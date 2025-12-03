English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு + விருது வேண்டுமா? உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு + விருது வேண்டுமா? உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் ஔவையார் விருது, பெரியார் விருது மற்றும் 5 லட்சம் ரூபாய் ரொக்கப்பணம் பெறுவதற்கு தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Dec 3, 2025, 11:05 AM IST
  • பெரியார், ஔவையார் விருதுகள்
  • தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
  • விருதுடன் ரூ.5 லட்சம் ரொக்கப்பணம்

தமிழ்நாடு அரசு கொடுக்கும் 5 லட்சம் ரூபாய் பரிசு + விருது வேண்டுமா? உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசு பெரியார் விருது, ஔவையார் விருது பெற விண்ணப்பிக்கலாம் என அறிவித்துள்ளது. தமிழ்நாட்டில் சமூக நீதிக்காக பாடுபடுபவர்களை சிறப்பு செய்வதற்காக "சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது" 1995ஆம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது பெறுவோருக்கு ரூ.5,00,000/-( 5 லட்சம் ரூபாய் மட்டும்) விருது தொகையும், ஒரு சவரன் தங்கப்பதக்கமும் தகுதியுரையும் வழங்கப்படுகிறது. இவ்விருதாளர் முதலமைச்சர் அவர்களால் தேர்வு செய்யப்படுகிறார்.

தந்தை பெரியார் விருது

2025 ஆம் ஆண்டிற்கான தமிழக அரசின் "சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருது" வழங்குவதற்கு உரிய விருதாளரை தேர்ந்தெடுக்க பரிந்துரைகள் வரவேற்கப்படுகிறது. எனவே, சமூக நீதிக்காக பாடுபட்டு பொது மக்களின் வாழ்க்கைத் தரத்தினை மேம்படுத்திட மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகள் மற்றும் அதன் பொருட்டு எய்திய சாதனைகள் ஆகிய தகுதிகள் உடையவர்கள் தங்களது விண்ணப்பத்தினை மாவட்ட ஆட்சித் தலைவருக்கு அனுப்பி வைக்கலாம். தங்களது விண்ணப்பம், சுயவிவரம், முழு முகவரி, தொலைபேசி எண் மற்றும் சமூக நீதிக்காக பாடுபட்ட பணிகள் குறித்த விவரம் மற்றும் ஆவணங்கள் உள்ளடக்கியதாக இருத்தல் வேண்டும். 2025 ஆம் ஆண்டிற்கான சமூக நீதிக்கான தந்தை பெரியார் விருதிற்கான விண்ணப்பங்கள் மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் நல அலுவலகத்திற்கு அனுப்ப வேண்டிய கடைசி நாள் 18.12.2025

"ஔவையார் விருது" 

சர்வதேச மகளிர் தினவிழாவின் போது பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு சிறந்த சேவை புரிந்த ஒருவருக்கு "ஔவையார் விருது" வழங்க இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம். 2026ஆம் ஆண்டிற்கான சர்வதேச மகளிர் தினவிழா 08.03.2026 நாளன்று கொண்டாடும் போது பெண்கள் முன்னேற்றத்திற்கு சிறந்த சேவை புரிந்த ஒருவருக்கு "ஔவையார் விருது" வழங்கப்பட உள்ளதால் இவ்விருது குறித்து விவரங்கள் அனைத்தும் தமிழக அரசின் விருதுகள் இணையதளத்தில் https://awards.tn.gov.in வெளியிடப்படும். இவ்விருதுக்கு இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்க வேண்டிய கடைசி நாள் 31.12.2025.

இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் மட்டுமே ஏற்றுக்கொள்ளப்படும். இவ்விருதினை பெற தகுதி வாய்ந்த நபர்கள் இணையதளத்தில் விண்ணப்பித்த பிறகு, நீங்கள் வசிக்கும் மாவட்டத்தின் மாவட்ட சமூக நல அலுவலகத்துக்கு விண்ணப்பதாரரின் சுயசரிதை, Passport Size Photos 2, ஒரு பக்கம் தனியரை பற்றிய விவரம் தமிழ் (ம) ஆங்கிலம், தேசிய மற்றும் உலகளாவிய விருதுகளின் விவரம், விருது பெற்ற புகைப்படங்கள், சான்றிதழ்கள், சேவை பற்றிய செயல்முறை விளக்கம் (புகைப்படத்துடன்), சேவை பாராட்டி பத்திரிக்கை செய்தி தொகுப்பு, சமூக சேவையாளரின் / சமூக சேவை மூலமாக பயனாளிகள் பயனடைந்த விவரம், தொண்டு நிறுவனத்தின் பதிவு, உரிமம், ஆண்டறிக்கை, சமூகப்பணியாளர் இருப்பிடத்தின் அருகில் உள்ள காவல் நிலையத்திலிருந்து பெறப்பட்ட குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் ஏதும் இல்லை என்பதற்கான சான்று, கையேடு (Booklet) தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் அச்சு செய்யப்பட்டு தலா 2 நகல்கள் 31.12.2025-ற்குள் அனுப்பப்பட வேண்டும். 

தகுதிகள்:

* தமிழ்நாட்டை கொண்டவராகவும், 18 வயதிற்கு மேற்பட்டவராகவும் இருத்தல் வேண்டும். 
* குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பெண் குலத்திற்கு பெருமை சேர்க்கும் வகையிலான நடவடிக்கைகள், சமூக சீர்திருத்தம், மகளிர் மேம்பாடு. மதநல்லிணக்கம், மொழித்தொண்டு. கலை, அறிவியல், பண்பாடு, கலாச்சாரம், பத்திரிக்கை, நிர்வாகம் உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளில் மிக சிறந்து விளங்கும் மகளிராக இருத்தல் வேண்டும். 
* பெண்களுக்கான இச்சமூகசேவையை தவிர்த்து வேறு சமூக சேவைகள் இவ்விருதுக்கு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டாது. 
* இணையதளத்தில் பதிவு செய்த பிறகு அனைத்து ஆவணங்களையும் சம்மந்தப்பட்ட மாவட்ட சமூகநல அலுவலகத்திற்கு, கையேடாக (Booklet) தயார் செய்து தமிழ் (ம) ஆங்கிலத்தில் அச்சு செய்யப்பட்டு தலா 2 நகல்கள் அனுப்பிட வேண்டும்.

