Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /திருநெல்வேலி: ரூ.15,000 மானியம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

திருநெல்வேலி: ரூ.15,000 மானியம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?

Tirunelveli District News: திருநெல்வேலி விவசாயிகளுக்கு மாவட்ட ஆட்சியர் ஆனந்த் மோகன் முக்கியமான அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளார். அதாவது, விவசாயிகள் ரூ.15,000 மானியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளார். எனவே, இதற்கு எப்படி விண்ணப்பிக்கலாம் என்பது குறித்து பார்ப்போம்.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 13, 2026, 05:07 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 05:09 PM IST
திருநெல்வேலி: ரூ.15,000 மானியம்.. தமிழக அரசின் சூப்பர் அறிவிப்பு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்?
Image Credit: Tirunelveli District NewsSource: Bureau

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
அன்பில் மகேஸ் அதிரடி: அவதூறு புகார்! தனியார் பள்ளி கூட்டமைப்பு நிர்வாகிக்கு நோட்டீஸ்
Anbil Mahesh29 min ago
2
Madurai42 min ago
3
Chennai Super Kings59 min ago
4
Tirupati1 hr ago
5
Madurai News1 hr ago