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தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையில் புதிய கட்டுப்பாடு: டெண்டர் விதிகளில் அதிரடி உத்தரவு

Tamil Nadu Govt  : தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையின் டெண்டர் முறைகேடுகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க விதிமுறைகளில் முக்கிய மாற்றம் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Sep 17, 2026, 08:37 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 08:37 PM IST
தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையில் புதிய கட்டுப்பாடு: டெண்டர் விதிகளில் அதிரடி உத்தரவு
Image Credit: Tamil Nadu Govt Tightens Tender Rules

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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