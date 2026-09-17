/தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையில் புதிய கட்டுப்பாடு: டெண்டர் விதிகளில் அதிரடி உத்தரவு

Tamil Nadu Govt : தமிழ்நாடு பொதுப்பணித்துறையின் கீழ் மேற்கொள்ளப்படும் வளர்ச்சி மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகளில் வெளிப்படைத்தன்மையை உறுதி செய்வதற்கும், துறைசார் ஒழுங்குமுறைகளை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்துவதற்கும் பல்வேறு புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக சென்னை சேப்பாக்கம் பொதுப்பணித்துறை முதன்மைத் தலைமைப் பொறியாளர் மற்றும் தலைமைப் பொறியாளர் (பொது) அலுவலகம் அனைத்துக் கண்காணிப்புப் பொறியாளர்கள் மற்றும் செயற்பொறியாளர்களுக்குக் கடுமையான அறிவுறுத்தல்களுடன் கூடிய தொழில்நுட்பச் சுற்றறிக்கையை அனுப்பியுள்ளது.
அரசுத் திட்டங்களை நிறைவேற்றுவதில் உள்ள நடைமுறைச் சிக்கல்களைத் தவிர்க்கும் பொருட்டு, உரிய முன் அனுமதி பெறாமல் எந்தவொரு பணிகளையும் மேற்கொள்ளக் கூடாது என உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, நிர்வாக ஒப்புதல் (Administrative Sanction), உரிய தொழில்நுட்ப அனுமதி (Technical Sanction) மற்றும் போதுமான நிதி ஒதுக்கீடு (Fund Allocation) ஆகியவை முறையாகப் பெறப்படாமல் எந்தவொரு காரணத்தைக் கொண்டும் புதிய பணிகளைத் தொடங்கக் கூடாது என்று சுற்றறிக்கையில் திட்டவட்டமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடைமுறையில் உள்ள தமிழ்நாடு வெளிப்படையான ஒப்பந்தப்புள்ளி சட்ட விதிகள் (TN Transparency in Tenders Act 1998) மற்றும் துறை சார்ந்த அனைத்து விதிமுறைகளையும் முறையாகப் பின்பற்றி மட்டுமே டெண்டர் கோரப்பட வேண்டும். விதிகளின்படி தகுதியான ஒப்பந்ததாரரைத் தேர்ந்தெடுத்து, அவருக்குப் பணி ஒப்படைப்பு ஆணை (Work Order) அதிகாரப்பூர்வமாக வழங்கப்பட்ட பின்னரே களத்தில் பணிகளைத் தொடங்க அனுமதிக்க வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.
ஒப்பந்த நடைமுறைகளில் விதிகளைத் தவிர்ப்பதற்காகப் பணிகளைச் சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்து மதிப்பைக் குறைப்பது (Splitting up of works), கடந்த காலத் தேதிகளைக் குறிப்பிட்டு பின் தேதியிட்டு அனுமதி அல்லது பணி ஆணை வழங்குவது (Anti-Dating orders) மற்றும் பணி முடிந்த பிறகு பெயரளவில் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோருவது போன்ற தவறான செயல்பாடுகள் முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளன. இந்த விதிமுறைகளை அனைத்துப் பொறியாளர்களும் கட்டாயம் பின்பற்ற வேண்டும் என்றும், விதிமீறல்கள் கண்டறியப்பட்டால் சம்பந்தப்பட்ட அலுவலர்கள் மீது துறை ரீதியான கடுமையான ஒழுங்கு நடவடிக்கை பாயும் எனவும் எச்சரிக்கப்பட்டுள்ளது.