்பதி, பி.இ., உதவி செயற்பொறியாளர்(வே.பொ) மிளகு பிள்ளையார் தெரு, பேருந்து சேரன்மகாதேவி (அலைபேசி எண்: 9488794875) அலுவலகத்தையும் தொடர்பு கொண்டு பயன்பெறுமாறு நிலையம் மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் தெரிவித்துள்ளார்.