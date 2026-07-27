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மயிலாடுதுறை: ரூ.3,000 தரும் தமிழக அரசு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்? வெளியான அறிவிப்பு!

Mayiladuthurai District News: மத்திய அரசின் தொழிலாளர் மற்றும் வேலைவாய்ப்பு அமைச்சகம், சுற்றுலா மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடைய துறைகளில் பணிபுரியும் தகுதியுடைய அமைப்புசாரா தொழிலாளர்களுக்கு ரூ.3,000 ஓய்வூதியம் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Written ByUmabarkavi K
Published: Jul 27, 2026, 03:44 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 03:47 PM IST
மயிலாடுதுறை: ரூ.3,000 தரும் தமிழக அரசு.. யாரெல்லாம் பெறலாம்? வெளியான அறிவிப்பு!
Image Credit: Mayiladuthurai District News

About the Author

Umabarkavi K

Umabarkavi K

I am Uma Barkavi as a journalist with 5 years of experience across various media platforms, including TV and digital media. Since 2021, she has covered Tamil Nadu, lifestyle, national, political, and astrology news. She focuses on delivering engaging digital news content in a reader-friendly and informative format.

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