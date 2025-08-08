English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதிய ரேஷன் கார்டு, பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு பொதுவிநியோக திட்ட குறைகளை பல்வேறு மாவட்ட பொதுமக்கள் 9 ஆம் தேதி தெரிவிக்கலாம்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Aug 8, 2025, 08:38 AM IST
  • ரேஷன் கார்டு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
  • புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பிக்கவும்
  • தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு

புதிய ரேஷன் கார்டு, பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்க வேண்டுமா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு

Ration Card : தமிழ்நாடு அரசு ரேஷன் கார்டு மற்றும் பொதுவிநியோக திட்ட குறைகளை தீர்ப்பதற்காக மாதந்தோறும் சிறப்பு குறைதீர் முகாம்களை நடத்துகிறது. இது தொடர்பான அறிவிப்பு அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலங்களில் இருந்து வெளியாகும். அந்தவகையில் மூன்று மாவட்ட மக்கள் ரேஷன் கார்டு தொடர்பான பிரச்சனைகளை தீர்த்துக் கொள்வதற்கான தேதி வெளியாகியுள்ளது. புதிய ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பம், ரேஷன் கார்டில் பெயர் சேர்த்தல், நீக்கல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளுக்கு இந்த முகாமில் பொதுமக்கள் மனு அளிக்கலாம்.

பொதுவிநியோக திட்ட சிறப்பு குறைதீர் முகாம்

பொது விநியோகத்திட்டம் சிறப்பாக விநியோகத்திட்டத்தின் கீழ் ஆகஸ்ட்-2025 மாதத்திற்கான சிறப்பு முகாம் 09.08.2025 அன்று இரண்டாவது சனிக்கிழமை காலை 10.00 மணி முதல் நண்பகல் 1.00 மணி வரை அந்தந்த வட்டங்களில் வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் வைத்து நடைபெற உள்ளது. இந்த முகாமில், மின்னணு குடும்ப அட்டையில் முகவரி மாற்றம், பெயர் திருத்தங்கள், உறுப்பினர் சேர்த்தல் மற்றும் நீக்குதல், புதிய குடும்ப அட்டை மற்றும் நகல் அட்டை கோருதல் போன்ற குறைகள் முகாமில் சரிசெய்து வழங்கப்பட உள்ளது. மேலும் மின்னணு குடும்ப அட்டைகளுக்குரிய தவறுகளில் குடும்பத்தலைவரின் புகைப்படம் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டியிருப்பின் முகாமிலேயே புகைப்படம் பதிவேற்றம் செய்யப்படும். மேலும் இம்முகாமில் பொது விநியோகத்திட்டம் தொடர்பான குறைகளையும் தெரிவித்து பொதுமக்கள் பயன்பெற்றுக் கொள்ளலாம். 

எங்கு நடக்கிறது?

தூத்துக்குடி, திருபத்தூர், திருச்சி ஆகிய மாவட்டங்களில் நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மாவட்டத்தில் அந்தந்த தாலுகா அலுவலகங்களில் பொதுவிநியோக திட்ட குறைதீர் முகாம் 9 ஆம் தேதி நடக்கிறதா? என்பதை விசாரித்து தெரிந்து கொண்டு பிறகு செல்லவும். 

என்னென்ன புகார்கள் தெரிவிக்கலாம்?

இந்த குறைதீர்வு முகாம் நடைபெறும் கிராமங்களில் உள்ள பொதுமக்கள் தங்களது குடும்ப அட்டைகளில் பெயர் சேர்த்தல், பெயர் நீக்கம், முகவரி மாற்றம், கைபேசி எண் பதிவு மற்றும் மாற்றம், புதிய / நகல் குடும்ப அட்டை கோரும் மனுக்களை பதிவு செய்தல், நியாயவிலை கடைகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அத்தியாவசியப் பொருட்களின் தரம் குறித்த புகார்கள், தனியார் சந்தையில் விற்கப்படும் பொருட்கள் மற்றும் சேவை குறைபாடுகள் குறித்த புகார்கள் போன்ற கோரிக்கைகளை நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ள அலுவலர்களிடம் மனுக்கள் மூலமாக தெரிவித்து குறைகளை தீர்வு செய்து பயன் பெறுமாறு அரசு சார்பில் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டுள்ளது.

Ration CardTamilnadu GovernmentRation Card Grievance CampTNPDS updatenew family card

