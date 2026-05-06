தமிழ்நாடு அரசுப் பள்ளிகளில் படிக்கப் போறீங்களா? முக்கிய அப்டேட்

Tamil Nadu Govt School Admission : தருமபுரி செவித்திறன் குறையுடையோருக்கான அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் 2026-2027 கல்வியாண்டு மாணவர் சேர்க்கை அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. தருமபுரி மாவட்டத்தில் மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் கல்வித் தரத்தை மேம்படுத்தவும், அவர்களுக்கு சமமான வாய்ப்புகளை உருவாக்கித் தரவும் தமிழக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, தருமபுரி மாவட்டம் இலக்கியம்பட்டியில் செயல்பட்டு வரும் செவித்திறன் குறையுடையோருக்கான அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில், வரும் 2026-2027 ஆம் கல்வியாண்டிற்கான மாணவ மாணவியர் சேர்க்கை தற்போது தொடங்கியுள்ளது.
இலவசக் கல்வியும் சிறப்பம்சங்களும்
இப்பள்ளியில் 1-ஆம் வகுப்பு முதல் 12-ஆம் வகுப்பு வரை செவித்திறன் குறைபாடுள்ள மாணவ மாணவியர்களுக்கு உயர்தரமான கல்வி வழங்கப்படுகிறது. அரசுப் பள்ளி என்பதால் மாணவர்களுக்கு எவ்விதக் கட்டணமும் இன்றி முழுமையான இலவசக் கல்வி உறுதி செய்யப்படுகிறது.
இலவச உபகரணங்கள்: பள்ளியில் சேரும் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் தமிழக அரசின் விலையில்லா சீருடைகள், பாடப்புத்தகங்கள், பாடக் குறிப்பேடுகள் மற்றும் கல்வி கற்பதற்குத் தேவையான அனைத்து உபகரணங்களும் இலவசமாக வழங்கப்படுகின்றன.
கல்வி உதவித்தொகை: இங்கு பயிலும் அனைத்து மாணவ மாணவியர்களுக்கும் அவர்களின் மேல்படிப்பிற்கும், இதர செலவுகளுக்கும் உதவும் வகையில் அரசின் கல்வி உதவித்தொகை முறையாக வழங்கப்படுகிறது.
தங்கும் வசதி மற்றும் உணவு
வெளியூர்களில் இருந்து வந்து படிக்கும் மாணவர்களின் நலன் கருதி, பள்ளி வளாகத்திலேயே இலவச உணவுடன் கூடிய தங்கும் விடுதி வசதி உள்ளது.
பாதுகாப்பான விடுதி: மாணவ மற்றும் மாணவியர்களுக்கு எனத் தனித்தனியாகப் பாதுகாப்பான விடுதி வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
சத்தான உணவு: வளரும் குழந்தைகளின் ஆரோக்கியத்தைக் கருத்தில் கொண்டு, விடுதியில் தங்கிப் பயிலும் மாணவர்களுக்கு அன்றாடம் சத்தான மற்றும் சுகாதாரமான உணவு இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
நவீனத் தொழில்நுட்பக் கல்வி
இக்காலத் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப, செவித்திறன் குறையுடைய மாணவர்களும் சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் நவீனக் கற்றல் முறைகள் இங்கு பின்பற்றப்படுகின்றன.
சிறப்பு ஆசிரியர்கள்: மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களுக்குக் கற்பிப்பதில் முறையான பயிற்சி பெற்ற மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த சிறப்பு ஆசிரியர்கள் மூலம் பாடங்கள் நடத்தப்படுகின்றன.
ஸ்மார்ட் வகுப்பறைகள்: திறன் வகுப்பறைகள் மூலம் காட்சி வழிக் கற்றல் ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. இது செவித்திறன் சவால் உள்ள மாணவர்கள் பாடங்களை எளிதில் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
கணினி ஆய்வகம்: உயர் தொழில்நுட்ப வசதிகளுடன் கூடிய கணினி ஆய்வகங்கள் மூலம் மாணவர்களுக்குத் தொழில் நுட்ப அறிவு புகட்டப்படுகிறது.
விளையாட்டு மற்றும் மனமகிழ்ச்சி
கல்வி மட்டுமின்றி மாணவர்களின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சிக்காகப் பள்ளியில் கூடுதல் வசதிகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.
விளையாட்டு மைதானம்: மாலை நேரங்களில் மாணவர்கள் விளையாடி மகிழ விசாலமான விளையாட்டு மைதானம் உள்ளது.
சிறுவர் பூங்கா: சிறிய வகுப்பு மாணவர்களுக்காகப் பிரத்யேகமான சிறுவர் பூங்கா வசதியும் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது மாணவர்களுக்குப் பள்ளிச் சூழலை மகிழ்ச்சியானதாக மாற்றுகிறது.
விண்ணப்பிக்கும் முறை மற்றும் தொடர்பு விவரங்கள்
தருமபுரி மாவட்டத்தைச் சார்ந்த அல்லது அருகாமையில் உள்ள செவித்திறன் குறையுடைய குழந்தைகளின் பெற்றோர்கள் இந்த அரிய வாய்ப்பைப் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள். உங்கள் குழந்தைகளைச் சரியான நேரத்தில் பள்ளியில் சேர்ப்பது அவர்களின் எதிர்காலத்தை ஒளிரச் செய்யும்.
கூடுதல் விபரங்களுக்கு அணுக வேண்டிய முகவரி:
தலைமை ஆசிரியர்,
செவித்திறன் குறையுடையோருக்கான அரசு மேல்நிலைப்பள்ளி,
இலக்கியம்பட்டி,
தருமபுரி - 636 705.
தொலைபேசி எண்: 94884 73760
மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்களின் வாழ்வில் ஒளியேற்ற அரசு வழங்கும் இந்தச் சலுகைகளை மக்கள் முழுமையாகப் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என மாவட்ட ஆட்சியர் தனது செய்திக்குறிப்பில் வலியுறுத்தியுள்ளார். இந்த தகவல் தெரிந்தவர்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்தவும்
