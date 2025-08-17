8 ஆம் வகுப்பு, 10 ஆம் வகுப்பு முடித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ் - அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Tamilnadu Government : தமிழ்நாடு அரசின் வேலைவாய்ப்பு மற்றும் பயிற்சித் துறையின் கீழ் நாமக்கல் மாவட்டம் திருச்செங்கோட்டில் புதியதாக அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் (Govt ITI) தோற்றுவிக்கப்பட்டு தற்சமயம் Mechanic Electric Vehicle (10th Pass) என்ற இரண்டு ஆண்டுகால தொழிற்பிரிவும், Sewing Technology (8th Pass) எனும் ஓராண்டுகால தொழிற்பிரிவும் மற்றும் Drone Pllot (Junior) (10th Pass) எனும் ஆறு மாத கால தொழிற்பிரிவும் தொடங்கப்பட்டு மாநில தொழில்நுட்ப குழும பாடத்திட்ட முறையில் (SCVT) 2025 - 2026-ம் ஆண்டிற்கான நேரடி பயிற்சியாளர் சேர்க்கை வருகின்ற 31.08.2025 வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
இப்பயிற்சிக்கு 8 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு கல்வித்தகுதி பெற்று தேர்ச்சி பெற்ற ஆண்/பெண் இருபாலரும் விண்ணப்பிக்கலாம். வயது வரம்பு குறைந்தபட்சம் 14 வயது முதல் 40 வயது ஆகும், மகளிருக்கு உச்ச வயது வரம்பு ஏதும் இல்லை. விண்ணப்ப கட்டணம் ரூ.50/- மற்றும் சேர்க்கை கட்டணம் ரூ. 195/- ரூபாய் மட்டும் சேர்க்கையின்போது நேரடியாக செலுத்தவேண்டும்.
அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையங்களில் பயிலும் பயிற்சியாளர்களுக்கு பயிற்சி காலத்தின் பொழுது பின்வரும் தமிழக அரசின் சலுகைகள் பெற தகுதியுள்ளவர்கள் ஆவார்கள்.
1. பிரதி மாதம் ரூ.750/- க்கான கல்வி உதவித்தொகை.
2. விலையில்லா சீருடை
3. விலையில்லா பாடபுத்தகம் மற்றும் வரைபடக்கருவிகள்
4. விலையில்லா காலணி - 1 ஜோடி
5. விலையில்லா மிதிவண்டி
6.புதுமைப்பெண் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள பெண் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000/- உதவித்தொகை
7. தமிழ்புதல்வன் திட்டத்தின் கீழ் தகுதியுள்ள ஆண் பயிற்சியாளர்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ.1000 உதவித்தொகை.
8. கட்டணமில்லா அரசு போக்குவரத்து வசதி
திருச்செங்கோட்டில் அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலையம் அமைந்துள்ள இடம்
எனவே இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்திக்கொண்டு 8 ஆம் வகுப்பு மற்றும் 10 ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சி பெற்ற தகுதியுள்ள மாணவ / மாணவியர்கள் மாவட்ட ஆட்சியரக வளாகம், மூன்றாம் தளம், அறை எண் 304-ல் உள்ள மாவட்ட திறன் பயிற்சி அலுவலகத்தில் தற்காலிகமாக அமைந்துள்ளது.
தொழிற்பயிற்சி நிலையத்தில் சேருவதற்கான ஆவணங்கள்
திருச்செங்கோடு அரசு தொழிற்பயிற்சி நிலைய சேர்க்கை மையத்திற்கு 8-ஆம் வகுப்பு அல்லது 10-ஆம் வகுப்பு மதிப்பெண் சான்றிதழ் (10th Mark Sheet), இறுதியாக பெற்ற மாற்று சான்றிதழ் (Transfer Certificate), சாதி சான்றிதழ் (Community Certificate), ஆகிய அசல் சான்றிதழ்கள் மற்றும் பாஸ்போர்ட் அளவு வண்ண புகைப்படம் ( Pass Port Slze Colour Photo) மற்றும் அசல் ஆதார் அட்டையுடன் ( Aadhar Card) நேரில் சென்று விண்ணப்பித்து பயன்பெறுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகிறது.
தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண்கள்
மேலும் விவரங்களுக்கு, 79041 11101, 82201 10112 ஆகிய தொலைபேசி எண்களில் தொடர்பு கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.
